Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyereknevelés

Sajnáljuk, de gyenge szülők neveltek fel, ha így viselkedsz a barátaiddal

gyereknevelés személyiség viselkedés felnőtt
Neked milyen a kapcsolatod a barátaiddal? Lehetséges, hogy észre sem veszed, de a szüleid gyereknevelési elvei mérgezik a kapcsolataidat. Ismerd fel, hiszen sosem késő változtatni!

Nem takarózhatsz vele egy vitás helyzetben, de tény, hogy a baráti kapcsolataidat bizony nagy mértékben határozza meg a gyerekkorod. Azt ugyanis, ahogy a barátságon belül működsz, nagyban köszönheted a szüleid gyereknevelési elveinek. Ez lehet extrán pozitív, most azonban nem örömködni gyűltünk össze. Lássuk hát, mit okoz a felnőtt szociális életedben egy gyenge anya vagy apa!

szüleid gyengéd gyereknevelési elvei hatnak rád
Az engedékeny gyereknevelés könnyen rossz barátságokat szülhet.
Forrás: 123.rf.com

Szüleid gyereknevelési elvei felnőttként is hatnak rád

A gyenge, más néven engedékeny nevelési stílus elsőre ideálisnak tűnhet. Kevés szabály, elmaradó következmények, sok szabadság. A gyerek szinte mindig azt csinálhatja, amit akar, a konfliktusokat elsimítják, a kellemetlen érzéseket elkerülik. Csakhogy mindennek ára van, ami felnőttkorban, főleg a baráti kapcsolatokban ütközik ki.

Így viselkedsz a barátaiddal!

Az engedékeny szülői attitűd egyik legjellemzőbb következménye a felelősségvállalás hiánya, ami a felnőttség egyik íratlan jellemzője. Ha valakit gyerekként nem tanítottak meg arra, hogy a tetteinek következménye van, felnőttként is nehezen ismeri el, ha hibázik.

Ez vagy te: baráti vitákban inkább hárítasz, megsértődsz vagy a másikat okolod, mert sosem tanultad meg, hogyan vállald fel a hibáidat.

Az engedékeny nevelés másik tipikus velejárója az érzelmi kontroll hiánya. Ha gyerekként minden érzelem azonnali reakciót váltott ki – hiszti, dráma, túlzott figyelem –, akkor felnőttként is természetesnek tűnik a túlreagálás.

Ez vagy te: bár nem vered a földhöz magad a barátaid előtt sírva, az érzelmi kitöréseid így is felszínre kerülnek – sértődésekben, eltűnésekben vagy érzelmi zsarolásban.

az engedékeny szülő gyereke rossz barát lehet
Ha így neveltek, nem fogod tisztelni más határait.
Forrás: 123.rf.com

Az ilyen gyereknevelési elveket követő szülők felnőtt gyerekei számára gyakorta okoz problémát a határok nem tisztelése. Az, akinek sosem mondtak nemet, nem feltétlenül tud mit kezdeni vele később sem. Az engedékeny nevelés ráadásul nem tanítja meg, hol végződünk mi, és hol kezdődik a másik.

Ez vagy te: kéretlenül és rendszeresen beleszólsz a barátaid életébe, elvárod, hogy azonnal visszaírjanak, elérhetőek legyenek, és komolyan megsértődsz, ha nemet mondanak neked.

Az empátia hiánya szintén összefügghet ezzel a nevelési stílussal. Ha a gyerek érzelmei mindig elsőbbséget élveztek, miközben mások érzései háttérbe szorultak, felnőttként is nehéz valódi figyelemmel fordulnia a barátok felé.

Ez vagy te: a baráti beszélgetéseid nagyon ritkán szólnak csak a másikról, az ő érzéseiről, megéléseiről, szinte képtelen vagy az elfogadó, értő hallgatásra.

Ne ásd el magad!

Fontos hangsúlyozni, hogy az engedékeny szülők gyerekei nem rosszindulatúak, sosem céljuk ezekkel megbántani a barátaikat. Egyszerűen csak így működnek. Jó hír azonban, hogy ezek a személyiségjegyek nem véglegesek. A gyenge gyereknevelés következményeit felismerve, tudatos munkával korrigálhatók.

Egy gyereknevelési elv, ami felnőttként megmérgezheti a barátságaidat

A gyenge, vagyis engedékeny nevelés felnőttkorban leginkább a baráti kapcsolataidon hagy nyomot. A felelősséghárítás, az érzelmi túlzások, a határok átlépése és az empátia hiánya ebben az esetben mind tanult viselkedésformák. A jó hír, hogy szembenézéssel ezeken lehet változtatni. A tudatos önreflexió nemcsak jobb baráttá, de stabilabb emberré is tehet.

Ezek is érdekelhetnek:

Ebből látszik, hogy jól neveltek a szüleid: ezt a 11 dolgot sosem mondanád a párodnak

A konfliktusok idején derül ki igazán, hogy mennyire tanítottak meg tisztelettel kommunikálni.

Elejtett mondatok, amelyekből azonnal tudhatod, ha a felnőtt gyermeked hálátlan

Egyre többször érzed magad kényelmetlenül, ha a felnőtt gyerekeddel beszélsz? Ezek a rövid, de annál fájóbb mondatok azonnal elárulják, ha az oka a hálátlan gyereked.

Ha gyerekkorodban gyakran hallottad ezt a 7 mondatot, téged is passzív-agresszív szülő nevelt

Amikor egy szülő érzelmileg éretlen, gyakran mutat passzív-agresszív viselkedést. Gyerekkorunkból sok mondat belénk égett, mely valójában erre a szülői magatartásra utal.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu