„Mit mondtál, drágám?” − A tudomány rájött a legbosszantóbb férfi tulajdonság okára

Ismerős, amikor hosszú percekig magyarázol a pasidnak, majd várnád a visszacsatolást, de ő egyetlen szóra sem emlékszik. Mindez miért? Mert közben borotválkozott, netán főzött vagy épp a ruháit rendezgette. Ne tagadd, hogy ez komoly próbatétel elé állítja nemcsak a türelmedet, de az egész párkapcsolatodat is! Miért nem tudnak a férfiak hozzánk hasonlóan egyszerre több dologra is figyelni? Most végre választ kapsz!
A párkapcsolatgyilkos, multitaskingra képtelen férfiak
A Harvard kutatóinak köszönhetően azt már tudjuk, hogyan kellene egy párkapcsolaton belül vitáznunk. Arra azonban még nem kaptunk tanácsot, hogy miként tudnánk megszokni ezt a rettentően bosszantó férfi attitűdöt. Tisztelet a kivételnek, de szinte az összes férfi képtelen arra, hogy egyszerre több dologra figyeljen. Bezzeg mi nők! Képesek vagyunk három dolgot is egyszerre csinálni, és egyiknél se veszítjük el a fonalat. A tudomány szerint a női és férfi agy közötti különbségek ezen a téren is kiütköznek.
A mindennapi életben vagy épp a munka világában rengetegszer szembesülünk azzal, hogy míg egyesek gond nélkül elvégeznek egyszerre akár több feladatot is, és könnyedén váltanak köztük, addig mások jobban teljesítenek, ha egy dologra kel fókuszálniuk. Egy kísérlet is megerősíti, hogy a nőkkel szemben a férfiak rosszabbul teljesítenek a szervezetet egyébként igencsak megviselő multitasking során. Mi jelent ez pontosan? Amikor egy férfi valamiben elmerül, nehezebben tud gyorsan másra koncentrálni. Ezért tűnhet úgy, mintha csak egy dologra tudnának egyszerre figyelni – ami egy párkapcsolaton beül rendkívül bosszantó tud lenni.
Ezzel szemben a nők agyi kapcsolatai egy kicsit másképp szerveződnek. Esetükben erősebb összeköttetés figyelhető meg a bal és jobb agyfélteke között, ami elősegíti a különböző információk gyorsabb integrálását és a feladatok közti figyelemváltást. Ez azt jelenti, hogy a nők gyakrabban és hatékonyabban tudnak több dolgot egyszerre koordinálni – például érdemi beszélgetést folytatni, miközben egy másik teendőre is figyelnek.
A női és férfi agy közötti különbségek oka az evolúció?
Ezt az ismert jelenséget több kutató is evolúciós okokra vezeti vissza. Korábbi elméletek szerint a férfiaknak egyetlen feladatra kellett összpontosítaniuk – vadászat vagy társaik védelme –, míg a nők rendszerint egyszerre több mindent csináltak egyidejűleg, mint a gyereknevelés, gyűjtögetés, a lakhely körüli munkák. Ráadásul a nők feladata volt a kisebb konfliktusok elsimítása is, így többet kommunikáltak: beszélgettek, miközben főztek, de emellett figyeltek a csemetékre és a rájuk leselkedő vadállatokra. Ehhez alkalmazkodott tehát az agyuk is, ami egyébként húszezer évvel ezelőtt nagyobb térfogatú volt, mint ma.
Valóban ennyire fontos lenne egyszerre több dologra figyelni?
Talán kissé túl van értékelve, hiszen a multitasking nem egy minden helyzetre érvényes szuper képesség, és nem is mindig hatékony. Sok tudományos forrás szerint, ha egyszerre több dologra is figyelünk, az csökkentheti a koncentráció mértékét. Arról nem is beszélve, hogy több stresszt is okozhat, hiszen az agyunknak folyamatosan váltania kell a fókuszpontok között. Párkapcsolatban mégis rettentően bosszantó érzés, amikor mi nők főzünk, tanulunk a gyerekkel és a másnapi prezentációt is átgondoljuk, miközben a párunk sokszor arra is képtelen, hogy a polcszerelés közben érdemben reagáljon a legújabb társasházi pletyizésünkre.
Nem is váratjuk el a férfiaktól a multitaskingolást?
A tudomány véleménye szerint a nők és a férfiak agya némiképp eltérően működik, más erősségeik vannak. Ennek okát sokan az evolúciós fejlődésben, pontosabban a nemi feladatok megosztásában látják. Több kutatás is ugyanarra a következtetésre jutott: a férfiak lassabban váltanak a feladatok között és kevésbé koncentráltak, ha egyszerre több mindent kell csinálniuk. Az, hogy a nők könnyebben tudnak egyszerre több dolgot párhuzamosan kezelni, a mindennapi életben sokszor előnyös. Ugyanakkor a fókuszált, egyfeladatos figyelem is értékes, és bizonyos helyzetekben kifejezetten hatékonyabb lehet. Végső soron mindkettőnek megvannak az előnyei, egy párkapcsolatban pedig az empátia és a megértés számít igazán, nem a multitasking.
