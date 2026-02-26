Ledobjuk a csontokat! A Netflix bejelentette, hogy kik lesznek az új Wednesday-szereplők

Stranger Things-rajongók, kapaszkodjatok meg! A kedvenc streamingóriásunk új titkos fegyvert vet be Wednesday oldalán – és ez még csak a kezdet. Ők lesznek a Wednesday 3. évadának új szereplői!

A készítők ledobták a bombát: ők lesznek a Wednesday 3. évadának új szereplői.

Forrás: Netflix

Új korszak jön a Wednesday 3. évadában A Netflix bejelentette a Wednesday 3. évadának új szereplőgárdáját.

Winona Ryder és Eva Green is kulcsszerepben tűnik fel.

A forgatás Írországban zajlik, a premier 2027 második felében várható

Amikor a Stranger Things véget ért, sokakban felmerült a kérdés: vajon mivel tölti be a Netflix azt az űrt, amit a hawkinsi kaland hagyott maga után? A válasz talán nem is olyan meglepő, mint elsőre gondolnánk. Ott van ugyanis a Wednesday, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb streamingsikere lett, és mára a platform történetének egyik legnézettebb sorozatává nőtte ki magát.

A harmadik évad forgatása most hivatalosan is elindult – és a friss teaser alapján komoly erősítés érkezik Nevermore sötét folyosóira.

A Netflix bejelentése szerint a produkció újra Írországban, Dublin környékén forog, ami már önmagában garancia a borongós, gótikus hangulatra. Az első kedvcsináló azonban nemcsak a helyszínt, hanem az új arcokat is felfedte. És itt jön az a pont, ahol egy pillanatra mindannyian eldobjuk a csontokat.

A Wednesday 3. évad szereplői

Az egyik legnagyobb dobás kétségtelenül Winona Ryder csatlakozása, aki Tabitha karakterét formálja meg.

Winona Ryder és Jenna Ortega a Beetlejuice forgatásán ismerték meg egymást.

Forrás: Getty Images

Ryder neve egyet jelent a misztikus, enyhén hátborzongató történetekkel – elég csak Beetlejuicera gondolni, amelyet szintén Tim Burton rendezett, vagy a Draculára, Francis Ford Coppola klasszikusára. És persze ott volt a Stranger Things is, bár az inkább nosztalgikus sci-fi, mint klasszikus gótika. Tabitháról egyelőre keveset tudni, de a karaktertitok már most beindította a rajongói elméleteket.

Nem ő az egyetlen nagyágyú a Wednesday 3. évadában

Hivatalossá vált, hogy Eva Green Ophelia néniként tér vissza, aki a második évadban már okozott némi fejvakarást. A harmadik szezonban azonban kulcsszereplővé lép elő: ő lesz az, aki Wednesdayt egy új, sorsfordító utazásra motiválja. Green sötét eleganciája és titokzatossága tökéletesen illeszkedik a sorozat világába – nehéz lenne nála ideálisabb választást elképzelni.