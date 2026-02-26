Petevezeték-átjárhatósági vizsgálat – Amikor a gyermekvállalás elakad, fontos lépés lehet a kivizsgálás

A megtermékenyülés folyamata a petevezetékben történik, ezért annak átjárhatósága kulcsfontosságú. Ha a petevezetékek részben vagy teljesen elzáródnak, a petesejt és a spermium nem tud találkozni. A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy fennáll-e mechanikus akadály a fogantatás útjában. A vizsgálat sokszor azoknál a pároknál merül fel, akiknél egy éven belül rendszeres próbálkozás mellett sem következik be terhesség.

A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat röntgenes vagy ultrahangos módszerrel történhet

Kontrasztanyag segítségével vizsgálják az átjárhatóságot

A ciklus első felében végzik

Rövid ideig tartó, átmeneti alhasi fájdalom előfordulhat

Segít a meddőség okának tisztázásában

Bizonyos esetekben terápiás hatása is lehet

Hogyan zajlik a petevezeték-átjárhatósági vizsgálat?

A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat általában a menstruáció utáni napokban történik, amikor a terhesség kizárható, a méhnyálkahártya még vékony. A vizsgálat során a méhnyakon keresztül vékony katétert vezetnek fel, majd kontrasztanyagot juttatnak a méh üregébe. A képalkotó eljárás segítségével nyomon követhető, hogy a kontrasztanyag áthalad-e a petevezetéken.

A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat során enyhe görcsös fájdalom jelentkezhet, hasonlóan a menstruációs alhasi fájdalomhoz. A kellemetlenség többnyire rövid ideig tart. A beavatkozás ambulánsan történik, és általában nem igényel altatást.

Mit mutathat ki a vizsgálat?

A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat kimutathat teljes vagy részleges elzáródást, hegesedést, korábbi gyulladás következményeit vagy fejlődési rendellenességet. Gyakori kiváltó ok a korábbi kismedencei gyulladás, endometriózis vagy hasi műtét.

Érdekesség, hogy a petevezeték-átjárhatósági vizsgálat során a kontrasztanyag átöblítheti az enyhébb letapadásokat, így bizonyos esetekben a vizsgálatot követően spontán terhesség is bekövetkezhet.

Mikor javasolt és mikor nem végezhető el?

A petevezeték-átjárhatósági vizsgálat akkor indokolt, ha a meddőségi kivizsgálás részeként az orvos ezt szükségesnek tartja. Aktív fertőzés, erős vérzés vagy igazolt terhesség esetén a vizsgálat nem végezhető el.