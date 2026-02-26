Veszélyesen nagy a nyomás! Lily Collins egészsége rámehet Audrey Hepburn megformálására

Lily Collins – akit legtöbben az Emily Párizsban főszereplőjeként ismernek – az Álom luxuskivitelben forgatásáról szóló filmben alakítja Audrey Hepburnt. Az alkotás Sam Wasson Fifth Avenue, 5am: Audrey Hepburn, Breakfast At Tiffany’s And The Dawn Of The Modern Woman című non-fiction könyvén alapul, amely a klasszikus film kulturális hatását és a kulisszák mögötti történéseket dolgozza fel. A forgatókönyvet Alena Smith, az Apple TV+ Dickinson című sorozatának alkotója írja.

Az Álom luxuskivitelben című film plakátja - A műfogatásáról készülő filben Audrey hepburn szerepét Lily Collins kapta meg

Forrás: AFP

Audrey Hepburn – akit az Amerikai Filmintézet a klasszikus hollywoodi filmek harmadik legnagyobb női legendájaként tart számon – 1993-ban, 63 évesen hunyt el egy ritka vakbélrák következtében. Az Álom luxuskivitelben című, 1961-es filmben Holly Golightly szerepét játszotta, alakítása pedig máig legendás.

Lily Collins az Instagramon jelentette be, hogy megkapta a szerepet. „Egész életemben csodáltam Audrey-t, és most végre megoszthatom ezt a hírt. A megtiszteltetés és az öröm nem is fejezi ki azt, amit érzek” – írta.

Phil Collins lánya, Lily Collins már régen úgy emlegeti Audrey Hepburnt, mint személyes és szakmai példaképe. Korábban a Mókás arc és a Sabrina című filmeket is a kedvencei között említette. Egy 2014-es interjúban így fogalmazott: „Filmjeiben a mosolya és a szeme mindent elárult. Szavak nélkül is képes volt erős érzelmeket közvetíteni. Egy színésznő számára az a legnagyobb dolog, ha beszéd nélkül is kifejez valamit. És olyan elegáns volt… Mindig is vonzott a személyisége.” Hozzátette: „Fenséges és ikonikus. Hatalmas megtiszteltetés, ha valakit hozzá hasonlítanak, de nem próbálok a következő Audrey Hepburn lenni. Senki sem lehet az.”

Attól tartanak, Lily Collins anorexiás lesz

A szerep azonban egészségi kihívásokat is tartogathat Lily Collins számára. Audrey Hepburn fiúsan karcsú, törékeny alkatát a mai napig a hollywoodi elegancia egyik szimbólumaként tartják számon. Egy bennfentes szerint a karakter megformálása komoly elvárásokat támaszt: „Audrey megjelenése nagyon jellegzetes volt – a karcsú derék, a hosszú nyak, a törékeny testalkat. Lily vékony, de vannak, akik attól tartanak, hogy túlságosan is meg akar majd felelni ennek az ideálnak.” Több rajóngó attól tart, hogy Lily Collins anorexiás lesz, annira meg akar majd felelni a szerepnek.