Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 15., hétfő Jolán, Vid

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bűnös

Elítélték a norvég hercegné fiát – Ilyen büntetésre számíthat

bűnös erőszak norvég hercegnő
Bába Dorottya
2026.06.15.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Két rendbeli nemi erőszakban bűnösnek találták a norvég koronahercegné fiát. Marius Borg Høiby 4 év börtönbüntetésre számíthat.

Mette Marit norvég koronahercegné fiának pere idén februárban kezdődött, amikor is négy nő vádolta szexuális erőszakkal. Marius Borg Høibyt két pontban felmentették a vádak alól, ám a többi ügyben beigazolódott a bűnössége. A norvég hercegné fiára jelenleg több év börtönbüntetés vár.

A norvég hercegnéő elítélt fia
Mette Marit norvég hercegné fiát bűnösnek találta a bíróság.
Forrás: afp
  • Két rendbeli nemi erőszak miatt börtönre ítélték a norvég koronahercegné fiát.
  • Marius Borg Høiby nem vett részt személyesen az ítélethirdetésen.
  • Négy év letöltendő börtön vár rá.

Börtön vár a norvég hercegné fiára

Két rendbeli nemi erőszak esetén bizonyosodott be Marius Borg Høiby bűnössége. Az első ügy Haakon norvég koronaherceg skaugumi birtokán történt 2018-ban, a másik pedig Oslóban, 2024-ben esett meg. Ezen felül bűnösnek találták exbarátnője, a norvég influenszer Nora Haukland bántalmazásában is. Összesen 38 bűncselekmény miatt került bíróságra, ahol nemi erőszak és bántalmazás mellett az is rovásán van, hogy nők intim testrészeit kamerázta beleegyezésük nélkül. A férfi minden ellene felhozott vádat tagadott.

Az ügyészség hét év és hét hónap börtönt követelt a norvég hercegné fiára, ám védőügyvédei 18 hónapra akarták enyhíteni a büntetést, ahogy azt is, hogy fellebbezhessen az ítélet ellen. A hercegné fiának végül 4 évet kell letöltenie.

Høiby személyesen részt sem vett a tárgyaláson, online csatlakozott be a bíróságra, ahol egy 128 oldalas határozatban ismertették az ítéletet. Édesanyja tüdőfibrózisa miatt a 29 éves férfi ügyvédei többször is szabadon bocsátását kérték, hogy anyja mellett lehessen, ám a bíróság megtagadta a kérést.

Az ügy további pikantériája, hogy Mette Marit norvég hercegné Epsteinnel való viszonyának valós természete napvilágot látott. Marius Borg Høiby nem számít királyi családtagnak, mivel édesanyja csak négyéves korában házasodott be a királyi családba, így a törvény minden ereje vonatkozik rá.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

„Nem sikított” – új, sokkoló részlet került elő Madeleine McCann eltűnésének ügyében

Közel húsz évvel Madeleine McCann eltűnése után újabb fordulat körvonalazódik a világ egyik legismertebb bűnügyében.

Óriási fordulat Madeleine McCann ügyében: „Már rendelkezünk a bizonyítékokkal" – Íme a részletek

Angliába szállíthatják a Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottját, Christian Bruecknert, a 2007-ben eltűnt kislány elrablásának és meggyilkolásának vádjával.

Új fordulat András volt herceg ügyében: megszólalt a nő, akit Epstein vitt hozzá – Óriási bajt okozhat az áldozat

Komoly akadályba ütközött a nyomozás. Egy nő, aki korábban azt állította, hogy Jeffrey Epstein az Egyesült Királyságba repítette, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen Andrew Mountbatten-Windsorral, most közölte: nem hajlandó együttműködni a rendőrséggel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu