Belső szauna a leolvadó kilókért: próbáld ki a tüzes smoothie-t

Hozd mozgásba az anyagcseréd! A legfrissebb áttekintő tanulmányok szerint ez a smoothie le fogja olvasztani rólad a kilókat a kapszaicinnek és a gingerolnak köszönhetően.

Így néz ki a belső szaunasmoothie.

Forrás: Shutterstock

Fogyj könnyedén! – Így hat a belső szaunasmoothie A gyömbér és a cayenne bors termogén hatása brutálisan felpörgeti az anyagcserét.

Friss klinikai kutatások igazolják a jelentős súlyvesztést.

A kapszaicin közvetlenül serkenti a zsíroxidációt és csökkenti a derékkörfogatot.

A recept segítségével a belső hőtermelés révén több kalóriát égetsz el napközben.

A zsírégetés és a méregtelenítés nem csak a szaunában és a futópadon történhet. A tanulmányok szerint a cayenne, a gyömbér és a kurkuma hármasa brutális hatást gyakorol az energia-anyagcserére. Ezek a hozzávalók megnövelik az alap energiafelhasználásodat (BMR), az oxigénfogyasztásodat, és segítenek lebontani a zsírt.

A fogyás kapszaicinnel és a gingerollal

Tudod, miért izzadsz le egy jó csípős pad thai után? Mert a cayenne borsban lévő kapszaicin felfűti a szervezetedet. Ez a termogén hatás bizonyítottan növeli az anyagcserét, csökkenti az étvágyat, és még a derékbőségedből is lefaraghat. Legalábbis a kutatások szerint, ugyanis egy 2017-es vizsgálatban túlsúlyos nők nyolc hét alatt majdnem két kilót dobtak le egy zöld tea, kapszaicin és gyömbér kombóval. Ráadásul a gyömbérben lévő gingerol még a zsírbontást is segíti, miközben a kurkuma csökkenti a gyulladásokat.

Rostokkal a kilók ellen

Tehetsz bele útifűmaghéjat vagy chia magot is, ami a gyomrodba érve zselés állagú lesz és megduzzad. Így biztosít teltségérzetet és később leszel éhes. A chia ráadásul még egy tisztességes adag Omega-3 zsírsavval is megkínálja a sejtjeidet, aminek a gyulladáscsökkentésben lesz szerepe.

A recept, ami odapörköl a kilóknak

A gyömbér csökkenti az étvágyat, így nem fogod felfalni a hűtőt az edzés után, a cayenne pedig gondoskodik róla, hogy még a kanapén ülve is égjen a zsír. Ha ezt iszod és még mozogsz is mellé, a tested kénytelen lesz hozzányúlni azokhoz a raktárakhoz, amiket eddig féltve őrizgetett a hasadon. Érdemes edzés előtt vagy után fogyasztani.