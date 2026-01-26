Sajnáljuk, de gyenge szülők neveltek fel, ha így viselkedsz a barátaiddal

Nem takarózhatsz vele egy vitás helyzetben, de tény, hogy a baráti kapcsolataidat bizony nagy mértékben határozza meg a gyerekkorod. Azt ugyanis, ahogy a barátságon belül működsz, nagyban köszönheted a szüleid gyereknevelési elveinek. Ez lehet extrán pozitív, most azonban nem örömködni gyűltünk össze. Lássuk hát, mit okoz a felnőtt szociális életedben egy gyenge anya vagy apa!

Az engedékeny gyereknevelés könnyen rossz barátságokat szülhet.

Forrás: 123.rf.com

Szüleid gyereknevelési elvei felnőttként is hatnak rád

A gyenge, más néven engedékeny nevelési stílus elsőre ideálisnak tűnhet. Kevés szabály, elmaradó következmények, sok szabadság. A gyerek szinte mindig azt csinálhatja, amit akar, a konfliktusokat elsimítják, a kellemetlen érzéseket elkerülik. Csakhogy mindennek ára van, ami felnőttkorban, főleg a baráti kapcsolatokban ütközik ki.

Így viselkedsz a barátaiddal!

Az engedékeny szülői attitűd egyik legjellemzőbb következménye a felelősségvállalás hiánya, ami a felnőttség egyik íratlan jellemzője. Ha valakit gyerekként nem tanítottak meg arra, hogy a tetteinek következménye van, felnőttként is nehezen ismeri el, ha hibázik.

Ez vagy te: baráti vitákban inkább hárítasz, megsértődsz vagy a másikat okolod, mert sosem tanultad meg, hogyan vállald fel a hibáidat.

Az engedékeny nevelés másik tipikus velejárója az érzelmi kontroll hiánya. Ha gyerekként minden érzelem azonnali reakciót váltott ki – hiszti, dráma, túlzott figyelem –, akkor felnőttként is természetesnek tűnik a túlreagálás.

Ez vagy te: bár nem vered a földhöz magad a barátaid előtt sírva, az érzelmi kitöréseid így is felszínre kerülnek – sértődésekben, eltűnésekben vagy érzelmi zsarolásban.

Ha így neveltek, nem fogod tisztelni más határait.

Forrás: 123.rf.com

Az ilyen gyereknevelési elveket követő szülők felnőtt gyerekei számára gyakorta okoz problémát a határok nem tisztelése. Az, akinek sosem mondtak nemet, nem feltétlenül tud mit kezdeni vele később sem. Az engedékeny nevelés ráadásul nem tanítja meg, hol végződünk mi, és hol kezdődik a másik.

Ez vagy te: kéretlenül és rendszeresen beleszólsz a barátaid életébe, elvárod, hogy azonnal visszaírjanak, elérhetőek legyenek, és komolyan megsértődsz, ha nemet mondanak neked.

Az empátia hiánya szintén összefügghet ezzel a nevelési stílussal. Ha a gyerek érzelmei mindig elsőbbséget élveztek, miközben mások érzései háttérbe szorultak, felnőttként is nehéz valódi figyelemmel fordulnia a barátok felé.

Ez vagy te: a baráti beszélgetéseid nagyon ritkán szólnak csak a másikról, az ő érzéseiről, megéléseiről, szinte képtelen vagy az elfogadó, értő hallgatásra.

Ne ásd el magad!

Fontos hangsúlyozni, hogy az engedékeny szülők gyerekei nem rosszindulatúak, sosem céljuk ezekkel megbántani a barátaikat. Egyszerűen csak így működnek. Jó hír azonban, hogy ezek a személyiségjegyek nem véglegesek. A gyenge gyereknevelés következményeit felismerve, tudatos munkával korrigálhatók.

Egy gyereknevelési elv, ami felnőttként megmérgezheti a barátságaidat A gyenge, vagyis engedékeny nevelés felnőttkorban leginkább a baráti kapcsolataidon hagy nyomot. A felelősséghárítás, az érzelmi túlzások, a határok átlépése és az empátia hiánya ebben az esetben mind tanult viselkedésformák. A jó hír, hogy szembenézéssel ezeken lehet változtatni. A tudatos önreflexió nemcsak jobb baráttá, de stabilabb emberré is tehet.

Ezek is érdekelhetnek: