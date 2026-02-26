Petevezeték-átjárhatósági vizsgálat – Amikor a gyermekvállalás elakad, fontos lépés lehet a kivizsgálás

A megtermékenyülés folyamata a petevezetékben történik, ezért annak átjárhatósága kulcsfontosságú. Ha a petevezetékek részben vagy teljesen elzáródnak, a petesejt és a spermium nem tud találkozni. A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy fennáll-e mechanikus akadály a fogantatás útjában. A vizsgálat sokszor azoknál a pároknál merül fel, akiknél egy éven belül rendszeres próbálkozás mellett sem következik be terhesség.
A petevezeték átjárhatósági vizsgálat rövid áttekintése
- A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat röntgenes vagy ultrahangos módszerrel történhet
- Kontrasztanyag segítségével vizsgálják az átjárhatóságot
- A ciklus első felében végzik
- Rövid ideig tartó, átmeneti alhasi fájdalom előfordulhat
- Segít a meddőség okának tisztázásában
- Bizonyos esetekben terápiás hatása is lehet
Hogyan zajlik a petevezeték-átjárhatósági vizsgálat?
A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat általában a menstruáció utáni napokban történik, amikor a terhesség kizárható, a méhnyálkahártya még vékony. A vizsgálat során a méhnyakon keresztül vékony katétert vezetnek fel, majd kontrasztanyagot juttatnak a méh üregébe. A képalkotó eljárás segítségével nyomon követhető, hogy a kontrasztanyag áthalad-e a petevezetéken.
A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat során enyhe görcsös fájdalom jelentkezhet, hasonlóan a menstruációs alhasi fájdalomhoz. A kellemetlenség többnyire rövid ideig tart. A beavatkozás ambulánsan történik, és általában nem igényel altatást.
Mit mutathat ki a vizsgálat?
A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat kimutathat teljes vagy részleges elzáródást, hegesedést, korábbi gyulladás következményeit vagy fejlődési rendellenességet. Gyakori kiváltó ok a korábbi kismedencei gyulladás, endometriózis vagy hasi műtét.
Érdekesség, hogy a petevezeték-átjárhatósági vizsgálat során a kontrasztanyag átöblítheti az enyhébb letapadásokat, így bizonyos esetekben a vizsgálatot követően spontán terhesség is bekövetkezhet.
Mikor javasolt és mikor nem végezhető el?
A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat akkor indokolt, ha a meddőségi kivizsgálás részeként az orvos ezt szükségesnek tartja. Aktív fertőzés, erős vérzés vagy igazolt terhesség esetén a vizsgálat nem végezhető el.
A pontos diagnózis lehetőséget ad a célzott kezelésre, legyen szó műtéti beavatkozásról vagy asszisztált reprodukciós eljárásról.
A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat fontos információval szolgál a gyermekvállalás útjában álló akadályokról. A megfelelő időben elvégzett kivizsgálás segíthet abban, hogy a párok mielőbb személyre szabott megoldást kapjanak.
Mire érdemes figyelni a vizsgálat után?
A vizsgálat után enyhe alhasi görcs, pecsételő vérzés vagy átmeneti diszkomfortérzés jelentkezhet, ami általában egy-két napon belül megszűnik. Fontos, hogy a vizsgálatot követően a páciens figyelje a testének jelzéseit. Erős fájdalom, láz, bő vérzés vagy kellemetlen szagú hüvelyi váladék esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, mert ezek fertőzés jelei lehetnek, bár ritkán fordulnak elő.
A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat után általában nincs szükség különleges pihenésre, de aznap javasolt kerülni a megerőltető fizikai aktivitást. Sok nőben felmerül a kérdés, mikor lehet újra próbálkozni a teherbeeséssel. Amennyiben nincs ellenjavallat, már a következő ciklusban megkezdhető a próbálkozás, sőt bizonyos esetekben a vizsgálatot követő hónapban nagyobb eséllyel következhet be spontán fogantatás.
Ha érdekel a női egészség témaköre, az alábbi cikkeinkt is olvasd el: