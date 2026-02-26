60 felett is ragyog: ez Zsófia hercegné fiatalosságának kulcsa

Az edinburghi hercegné 61 évesen is üde, hidratált és sugárzó megjelenéssel áll a nyilvánosság elé. Zsófia hercegné kifinomult stílusa kétségtelenül hozzájárul eleganciájához, ám a fiatalos külső mögött tudatos életmód áll: kiegyensúlyozott étrend, rendszeres testmozgás és következetes napi rutin.

Ez Zsófia hercegné egyszerű, de hatásos szabálya, hogy 60-on túl is ragyogjon.

Forrás: Getty Images Europe

Hogyan támogatja a bőr egészségét a növényi alapú étrend?

Milyen tápanyagokra kell különösen figyelni 60 év felett?

A megfelelő hidratálás szerepe a fiatalos megjelenés megőrzésében

Miért fontos a minőségi fehérjebevitel a nők számára változókor után?

Feldolgozott élelmiszerek helyett természetes alapanyagok: így csökkenthető a gyulladás a szervezetben

Ez Zsófia hercegné fiatalos megjelenésének titka

Zsófia nagy figyelmet szentel bőre egészségének. Ennek megőrzésében kiemelt szerepe van egy egyszerű, bárki számára könnyen követhető alapelvnek: a főként növényi alapú étrend előnyben részesítésének. A hercegné étrendjéről Lily Simpson, a The Detox Kitchen alapítója beszélt a Daily Mail című brit lapnak. Elmondása szerint az edinburghi hercegné kiegyensúlyozott, egészségtudatos étrendet követ. „A növényi alapú fogások és a sovány fehérjék kombinációja óriási hatással lehet a bőr megjelenésére, különösen, ha mindez megfelelő hidratáltsággal és elegendő alvással párosul” – fogalmazott.

Fontos hangsúlyozni, hogy mindez nem jelent szigorú vegán életmódot. A hercegné nem mond le teljesen az állati eredetű élelmiszerekről, inkább a növényi alapú ételeket helyezi előtérbe, amelyeket sovány fehérjeforrásokkal egészít ki. Ez a rugalmas megközelítés hosszú távon is fenntartható, és számos egészségügyi előnnyel járhat.

Zsófia hercegné növényi alapú étrendet követ

A növényi alapú étrend hatásairól korábban Francesca Lyon, a FUTURE WOMAN vezető táplálkozási szakértője nyilatkozott a HELLO! magazinnak, a Veganuary mozgalom időszakában.

„Az egészséges, tudatosan összeállított étrend egyik legnagyobb előnye a megnövekedett zöldségbevitel” – emelte ki a szakértő.

A tápanyagban gazdag, rostban bővelkedő zöldségek támogatják a bélflóra egyensúlyát, ami közvetve a bőr állapotára és az általános közérzetre is kedvező hatással lehet.

Különösen értékesek a leveles zöldségek, a keresztesvirágú fajták és a csírák, amelyek hozzájárulhatnak az optimális hormonális működéshez, és segíthetik az ösztrogén lebontását. A zöldségfogyasztás növelése sokaknál a gyulladásos folyamatok mérséklődésével is együtt járhat.