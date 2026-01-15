Ne áltasd magad, a te kamaszod is hazudik neked, naponta többször − Így kezelheted

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hidd el, még a tankönyv szerinti álomszülők is megtapasztalják, hogy a serdülő gyerekük hazudik. Ez a kamaszok életkori sajátossága, de mégsem szabad simán csak legyintened rá, vagy épp büntetni miatta.

A gyereknevelés egyik életszakaszban sem egyszerű, de a tinédzserekkel különösen nehéz kapcsolódni. Életkori sajátosságuk ugyanis elfordulni a szüleiktől, és a saját korcsoportjuk irányába mozdulni. Van azonban más is, ami megnehezíti a kamaszokkal való kommunikációt, ez pedig a mindennapos hazugság. Ahelyett, hogy szülőként pánikolnál vagy drámai jelenetet rendeznél, érdemes mélyebben megértened, miért történik mindez, és hogyan lehet ezt a dinamikát építőbb irányba terelni.

kamaszkori hazugság, szülői tanácsok
A kamaszkori hazugság természetes, de nem szabad elmenni mellette szó nélkül.
Forrás: 123.rf.com

Így hazudnak a kamaszok, és így kezeld okosan szülőként

Amikor a tinédzser gyerekedet hazugságon kapod, nem kell azonnal valamilyen sötét történésre gondolnod. Az, hogy olykor elferdíti az igazságot vagy szándékosan hazudik, az gyakran az érzelmi biztonság és a kapcsolódás hiányából fakadó túlélési stratégiájának része. Ez félelmetesen hangozhat egy szülő szív számára, de fontos megértened, hogy a kamaszkor az identitáskeresés időszaka, a hazugság pedig ebben a fejlődési szakaszban normális lehet. Ne kövesd el a tipikus szülői hibákat!

Miért hazudnak a tinédzserek?

A legtöbb kamasz azért választja inkább a hazugságot, mert fél a következményektől. Itt nem csupán arról van szó, hogy még nem készek a felelősségvállalásra. Félúton járnak a gyerek- és a felnőttkor között, ez az időszak pedig sérülékennyé teheti a lelküket, felerősítve a félelmeiket. Megszégyenítés, büntetés, a másik szeretetének és tiszteletének elvesztése? Számukra ez mind valós rizikó.

Emellett a tinédzserek már próbálnak önállóak lenni, ez az az időszak, amikor elkezdenek leválni a szülőről. A hazugság pedig a személyes tér és autonómia keresésének egyik módja, akármilyen furcsán is hangzik. 

Egy másik fontos ok a szociális elfogadás vágya. Tizenévesként a kortársak véleménye sokkal fontosabbá válik számukra, mint a szülőké. Ez azt jelenti, hogy a kamaszok olykor azért füllentenek, hogy megfeleljenek a barátaiknak, megőrizzék a körükben betöltött státuszukat.

szülő-gyerek kapcsolat
A szülő-gyerek kapcsolat szempontjából fontos, hogy meg tudjátok beszélni a hazugságok okait.
Forrás: 123.rf.com

Mit tehetsz szülőként?

A Times Of India szakértői szerint a nyugodt, konstruktív reakció a kulcs. Amikor lebuknak egy hazugsággal, semmiképp se kapd fel a vizet, ne kiabálj, ne káromkodj, ne támadj vissza, ne vedd személyes sértésnek! Inkább légy türelmes szülő, üljetek le, és igazi érdeklődéssel kérdezz rá, miért nem mondott igazat. Ehhez a beszélgetéshez teremts olyan légkört, amelyben a őszinteség biztonságos választás lehet számukra.

Nem kell persze szó nélkül elmenni a hazugság mellett, de a gyereknevelés célja sosem a büntetés, hanem a megértés és segítés. Ha tudod, mi motiválta, elkezdhettek együtt azon dolgozni, hogy a köztetek lévő bizalom helyreálljon. Ez hosszú távon nemcsak kevesebb hazugságot, de egy erősebb, nyitottabb szülő-gyerek kapcsolatot is eredményezhet. Végső soron pedig ez az, ami számít.

Hogyan kezeld tehát, ha hazugságon kapod a kamaszodat?

A tinédzserek nehéz életszakaszon mennek át, aminek természetes velejárója a hazugság. Azonban fontos megértened, hogy időnként nem azért nem mondd neked igazat, mert utál téged vagy nem számítasz neki. Egyszerűen csak fejlődik, küzd, és még tanulja, hogyan kezelje a felnőtt élet bonyolultabb érzelmi és társas helyzeteit. Szülőként ebben a helyzetben a leteremtés helyett inkább próbáld megérteni. Támogatással és türelemmel könnyen átvészelhetitek ezt az időszakot, a végén pedig egy erősebb és biztosabb szülő-gyerek kapcsolattal léphettek tovább.

