Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 26., csütörtök Edina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
zsírégetés

Belső szauna a leolvadó kilókért: próbáld ki a tüzes smoothie-t

Shutterstock - Yulia Furman
zsírégetés fogyás smoothie
Pópity Balázs
2026.02.26.
Több kutatás is van a gyömbér és a cayenne bors zsírégető hatására. Ez a kombó smoothie-ba keverve leolvasztja rólad a zsírpárnákat.

Hozd mozgásba az anyagcseréd! A legfrissebb áttekintő tanulmányok szerint ez a smoothie le fogja olvasztani rólad a kilókat a kapszaicinnek és a gingerolnak köszönhetően.

Belső szauna smoothie egy asztalon.
Így néz ki a belső szaunasmoothie.
Forrás: Shutterstock

Fogyj könnyedén! – Így hat a belső szaunasmoothie

  • A gyömbér és a cayenne bors termogén hatása brutálisan felpörgeti az anyagcserét.
  • Friss klinikai kutatások igazolják a jelentős súlyvesztést.
  • A kapszaicin közvetlenül serkenti a zsíroxidációt és csökkenti a derékkörfogatot.
  • A recept segítségével a belső hőtermelés révén több kalóriát égetsz el napközben.

A zsírégetés és a méregtelenítés nem csak a szaunában és a futópadon történhet. A tanulmányok szerint a cayenne, a gyömbér és a kurkuma hármasa brutális hatást gyakorol az energia-anyagcserére. Ezek a hozzávalók megnövelik az alap energiafelhasználásodat (BMR), az oxigénfogyasztásodat, és segítenek lebontani a zsírt.

A fogyás kapszaicinnel és a gingerollal

Tudod, miért izzadsz le egy jó csípős pad thai után? Mert a cayenne borsban lévő kapszaicin felfűti a szervezetedet. Ez a termogén hatás bizonyítottan növeli az anyagcserét, csökkenti az étvágyat, és még a derékbőségedből is lefaraghat. Legalábbis a kutatások szerint, ugyanis egy 2017-es vizsgálatban túlsúlyos nők nyolc hét alatt majdnem két kilót dobtak le egy zöld tea, kapszaicin és gyömbér kombóval. Ráadásul a gyömbérben lévő gingerol még a zsírbontást is segíti, miközben a kurkuma csökkenti a gyulladásokat.

Rostokkal a kilók ellen

Tehetsz bele útifűmaghéjat vagy chia magot is, ami a gyomrodba érve zselés állagú lesz és megduzzad. Így biztosít teltségérzetet és később leszel éhes. A chia ráadásul még egy tisztességes adag Omega-3 zsírsavval is megkínálja a sejtjeidet, aminek a gyulladáscsökkentésben lesz szerepe.

A recept, ami odapörköl a kilóknak

A gyömbér csökkenti az étvágyat, így nem fogod felfalni a hűtőt az edzés után, a cayenne pedig gondoskodik róla, hogy még a kanapén ülve is égjen a zsír. Ha ezt iszod és még mozogsz is mellé, a tested kénytelen lesz hozzányúlni azokhoz a raktárakhoz, amiket eddig féltve őrizgetett a hasadon. Érdemes edzés előtt vagy után fogyasztani.

A hozzávalók:

  • 4-6 cm friss gyömbér
  • Két csipet cayenne bors
  • Zöld tea
  • 2 teáskanál chia mag vagy utifű maghéj
  • fél citrom leve
  • 1 banán
  • 4 dl kókuszvíz vagy cukrozatlan mandulatej
  • 1 evőkanál stevia
  •  csipet kurkuma 
  • csipet fekete bors
  • kevés fahéj, ami extra segítség a zsírégetésben.

Így készítsd el:

Főzd le a zöld teát egy bögrében, majd tegyél mindent a gépbe, és addig turmixold, amíg egy homogén, selymes, sárga színű italt nem kapsz. Vigyázz, csípni fog, de ahogy szokták mondani, a szépségért szenvedni kell.

Szóval, hogy tiszta vizet öntsünk abba a bizonyos pohárba: ez a gyömbéres-cayenne-es-rostos kombó nem fogja helyetted lefutni a szigetkört, és a tegnap esti sajtos pizzát sem radírozza ki visszamenőleg a kalórianaplódból. Viszont, ha teszel magadért és odafigyelsz a táplálkozásodra, remek kiegészítője lehet a diétádnak.

Ezek is tetszeni fognak:

Kiszivárgott Katalin hercegné szigorú étrendje: ezért nem látunk rajta egy gramm felesleget sem

Így őrzi meg fiatalos külsejét a hercegné.

Kerülget a téli depresszió? Kutatók szerint ez a krumplis egytálétel azonnal boldogabbá tesz

Ezzel a csodás pásztorpite recepttel a tudományt hívod segítségül, hogy jobb kedved legyen.

Turmixold magad vékonyabbra − 3 szuper kreatív reggeli smoothie-recept

Fogyókúra önsanyargatás és éhezés nélkül? Kezdd a napot ezekkel a reggeli smoothie-receptekkel, és élvezd az ízeket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu