Ledobjuk a csontokat! A Netflix bejelentette, hogy kik lesznek az új Wednesday-szereplők

Stranger Things-rajongók, kapaszkodjatok meg! A kedvenc streamingóriásunk új titkos fegyvert vet be Wednesday oldalán – és ez még csak a kezdet. Ők lesznek a Wednesday 3. évadának új szereplői!
Új korszak jön a Wednesday 3. évadában
- A Netflix bejelentette a Wednesday 3. évadának új szereplőgárdáját.
- Winona Ryder és Eva Green is kulcsszerepben tűnik fel.
- A forgatás Írországban zajlik, a premier 2027 második felében várható
Amikor a Stranger Things véget ért, sokakban felmerült a kérdés: vajon mivel tölti be a Netflix azt az űrt, amit a hawkinsi kaland hagyott maga után? A válasz talán nem is olyan meglepő, mint elsőre gondolnánk. Ott van ugyanis a Wednesday, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb streamingsikere lett, és mára a platform történetének egyik legnézettebb sorozatává nőtte ki magát.
A harmadik évad forgatása most hivatalosan is elindult – és a friss teaser alapján komoly erősítés érkezik Nevermore sötét folyosóira.
A Netflix bejelentése szerint a produkció újra Írországban, Dublin környékén forog, ami már önmagában garancia a borongós, gótikus hangulatra. Az első kedvcsináló azonban nemcsak a helyszínt, hanem az új arcokat is felfedte. És itt jön az a pont, ahol egy pillanatra mindannyian eldobjuk a csontokat.
A Wednesday 3. évad szereplői
Az egyik legnagyobb dobás kétségtelenül Winona Ryder csatlakozása, aki Tabitha karakterét formálja meg.
Ryder neve egyet jelent a misztikus, enyhén hátborzongató történetekkel – elég csak Beetlejuicera gondolni, amelyet szintén Tim Burton rendezett, vagy a Draculára, Francis Ford Coppola klasszikusára. És persze ott volt a Stranger Things is, bár az inkább nosztalgikus sci-fi, mint klasszikus gótika. Tabitháról egyelőre keveset tudni, de a karaktertitok már most beindította a rajongói elméleteket.
Nem ő az egyetlen nagyágyú a Wednesday 3. évadában
Hivatalossá vált, hogy Eva Green Ophelia néniként tér vissza, aki a második évadban már okozott némi fejvakarást. A harmadik szezonban azonban kulcsszereplővé lép elő: ő lesz az, aki Wednesdayt egy új, sorsfordító utazásra motiválja. Green sötét eleganciája és titokzatossága tökéletesen illeszkedik a sorozat világába – nehéz lenne nála ideálisabb választást elképzelni.
Az új szereplők listája tovább bővül:
- Chris Sarandon (Balthazar)
- Noah Taylor (Cyrus)
- Oscar Morgan (Oscar Morgan)
- Kennedy Moyer (Daisy)
Mindannyian új dinamikát hozhatnak a történetbe, amely várhatóan még sötétebb, még komplexebb és – ha lehet – még csípősebb humorú lesz.
Természetesen a régi kedvencek sem maradnak ki
Jenna Ortega ismét magára ölti Wednesday jellegzetes fekete ruháját, mellette visszatér Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers és Fred Armisen is. A showrunner páros, Alfred Gough és Miles Millar továbbra is a kormányrúdnál marad, míg Tim Burton újfent beül a rendezői székbe – ami azt jelenti, hogy a vizuális világ ismét garantáltan ikonikus lesz.
A premierre viszont még várni kell...
A harmadik évad 2027 második felében érkezhet.
Addig maradnak az előzetesek, a találgatások és a rajongói összeesküvés-elméletek. De ha a szereposztásból indulunk ki, Wednesday Addams következő fejezete minden eddiginél nagyobbat szólhat.
Ezek is érdekelhetnek: