kismajom

Punch nem hagyja magát: végre visszaszól – Lehet, hogy tényleg Caesar lesz belőle?

Getty Images - Anadolu
kismajom Punch majom plüssjáték állatkert
Baranyi Hanna
2026.02.26.
Az egész internetet felrobbantotta egyetlen kismajom. Punch-ért, az elhagyatott és kiközösített makákóért mindenki aggódott, a cuki kisállat minden szívet meghódított. Most viszont úgy látszik, elért hozzá a távoli szurkolásunk: Punch ugyanis végre kiállt magáért!

Punch igazi szupersztár lett! Ha tudná szegény, hány millióan akarják megölelni, akkor talán láthatnánk őt elmosolyodni. De most úgy tűnik, magától is erőre talált – hiszen végre kiállt a bullyboyok ellen.

Punch, a kismajom és a plüssfigurája
Punch, a kismajom mindenhova viszi magával a plüssfiguráját.
Forrás: Getty Images

Punch, a távoli kis kedvencünk, akiért élünk-halunk

Ha az elmúlt napokban megnyitottad a közösségi médiát, vagy egyáltalán az internetet, akkor egész biztosan szembe találtad már magad Punch-csal, a makákóval. Persze-persze, cuki állatos videókat mindig imádunk nézni, például a hóban birkózó jegesmedvékről, vagy a Szolnok utcáin ugráló kengururól – de Punch egészen más. Míg a többi sztori csak egyszeri szenzáció, addig Punch történetét napok óta figyelemmel kísérhetjük. Emiatt pedig a szegény kis árva egyre közelebb kerül a szívünkhöz, és alig várjuk, hogy új videó kerüljön ki róla.

De mi is Punch története?

Punch, az árva kismajom

Punch a japán Ichikawa város állatkertjében él, a története pedig olyan szomorú, mintha a Bambit néznénk. A kismajom 2025 júliusában született, anyja viszont születésekor elhagyta őt, ezért két gondozója vette át a nevelését. Viszont a majmok az első évben annyira anyásak, hogy végig rajtuk csimpaszkodnak. Ez pedig szegény Punch-nak nem adatott meg. Ezért is adták neki a gondozók a plüsst, hogy legyen kihez kötődnie.

A legszomorúbb az egészben mégis az, hogy Punch egyáltalán nem tud beilleszkedni a majomcsapatba. Sőt, szegényt még bullyingolják is, vagyis csúfolják a többiek. Bár az állatkert gondozói szerint a kismajmot nem érte komoly agresszió – azért mi könnyes szemmel nézzük végig a „nem komoly agresszióval” teli kiközösítését.

Punch kismajom, az internet sztárja

Az viszont biztos, hogy a kismajom pár óra leforgása alatt szupersztár lett, és az elmúlt napokban akkora reflektorfényt kapott, hogy a világ minden sarkán megismerték őt. A távolság pedig úgy látszik, nem számít, hiszen a japán állatkertben kilométeres sorok állnak arra várva, hogy élőben is megnézhessék Punch-ot (vagyis elég jó marketinget kapott az állatkert).

Sőt, olyan videók is születtek már, hogy egyes felhasználók a reptérről bejelentkezve azt mutogatják, mennyire közel vannak ahhoz, hogy elrepüljenek Japánba, és örökbe fogadják a kismajmot, míg mások majomruhában indulnak útnak, hogy Punch anyjai lehessenek. Sőt, még Kanye Westről is kering egy AI által generált kép Punch-csal.

Punch végre kiállt magáért

Most viszont azért van odáig mindenki, hogy a makákó végre elkezdett kiállni magáért! A kis mamákó összegyűjtötte minden bátorságát, és „visszaszólt” nekik! Ez pedig a mémgyárat is beindította. Olyan fotók gyártásába kezdte, amelyek Punch-ot A majmok bolygója Caesarakén ábrázolják. Így persze teljesen érthető lenne Punch, akarjuk mondani Caesar lázadása.

Kattints, és görgess jobbra a videóért, és Punch Caesarrá való átalakulásáért!

A mindenki által virtuálisan örökbe fogadott kismajom

Punch érthető módon mindenki szívébe belopta magát. És bár egyre inkább úgy tűnik, hogy a majom idővel megtanul beilleszkedni a csapatba – hiszen már feltűnt egy idősebb makákó is, aki elfogadta és megölelte őt –, azért alig várjuk, hogy új videók jöjjenek ki Punch-ról, a kedvenc kismajmunkról. De természetesen ez idő alatt is végig szurkolni fogunk neki, hogy igenis álljon ki a bullyboyok ellen.

