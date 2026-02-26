Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 26., csütörtök

Ha tudnék, beléd rúgnék – Dráma az anyaságról, díjesővel és Rose Byrne elementáris alakításával

Ha tudnék, beléd rúgnék
Hajdu Viktória
2026.02.26.
Amikor nemcsak az életed hullik darabokra, hanem a mennyezet is a fejedre zuhan. A Ha tudnék, beléd rúgnék egy brutálisan őszinte történet az anyaságról.

Kevés film mer ennyire kegyetlenül őszinte lenni az anyaságról. A Ha tudnék, beléd rúgnék nem rózsaszín filteren keresztül mutatja a gyereknevelést, hanem ott kezd, ahol a legtöbb történet véget ér: a teljes kimerültségnél.

Ha tudnék, beléd rúgnék február 26-tól látható a mozikban.
Ha tudnék, beléd rúgnék – Az anyaság sötétebb oldala a mozivásznon

  • Rose Byrne Ezüst Medvét nyert a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Linda szerepéért.
  • A film egy anya és gyermeke túlélésének története, társadalomkritikus éllel.
  • A magyar premier február 26-án lesz.

Linda egyedülálló anyaként próbál talpon maradni, miközben az élet konkrétan rászakad – a mennyezet beomlik, az otthona lakhatatlanná válik, és kislányával egy motelbe kényszerül. Mintha ez nem lenne elég, a gyermeke rejtélyes betegséggel küzd, majd egy beteg eltűnése tovább bonyolítja a helyzetet, és a segítség, amire számítana, egyszerűen nem érkezik meg. A rendszer udvarias, de hatástalan. Az ismerős pedig csak annyit mond: „tarts ki”. Mintha az olyan könnyű lenne.

Linda szerepében Rose Byrne elementáris erővel van jelen. A színésznő a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Ezüst Medve-díját is elnyerte az alakításáért, és teljesen érthető, miért. Byrne nem hősnőt játszik, hanem egy fáradt, néha dühös, néha teljesen üres nőt, aki mégis minden reggel felkel a gyerekéért. Ez az a fajta játék, ami nem harsány, mégis gyomorszájon vág. Hogy mit hoz neki az idei Oscar-szezon? Az még kérdéses. A kritikusok szerint a történet gyomorszájon vág, de vannak hiányosságai, csak úgy, mint a Dögölj meg, szerelmem című drámának volt. 

A film különlegessége, hogy nemcsak krízistörténet, hanem  egy teljes anyai portré. 

A Ha tudnék, beléd rúgnék szereposztása

A sztorinak elég valószínűtlen a szereposztása. Conan O'Brien, mint terapeuta? Asap Rocky (valahol a második és negyedik gyerek előkészületeinek környékén), mint segítőkész barát? Érdekes párosítás, az biztos. De talán épp ez – ez is – teszi olyan közelivé a történetet. Nem nagy színész nevekkel játszik, hanem átlagfigurákkal. 

A Ha tudnék, beléd rúgnék nem könnyű mozi, de pontosan az a film, amire szükség van. Nem hangos, nem hatásvadász – csak őszinte. És néha ez a legfájdalmasabb.

