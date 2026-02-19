Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
szorongás

Munkahelyi bűntudat: miért érzed magad rosszul a szabadságod alatt?

szorongás mentális egészség teljesítménykényszer
Life.hu
2026.02.19.
Eljutottál addig a pontig, hogy a céges gépeden beállítottad a házon kívül üzenetet, lecsuktad a laptopot és végre elkezdheted élvezni a szabadságodat. A munkahelyi bűntudat miatt azonban eltelik pár óra, és a felszabadultság helyett valami egészen mást kezdesz érezni: szorongást.

A munkahelyi bűntudat miatt úgy érezheted, mintha szabályszegést követnél el azzal, hogy nem dolgozol. Ismerős érzés? Ez a belső feszültség képes a legjobb nyaralást is tönkre tenni. Nem kell így lennie, eláruljuk, hogyan élvezheted a szabadságod lelkiismeret-furdalás nélkül.

Így küzdheted le a munkahelyi bűntudatot szabadság alatt
Így telik a nyaralás, ha nem engeded el a munkahelyi bűntudatot. 

5 tipp, hogy a pihenés ne váljon gyötrődéssé

  • Húzz éles határokat!
  • Tervezd meg a digitális detoxot!
  • Változtass a szemléletmódodon!
  • Készítsd elő a terepet!
  • Emlékeztesd magad, hogy a pihenés nem luxus!

Munkahelyi bűntudat – Tényleg ki kell érdemelned a pihenést?

A mai modern társadalomban belénk égett a tudat, hogy a pihenés nem alanyi jogon jár, hanem egy jutalom, amit csak a végkimerülés határán, vért izzadva érdemelhetsz ki. Esténként, amikor nem érzed magad hulla fáradtnak, rögtön úgy gondolod, nincs is jogod megállni. A bűntudat szabadság alatt gyakran abból a téves elképzelésből fakad, hogy a hasznosságod egyenlő az emberi értékeddel. Amint éppen nem „termelsz”, nem válaszolsz e-mailekre, hirtelen úgy érezheted, bűnt követsz el. Ez a belső bizonytalanság azonnal bűntudat formájában jelentkezik, amint végre nem a nap 24 órájában vagy elérhető.

Ne ess bele a „jó kolléga” csapdájába!

Gyakran nem tudsz teljesen kikapcsolni, szorongás lesz úrrá rajtad szabadság alatt, mert úgy érzed, cserben hagyod a kollégáidat. Megjelenik benned a félelem: „Most miattam kell többet dolgozniuk a többieknek”, vagy „Mit fognak gondolni rólam, hogy én pihenek, miközben a cégnél mindenki robotol?”. A valóságban ez a szorongásod gyakran a saját belső hitrendszered tükröződése. Azt gondolod, a távolléted rossz fényt vet rád és veszélyezteti a megítélésedet, pedig neked is ugyanolyan jogod van pihenni, mint bárki másnak. Félsz attól, hogy a főnököd szemében pótolhatónak vagy lustának tűnsz, emiatt pedig a céges üzenetek figyelése még a tengerparton is prioritást élvez. Ezzel pedig pont a lényeget veszíted el: az idegrendszered valódi nyugalmát.

A telefonod fogságában

Mivel teljesen nem tudsz elszakadni szabadság alatt sem, a munkahelyi bűntudat könnyen rávesz a „csak egy gyors válasz” csapdájára. Jó, ha észben tartod: minden egyes megnyitott e-maillel azt üzened az agyadnak, hogy továbbra is készenlétben kell állnia. Kutatások bizonyítják, hogy ez a fajta „fél-szabadság” károsabb, mintha el sem mennél pihenni, hiszen a kiégés kockázatának növekedése ilyenkor a legjelentősebb. A munkahelyi bűntudattal kísért szabadidő ugyanis nem tölt fel. Bűntudattal pihenve valójában nem töltődsz, csak egy másik helyszínen szorongsz a munka miatt. Hivatalosan kikapcsolódsz, belül mégis ezerrel pörögsz.

Hogyan engedd el az önostorozást?

A megoldás sokkal egyszerűbb, mint gondolnád, hiszen minden a fejedben dől el. Meg kell értened, hogy a pihenés nem luxus, hanem biológiai szükséglet, éppen annyira, mint az alvás. Nem azért kell pihenned, hogy utána jobban tudj dolgozni, hanem azért, mert ember vagy, akinek szüksége van a megállásra. Őszintén, mikor pihentél utoljára úgy, hogy tényleg kikapcsoltál? Nem, nem úgy, hogy közben nézted az e-maileket a telefonodon. A világ nem fog összedőlni, ha egy hétig nem válaszolsz mindenre. Persze, könnyű ezt mondani – a bűntudat jön magától. De ez nem törvény. Csak egy beidegződés. És lehet rajta változtatni, ha rájössz: attól még értékes vagy, hogy nem vagy nonstop „hasznos”.

Az alábbi cikkekben is adunk néhány tippet a munkahelyi bűntudat ellen:

A semmittevés művészete – a niksen, a hygge és az ikigai árnyékában

Az idegrendszerünk folyamatos készenléti állapotban él, ritkán kap valódi pihenést. A niksen, a tudatos semmittevés segít lelassítani, csökkenti a stresszt, és teret ad a mentális regenerálódásnak.

Kiderült, mennyi ideig bírják az introvertált emberek másokkal összezárva: meglepően rövid ideig

Az introvertált embereknek gyorsabban lejár a szociális aksijuk.

Kvíz a munkahelyi kiégésről − Felismered az első jeleit?

Nem egyik napról a másikra történik, inkább csendben kúszik be a hétköznapjainkba a munkahelyi kiégés. Te időben felismered a munkahelyi kiégés jeleit? Teszteld a kvízünkkel!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu