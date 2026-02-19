Őszinteségével óriási botrányt robbantott ki – a hűtlen norvég biatlonos már minden szavára vigyáz

A 28 éves biatlonos, Sturla Holm Lægreid ezüstérmet nyert a férfi váltóval a téli olimpián, de nem csak a pályán nyújtott teljesítménye miatt került a címlapokra. A célba érkezés után nyilvánosan ismerte el, hogy hűtlen volt párjához. Vallomása pedig gyorsan bejárta a közösségi médiát. És ha ez nem lenne eég, egy másik elszólása is vihart kavart: egy félresikerült viccet követően szóváltásba keveredett a francia Emilien Jacquelinnel.

Sturla Holm Lægreid megcsalási ügye: rájött, hogy minden szónak súlya van

Forrás: AFP

Sturla Holm Lægreid a Reutersnek adott interjújában széles mosollyal, öniróniával beszélt az esetről. Úgy fogalmazott, hogy „miután gyakorlatilag atomot robbantott” a magánéletével kapcsolatos kijelentésével, rájött: minden szavára oda kell figyelnie, mert egyetlen mondatból szenzáció lehet, amivel a címlapokra kerülhet.

A francia riválissal való vitája pedig egy beszólás miatt robbant ki. Lægreid az egyéni versenyen két tizedmásodperccel megelőzte Jacquelint, a célba érkezés után felvetette, ellenfele azért maradhatott le, mert megállt köszönteni a szurkolókat. Ez sok francia rajongónál kiverte a biztosítékot, a közösségi oldalakon eláztatták Sturla Holm Lægreidet. A norvég sportoló ugyanakkor igyekezett lehűteni a kedélyeket. Elmondása szerint mindez csupán ugratás volt, és számára nagyon fontos, hogy jó maradjon a viszony köztük.

