Jól vizsgáztál szülőségből, ha felnőtt gyermeked tartja ezt a 8 szokást

Hogy milyen a jó szülő? Ez sok anyát és apát foglalkoztat. A legtöbben szeretnék úgy érezni, hogy jól nevelték a gyermeküket, de mi számít valójában sikernek és mi kell a jó szülőséghez? Egyesek felnőtt gyermekük függetlenségét, mások a szakmai előmenetelüket tartják mércének. Vajon mit mondanak a szakértők?

Mi lehet a sikeres szülőség fokmérője?

Forrás: Shutterstock

Mi a szülői siker és mit jelent az „elég jó szülőség”?

A szülői sikerre nincs mérőszalag vagy pontrendszer. Sokkal inkább abból lehet következtetni rá, hogyan él a gyermeked felnőttként: kiegyensúlyozott-e a mindennapjaiban, vállalja-e a felelősséget a döntéseiért, és képes-e meghúzni az egészséges határokat a saját jólléte érdekében.

Ha a felnőtt gyermeked az alábbi 8 alapvető szokást magáénak tudja, az jó eséllyel azt jelzi, hogy szülőként kiváló alapokat adtál neki.

Dr. Brandy Smith szerint akkor vizsgázik valaki sikeresen szülőségből, ha a felnőtt gyermeke biztonságos környezetben nő fel, erős önbizalommal rendelkezik és mások iránt tiszteletet tanúsít. Hangsúlyozza, hogy a siker nem azt jelenti, hogy a felnőtt gyerek soha nem küzd nehézségekkel, hanem azt, hogy tudja, hogyan kezelje azokat. És most következzen az a bizonyos 8 jel, ami megmutatja, sikeresen vizsgáztál-e szülőségből.

1. Megfontoltan reagál a stresszes helyzetekre

Egy sikeres felnőtt gyermek képes egy nehéz vagy stresszes helyzetre a lehetőségekhez mérten higgadtan reagálni. Ez röviden annyit tesz: nem sodorják el az érzelmei, nem kezd kiabálni, dühöngeni, hanem megáll néhány percre, és átgondolja, mi lehet a következő legjobb lépés az adott helyzetben. És ami a legfontosabb: készen áll arra, hogy ő maga oldja meg a saját nehézségeit.

2. Ki meri fejezni az érzelmeit

Megtanulta tőled, hogy minden érzelem – még a negatívak is – természetesek, és képes ezeket megélni. Nem fojtja el a sírást, ha szomorú, de nem is rejti pókerarc mögé, ha boldog. Ez az egyik legfontosabb mankó ahhoz, hogy harmonikus kapcsolatokat alakítson ki másokkal.

A szülőség sikerességét jelzi, ha a felnőtt gyermek képes érzelmileg őszintén kapcsolódni másokhoz.

Forrás: Shutterstock

3. Tudja, mennyit ér, de tisztel másokat is

Ha felnőtt gyermeked képes figyelembe venni mások szükségleteit, az azt jelenti, hogy fejlett az empatikus készsége, és ezt valószínűleg a jó szülői mintának köszönheti. Szülőségből tehát ebből a szempontból jól vizsgáztál. Gyermeked így az arany középúton jár: elkerüli, hogy önzővé váljon, segít másoknak, de azért nem állandóan tesz mások kedvére.