Jól vizsgáztál szülőségből, ha felnőtt gyermeked tartja ezt a 8 szokást

Hogy milyen a jó szülő? Ez sok anyát és apát foglalkoztat. A legtöbben szeretnék úgy érezni, hogy jól nevelték a gyermeküket, de mi számít valójában sikernek és mi kell a jó szülőséghez? Egyesek felnőtt gyermekük függetlenségét, mások a szakmai előmenetelüket tartják mércének. Vajon mit mondanak a szakértők?
Mi a szülői siker és mit jelent az „elég jó szülőség”?
- A szülői sikerre nincs mérőszalag vagy pontrendszer. Sokkal inkább abból lehet következtetni rá, hogyan él a gyermeked felnőttként: kiegyensúlyozott-e a mindennapjaiban, vállalja-e a felelősséget a döntéseiért, és képes-e meghúzni az egészséges határokat a saját jólléte érdekében.
- Ha a felnőtt gyermeked az alábbi 8 alapvető szokást magáénak tudja, az jó eséllyel azt jelzi, hogy szülőként kiváló alapokat adtál neki.
Dr. Brandy Smith szerint akkor vizsgázik valaki sikeresen szülőségből, ha a felnőtt gyermeke biztonságos környezetben nő fel, erős önbizalommal rendelkezik és mások iránt tiszteletet tanúsít. Hangsúlyozza, hogy a siker nem azt jelenti, hogy a felnőtt gyerek soha nem küzd nehézségekkel, hanem azt, hogy tudja, hogyan kezelje azokat. És most következzen az a bizonyos 8 jel, ami megmutatja, sikeresen vizsgáztál-e szülőségből.
1. Megfontoltan reagál a stresszes helyzetekre
Egy sikeres felnőtt gyermek képes egy nehéz vagy stresszes helyzetre a lehetőségekhez mérten higgadtan reagálni. Ez röviden annyit tesz: nem sodorják el az érzelmei, nem kezd kiabálni, dühöngeni, hanem megáll néhány percre, és átgondolja, mi lehet a következő legjobb lépés az adott helyzetben. És ami a legfontosabb: készen áll arra, hogy ő maga oldja meg a saját nehézségeit.
2. Ki meri fejezni az érzelmeit
Megtanulta tőled, hogy minden érzelem – még a negatívak is – természetesek, és képes ezeket megélni. Nem fojtja el a sírást, ha szomorú, de nem is rejti pókerarc mögé, ha boldog. Ez az egyik legfontosabb mankó ahhoz, hogy harmonikus kapcsolatokat alakítson ki másokkal.
3. Tudja, mennyit ér, de tisztel másokat is
Ha felnőtt gyermeked képes figyelembe venni mások szükségleteit, az azt jelenti, hogy fejlett az empatikus készsége, és ezt valószínűleg a jó szülői mintának köszönheti. Szülőségből tehát ebből a szempontból jól vizsgáztál. Gyermeked így az arany középúton jár: elkerüli, hogy önzővé váljon, segít másoknak, de azért nem állandóan tesz mások kedvére.
4. Rendelkezik stresszkezelő készségekkel
Ha gyermeked megtanulta általad, hogy a stressz az élet természetes része és velejárója, akkor nem pánikol majd stresszes helyzetekben, hanem megérti, hogy az akadályok lehetőségek a fejlődésre. Képes ilyenkor olyan stresszkezelő technikákat alkalmazni, mint a meditáció, a mély légzés.
5. Rugalmas és kész alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez
Ha a felnőtt gyermeked nem ijed meg a váratlan helyzetektől, és akkor is képes megőrizni belső stabilitását, ha valami áthúzza a terveit, az annak a jele, hogy a kaotikus helyzetek nem fogják felőrölni. Ez a rugalmasság teszi lehetővé számára, hogy magabiztosan kezelje az élet változásait, és nyitott legyen az új élményekre.
6. Egészséges az önbizalma
Akkor is remekül vizsgáztál szülőségből és jó apa/anya vagy, ha felnőttként a gyermeked egészséges önbizalommal rendelkezik, illetve, ha tudja szolidan értékelni saját sikereit. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy mások sikerei is fontosak és figyelmet érdemelnek.
7. Képes érzelmileg kapcsolódni
Ha felnőtt lányod vagy fiad képes mély érzelmi kapcsolatokat kialakítani akkor is, ha nehézségek merülnek fel párkapcsolatában, akkor egy érzelmileg intelligens, érett gyereket neveltél. Örülj, hogy tisztában van azzal, hogy nincs kapcsolat hullámvölgyek nélkül, és hogy a házasság nem mindig tündérmese.
8. Felelősségteljesen és szórakozva él
Felnőtt gyermeked képes felelősségteljes döntéseket hozni? Nem kell figyelmeztetni, hogy fizesse be a számlákat, vagy hogy nem célszerű hajnalig buliznia, ha másnak helyt kell állnia a munkahelyén? Szuper! Bizonyára megtanulta tőled, hogy a felelősségteljes élet és a szórakozás nem zárják ki egymást, csupán észszerű logisztikázást igényel.
A szülői sikerre nincs konkrét mérési módszer, de a fentiek támpontot adhatnak, hogy megítéld, te milyen munkát végeztél szülőként a gyermekeddel.
