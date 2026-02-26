Belső szauna a leolvadó kilókért: próbáld ki a tüzes smoothie-t

Hozd mozgásba az anyagcseréd! A legfrissebb áttekintő tanulmányok szerint ez a smoothie le fogja olvasztani rólad a kilókat a kapszaicinnek és a gingerolnak köszönhetően.
Fogyj könnyedén! – Így hat a belső szaunasmoothie
- A gyömbér és a cayenne bors termogén hatása brutálisan felpörgeti az anyagcserét.
- Friss klinikai kutatások igazolják a jelentős súlyvesztést.
- A kapszaicin közvetlenül serkenti a zsíroxidációt és csökkenti a derékkörfogatot.
- A recept segítségével a belső hőtermelés révén több kalóriát égetsz el napközben.
A zsírégetés és a méregtelenítés nem csak a szaunában és a futópadon történhet. A tanulmányok szerint a cayenne, a gyömbér és a kurkuma hármasa brutális hatást gyakorol az energia-anyagcserére. Ezek a hozzávalók megnövelik az alap energiafelhasználásodat (BMR), az oxigénfogyasztásodat, és segítenek lebontani a zsírt.
A fogyás kapszaicinnel és a gingerollal
Tudod, miért izzadsz le egy jó csípős pad thai után? Mert a cayenne borsban lévő kapszaicin felfűti a szervezetedet. Ez a termogén hatás bizonyítottan növeli az anyagcserét, csökkenti az étvágyat, és még a derékbőségedből is lefaraghat. Legalábbis a kutatások szerint, ugyanis egy 2017-es vizsgálatban túlsúlyos nők nyolc hét alatt majdnem két kilót dobtak le egy zöld tea, kapszaicin és gyömbér kombóval. Ráadásul a gyömbérben lévő gingerol még a zsírbontást is segíti, miközben a kurkuma csökkenti a gyulladásokat.
Rostokkal a kilók ellen
Tehetsz bele útifűmaghéjat vagy chia magot is, ami a gyomrodba érve zselés állagú lesz és megduzzad. Így biztosít teltségérzetet és később leszel éhes. A chia ráadásul még egy tisztességes adag Omega-3 zsírsavval is megkínálja a sejtjeidet, aminek a gyulladáscsökkentésben lesz szerepe.
A recept, ami odapörköl a kilóknak
A gyömbér csökkenti az étvágyat, így nem fogod felfalni a hűtőt az edzés után, a cayenne pedig gondoskodik róla, hogy még a kanapén ülve is égjen a zsír. Ha ezt iszod és még mozogsz is mellé, a tested kénytelen lesz hozzányúlni azokhoz a raktárakhoz, amiket eddig féltve őrizgetett a hasadon. Érdemes edzés előtt vagy után fogyasztani.
A hozzávalók:
- 4-6 cm friss gyömbér
- Két csipet cayenne bors
- Zöld tea
- 2 teáskanál chia mag vagy utifű maghéj
- fél citrom leve
- 1 banán
- 4 dl kókuszvíz vagy cukrozatlan mandulatej
- 1 evőkanál stevia
- csipet kurkuma
- csipet fekete bors
- kevés fahéj, ami extra segítség a zsírégetésben.
Így készítsd el:
Főzd le a zöld teát egy bögrében, majd tegyél mindent a gépbe, és addig turmixold, amíg egy homogén, selymes, sárga színű italt nem kapsz. Vigyázz, csípni fog, de ahogy szokták mondani, a szépségért szenvedni kell.
Szóval, hogy tiszta vizet öntsünk abba a bizonyos pohárba: ez a gyömbéres-cayenne-es-rostos kombó nem fogja helyetted lefutni a szigetkört, és a tegnap esti sajtos pizzát sem radírozza ki visszamenőleg a kalórianaplódból. Viszont, ha teszel magadért és odafigyelsz a táplálkozásodra, remek kiegészítője lehet a diétádnak.
