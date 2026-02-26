Veszélyesen nagy a nyomás! Lily Collins egészsége rámehet Audrey Hepburn megformálására

Lily Collins – akit legtöbben az Emily Párizsban főszereplőjeként ismernek – az Álom luxuskivitelben forgatásáról szóló filmben alakítja Audrey Hepburnt. Az alkotás Sam Wasson Fifth Avenue, 5am: Audrey Hepburn, Breakfast At Tiffany’s And The Dawn Of The Modern Woman című non-fiction könyvén alapul, amely a klasszikus film kulturális hatását és a kulisszák mögötti történéseket dolgozza fel. A forgatókönyvet Alena Smith, az Apple TV+ Dickinson című sorozatának alkotója írja.
Audrey Hepburn – akit az Amerikai Filmintézet a klasszikus hollywoodi filmek harmadik legnagyobb női legendájaként tart számon – 1993-ban, 63 évesen hunyt el egy ritka vakbélrák következtében. Az Álom luxuskivitelben című, 1961-es filmben Holly Golightly szerepét játszotta, alakítása pedig máig legendás.
Lily Collins az Instagramon jelentette be, hogy megkapta a szerepet. „Egész életemben csodáltam Audrey-t, és most végre megoszthatom ezt a hírt. A megtiszteltetés és az öröm nem is fejezi ki azt, amit érzek” – írta.
Phil Collins lánya, Lily Collins már régen úgy emlegeti Audrey Hepburnt, mint személyes és szakmai példaképe. Korábban a Mókás arc és a Sabrina című filmeket is a kedvencei között említette. Egy 2014-es interjúban így fogalmazott: „Filmjeiben a mosolya és a szeme mindent elárult. Szavak nélkül is képes volt erős érzelmeket közvetíteni. Egy színésznő számára az a legnagyobb dolog, ha beszéd nélkül is kifejez valamit. És olyan elegáns volt… Mindig is vonzott a személyisége.” Hozzátette: „Fenséges és ikonikus. Hatalmas megtiszteltetés, ha valakit hozzá hasonlítanak, de nem próbálok a következő Audrey Hepburn lenni. Senki sem lehet az.”
Attól tartanak, Lily Collins anorexiás lesz
A szerep azonban egészségi kihívásokat is tartogathat Lily Collins számára. Audrey Hepburn fiúsan karcsú, törékeny alkatát a mai napig a hollywoodi elegancia egyik szimbólumaként tartják számon. Egy bennfentes szerint a karakter megformálása komoly elvárásokat támaszt: „Audrey megjelenése nagyon jellegzetes volt – a karcsú derék, a hosszú nyak, a törékeny testalkat. Lily vékony, de vannak, akik attól tartanak, hogy túlságosan is meg akar majd felelni ennek az ideálnak.” Több rajóngó attól tart, hogy Lily Collins anorexiás lesz, annira meg akar majd felelni a szerepnek.
Az Álom luxuskivitelben 1962-ben Oscar-jelölést hozott Hepburnnek a legjobb színésznő kategóriában. A Truman Capote 1958-as novelláján alapuló film 14 millió dolláros bevételt ért el a mozikban – ez mai értéken körülbelül 152 millió dollárnak felel meg –, és két Oscar-díjat is nyert: Henry Mancini kapta az aranyszobort a film zenéjéért, valamint a Moon River című dalért, amelyet maga Hepburn adott elő.
Lily Collins mintha tudatosan készült volna erre a szerepre: a vörös szőnyegen és fotózásokon is gyakran választ Audrey Hepburn stílusát idéző ruhákat, és az Emily Párizsban karakterének öltözködésében is rendszeresen visszaköszön a legendás filmsztár klasszikus eleganciája. Egy forrás szerint „Lily imádja Audrey-t. Ez számára nem csupán munka, hanem tisztelgés is. A csodálat vezérli, nem az, hogy elérjen egy lehetetlen ideált.” Egy másik bennfentes úgy látja: Collins tisztelettel és óvatosan közelít a szerephez, és tisztában van azzal, milyen felelősséggel jár egy ikon megformálása.
