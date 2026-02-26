„Mit mondtál, drágám?” − A tudomány rájött a legbosszantóbb férfi tulajdonság okára

Ismerős, amikor hosszú percekig magyarázol a pasidnak, majd várnád a visszacsatolást, de ő egyetlen szóra sem emlékszik. Mindez miért? Mert közben borotválkozott, netán főzött vagy épp a ruháit rendezgette. Ne tagadd, hogy ez komoly próbatétel elé állítja nemcsak a türelmedet, de az egész párkapcsolatodat is! Miért nem tudnak a férfiak hozzánk hasonlóan egyszerre több dologra is figyelni? Most végre választ kapsz!

A párkapcsolatok nagy részében ez a férfi tulajdonság komoly konfliktusforrás.

A párkapcsolatgyilkos, multitaskingra képtelen férfiak

A Harvard kutatóinak köszönhetően azt már tudjuk, hogyan kellene egy párkapcsolaton belül vitáznunk. Arra azonban még nem kaptunk tanácsot, hogy miként tudnánk megszokni ezt a rettentően bosszantó férfi attitűdöt. Tisztelet a kivételnek, de szinte az összes férfi képtelen arra, hogy egyszerre több dologra figyeljen. Bezzeg mi nők! Képesek vagyunk három dolgot is egyszerre csinálni, és egyiknél se veszítjük el a fonalat. A tudomány szerint a női és férfi agy közötti különbségek ezen a téren is kiütköznek.

A mindennapi életben vagy épp a munka világában rengetegszer szembesülünk azzal, hogy míg egyesek gond nélkül elvégeznek egyszerre akár több feladatot is, és könnyedén váltanak köztük, addig mások jobban teljesítenek, ha egy dologra kel fókuszálniuk. Egy kísérlet is megerősíti, hogy a nőkkel szemben a férfiak rosszabbul teljesítenek a szervezetet egyébként igencsak megviselő multitasking során. Mi jelent ez pontosan? Amikor egy férfi valamiben elmerül, nehezebben tud gyorsan másra koncentrálni. Ezért tűnhet úgy, mintha csak egy dologra tudnának egyszerre figyelni – ami egy párkapcsolaton beül rendkívül bosszantó tud lenni.

Ezzel szemben a nők agyi kapcsolatai egy kicsit másképp szerveződnek. Esetükben erősebb összeköttetés figyelhető meg a bal és jobb agyfélteke között, ami elősegíti a különböző információk gyorsabb integrálását és a feladatok közti figyelemváltást. Ez azt jelenti, hogy a nők gyakrabban és hatékonyabban tudnak több dolgot egyszerre koordinálni – például érdemi beszélgetést folytatni, miközben egy másik teendőre is figyelnek.