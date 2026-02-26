Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ledobjuk a csontokat! A Netflix bejelentette, hogy kik lesznek az új Wednesday-szereplők

sorozat wednesday szereplők Netflix
Hajdu Viktória
2026.02.26.
A Netflix most tényleg nem aprózta el. A Wednesday 3. évada már forog, és olyan név érkezik, akire senki sem számított. Mutatjuk, kik borzolják majd fel a kedélyeket Nevermore falai között.

Stranger Things-rajongók, kapaszkodjatok meg! A kedvenc streamingóriásunk új titkos fegyvert vet be Wednesday oldalán – és ez még csak a kezdet. Ők lesznek a Wednesday 3. évadának új szereplői! 

A Wednesday 3. évad.
A készítők ledobták a bombát: ők lesznek a Wednesday 3. évadának új szereplői. 
Forrás: Netflix

Új korszak jön a Wednesday 3. évadában

  • A Netflix bejelentette a Wednesday 3. évadának új szereplőgárdáját.
  • Winona Ryder és Eva Green is kulcsszerepben tűnik fel.
  • A forgatás Írországban zajlik, a premier 2027 második felében várható

Amikor a Stranger Things véget ért, sokakban felmerült a kérdés: vajon mivel tölti be a Netflix azt az űrt, amit a hawkinsi kaland hagyott maga után? A válasz talán nem is olyan meglepő, mint elsőre gondolnánk. Ott van ugyanis a Wednesday, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb streamingsikere lett, és mára a platform történetének egyik legnézettebb sorozatává nőtte ki magát. 

A harmadik évad forgatása most hivatalosan is elindult – és a friss teaser alapján komoly erősítés érkezik Nevermore sötét folyosóira.

A Netflix bejelentése szerint a produkció újra Írországban, Dublin környékén forog, ami már önmagában garancia a borongós, gótikus hangulatra. Az első kedvcsináló azonban nemcsak a helyszínt, hanem az új arcokat is felfedte. És itt jön az a pont, ahol egy pillanatra mindannyian eldobjuk a csontokat.

A Wednesday 3. évad szereplői

Az egyik legnagyobb dobás kétségtelenül Winona Ryder csatlakozása, aki Tabitha karakterét formálja meg.

Winona Ryder és Jenna Ortega
Winona Ryder és Jenna Ortega a Beetlejuice forgatásán ismerték meg egymást. 
Forrás:  Getty Images

Ryder neve egyet jelent a misztikus, enyhén hátborzongató történetekkel – elég csak Beetlejuicera gondolni, amelyet szintén Tim Burton rendezett, vagy a Draculára, Francis Ford Coppola klasszikusára. És persze ott volt a Stranger Things is, bár az inkább nosztalgikus sci-fi, mint klasszikus gótika. Tabitháról egyelőre keveset tudni, de a karaktertitok már most beindította a rajongói elméleteket.

Nem ő az egyetlen nagyágyú a Wednesday 3. évadában

Hivatalossá vált, hogy Eva Green Ophelia néniként tér vissza, aki a második évadban már okozott némi fejvakarást. A harmadik szezonban azonban kulcsszereplővé lép elő: ő lesz az, aki Wednesdayt egy új, sorsfordító utazásra motiválja. Green sötét eleganciája és titokzatossága tökéletesen illeszkedik a sorozat világába – nehéz lenne nála ideálisabb választást elképzelni.

Az új szereplők listája tovább bővül:

  • Chris Sarandon (Balthazar)
  • Noah Taylor (Cyrus)
  • Oscar Morgan (Oscar Morgan)
  • Kennedy Moyer (Daisy)

Mindannyian új dinamikát hozhatnak a történetbe, amely várhatóan még sötétebb, még komplexebb és – ha lehet – még csípősebb humorú lesz.

Természetesen a régi kedvencek sem maradnak ki

Jenna Ortega ismét magára ölti Wednesday jellegzetes fekete ruháját, mellette visszatér Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers és Fred Armisen is. A showrunner páros, Alfred Gough és Miles Millar továbbra is a kormányrúdnál marad, míg Tim Burton újfent beül a rendezői székbe – ami azt jelenti, hogy a vizuális világ ismét garantáltan ikonikus lesz.

A premierre viszont még várni kell...

A harmadik évad 2027 második felében érkezhet.

Addig maradnak az előzetesek, a találgatások és a rajongói összeesküvés-elméletek. De ha a szereposztásból indulunk ki, Wednesday Addams következő fejezete minden eddiginél nagyobbat szólhat.

