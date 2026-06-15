Elítélték a norvég hercegné fiát – Ilyen büntetésre számíthat

Mette Marit norvég koronahercegné fiának pere idén februárban kezdődött, amikor is négy nő vádolta szexuális erőszakkal. Marius Borg Høibyt két pontban felmentették a vádak alól, ám a többi ügyben beigazolódott a bűnössége. A norvég hercegné fiára jelenleg több év börtönbüntetés vár.

Mette Marit norvég hercegné fiát bűnösnek találta a bíróság.

Forrás: afp

Két rendbeli nemi erőszak miatt börtönre ítélték a norvég koronahercegné fiát.

Marius Borg Høiby nem vett részt személyesen az ítélethirdetésen.

Négy év letöltendő börtön vár rá.

Börtön vár a norvég hercegné fiára

Két rendbeli nemi erőszak esetén bizonyosodott be Marius Borg Høiby bűnössége. Az első ügy Haakon norvég koronaherceg skaugumi birtokán történt 2018-ban, a másik pedig Oslóban, 2024-ben esett meg. Ezen felül bűnösnek találták exbarátnője, a norvég influenszer Nora Haukland bántalmazásában is. Összesen 38 bűncselekmény miatt került bíróságra, ahol nemi erőszak és bántalmazás mellett az is rovásán van, hogy nők intim testrészeit kamerázta beleegyezésük nélkül. A férfi minden ellene felhozott vádat tagadott.

Az ügyészség hét év és hét hónap börtönt követelt a norvég hercegné fiára, ám védőügyvédei 18 hónapra akarták enyhíteni a büntetést, ahogy azt is, hogy fellebbezhessen az ítélet ellen. A hercegné fiának végül 4 évet kell letöltenie.

Høiby személyesen részt sem vett a tárgyaláson, online csatlakozott be a bíróságra, ahol egy 128 oldalas határozatban ismertették az ítéletet. Édesanyja tüdőfibrózisa miatt a 29 éves férfi ügyvédei többször is szabadon bocsátását kérték, hogy anyja mellett lehessen, ám a bíróság megtagadta a kérést.

Az ügy további pikantériája, hogy Mette Marit norvég hercegné Epsteinnel való viszonyának valós természete napvilágot látott. Marius Borg Høiby nem számít királyi családtagnak, mivel édesanyja csak négyéves korában házasodott be a királyi családba, így a törvény minden ereje vonatkozik rá.

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