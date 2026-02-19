Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Horváth Angéla
2026.02.19.
András hercegre egyre nagyobb nyomás nehezedik: már a negyedik brit rendőri szerv is jelezte: vizsgálja a Jeffrey Epstein-ügy iratait. A herceghez közeli források szerint az sem kizárt, hogy Andrew Mountbatten-Windsor elhagyja az Egyesült Királyságot.

Az essexi rendőrség azt közölte, hogy vizsgálja azokat az információkat, amelyek az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban állnak, különös figyelmet fordítva azokra, amelyekben András herceget és a Stansted repülőteret érintő magánrepülőjáratokat említik.

András herceg, azaz Andrew Moutbatten-Windsor elhagyhatja Angliát
Forrás: POOL

Az essexi hatóság szóvivője úgy fogalmazott: jelenleg azokat az adatokat elemzik, amelyek a dokumentumok közzététele után váltak ismertté, és amelyek a Stanstedre érkező, illetve onnan induló magángépekhez kapcsolódnak. A repülési naplók szerint Jeffrey Epstein magángépe 1990 és 2018 között kilencven alkalommal landolt vagy szállt fel brit repülőtereken. 

András herceg elhagyhatja Angliát: úgy érzi, szorul a hurok

Az essexi vizsgálattal párhuzamosan a Thames Valley-i, a surrey-i és a londoni rendőrség is ezen az ügyön dolgozik. A Thames Valley-i rendőrség például azt az állítást vizsgálja, miszerint Jeffrey Epstein 2010-ben egy fiatal nőt küldött az Egyesült Királyságba, hogy szexuális kapcsolatba lépjen András herceggel a windsori Royal Lodge-ban. Emellett a nyomozók annak is utánajárnak, indokolt-e vizsgálni a herceg 2001 és 2011 között betöltött, a brit nemzetközi kereskedelmi és befektetési különmegbízotti tisztségével kapcsolatos esetleges visszaéléseket. A nyilvánosságra került e-mailek arra utalnak, hogy ebben a minőségében hivatalos, köztük érzékeny dokumentumokat is továbbíthatott Epsteinnek Erzsébet királynő kedvenc fia. Gordon Brown volt miniszterelnök nyilvánosan sürgette a hatóságokat, hogy haladéktalanul vizsgálják ki, szállítottak-e áldozatokat Epstein repülőútjain.

Az ügy az Egyesült Államokban is óriási hullámokat vet. David Boies amerikai ügyvéd, aki az Epstein áldozatát, Virginia Giuffre-t képviselte, azt kérte, hogy András herceg az Egyesült Államokban tanúskodjon. Boies szerint a hercegnek kötelessége elmondani, amit tud, és meggyőződése, hogy információkkal rendelkezik. Andrew Moutbatten-Windsor azonban továbbra is tagadja, hogy bármilyen jogsértést követett volna el.

Egy, a herceghez közel álló forrás szerint a vizsgálatok miatt András herceg úgy érzi, szorul a hurok. A bennfentes úgy fogalmazott: mivel már négy hatóság is foglalkozik az ügy különböző szálaival, a helyzete egyre nehezebb lesz, így azt fontolgatja, hogy elhagyja Angliát.

Andrew Mountbatten-Windsor ideiglenes otthonának elfeledett sötét története: szörnyű tragédia történt a falai között

Miután András elhagyta a Royal Lodge-ot ideiglenesen egy olyan norfolki rezidenciára költözött, amely egyszerre szolgált királyi búvóhelyként és egy tragikus sorsú herceg utolsó otthonaként. A Wood Farm múltja több mint egy évszázadra nyúlik vissza, itt él most Andrew Mountbatten-Windsor, amíg nem készül el végleges otthona, a Marsh Farm.

Vilmos hercegnek és Katalinnak nem fog hiányozni Eugénia és Beatrix: a hercegnők kegyvesztettek lehetnek

Az Epstein-ügyben nyilvánosságra hozott új dokumentumok ismét reflektorfénybe állították Beatrix hercegnőt és Eugénia hercegnőt. Királyi kommentátorok szerint Vilmos hercegnek a jövőben egyértelmű döntést kell hoznia unokatestvérei szerepéről a monarchiában.

Katalin hercegné titkos kapaszkodója: természetes gyógymód is segítette a rák leküzdésében

Amikor a walesi hercegné bejelentette, hogy megelőző kemoterápián esik át, az egész világ megrendült. Egy új életrajz most arról rántja le a leplet, mi adott erőt Katalin hercegnének a kezelések idején.

 

 

