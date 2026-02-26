Punch nem hagyja magát: végre visszaszól – Lehet, hogy tényleg Caesar lesz belőle?

Punch igazi szupersztár lett! Ha tudná szegény, hány millióan akarják megölelni, akkor talán láthatnánk őt elmosolyodni. De most úgy tűnik, magától is erőre talált – hiszen végre kiállt a bullyboyok ellen.

Punch, a kismajom mindenhova viszi magával a plüssfiguráját.

Forrás: Getty Images

Punch, a távoli kis kedvencünk, akiért élünk-halunk

Ha az elmúlt napokban megnyitottad a közösségi médiát, vagy egyáltalán az internetet, akkor egész biztosan szembe találtad már magad Punch-csal, a makákóval. Persze-persze, cuki állatos videókat mindig imádunk nézni, például a hóban birkózó jegesmedvékről, vagy a Szolnok utcáin ugráló kengururól – de Punch egészen más. Míg a többi sztori csak egyszeri szenzáció, addig Punch történetét napok óta figyelemmel kísérhetjük. Emiatt pedig a szegény kis árva egyre közelebb kerül a szívünkhöz, és alig várjuk, hogy új videó kerüljön ki róla.

De mi is Punch története?

Punch, az árva kismajom

Punch a japán Ichikawa város állatkertjében él, a története pedig olyan szomorú, mintha a Bambit néznénk. A kismajom 2025 júliusában született, anyja viszont születésekor elhagyta őt, ezért két gondozója vette át a nevelését. Viszont a majmok az első évben annyira anyásak, hogy végig rajtuk csimpaszkodnak. Ez pedig szegény Punch-nak nem adatott meg. Ezért is adták neki a gondozók a plüsst, hogy legyen kihez kötődnie.

A legszomorúbb az egészben mégis az, hogy Punch egyáltalán nem tud beilleszkedni a majomcsapatba. Sőt, szegényt még bullyingolják is, vagyis csúfolják a többiek. Bár az állatkert gondozói szerint a kismajmot nem érte komoly agresszió – azért mi könnyes szemmel nézzük végig a „nem komoly agresszióval” teli kiközösítését.

Punch kismajom, az internet sztárja

Az viszont biztos, hogy a kismajom pár óra leforgása alatt szupersztár lett, és az elmúlt napokban akkora reflektorfényt kapott, hogy a világ minden sarkán megismerték őt. A távolság pedig úgy látszik, nem számít, hiszen a japán állatkertben kilométeres sorok állnak arra várva, hogy élőben is megnézhessék Punch-ot (vagyis elég jó marketinget kapott az állatkert).

Sőt, olyan videók is születtek már, hogy egyes felhasználók a reptérről bejelentkezve azt mutogatják, mennyire közel vannak ahhoz, hogy elrepüljenek Japánba, és örökbe fogadják a kismajmot, míg mások majomruhában indulnak útnak, hogy Punch anyjai lehessenek. Sőt, még Kanye Westről is kering egy AI által generált kép Punch-csal.