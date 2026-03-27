A szuperanyaság 3 hazugsága, ami miatt te is szorongsz

A női szerepek folyamatosan változnak, de azt is mondhatnánk, hogy egyre több mindennek kell megfelelnünk, ráadásul azokban is egyre jobbnak kell lennünk. Ezek közül az anyaság csupán egy szelet, de talán az egyik legfontosabb. Hajszoljuk a karriert, futunk a lakás után, miközben az elég jó anyaság már számunkra sem elég. Vessünk ennek végre véget, és számoljunk le a szuperanya-képpel!

Elég a szuperanya hazugságaiból, és engedd meg magadnak végre, hogy szimplán csak elég jó anya légy!

Tökéletes helyett legyél inkább elég jó anya!

Az anyaságról alkotott kép az utóbbi években jelentősen átalakult. Nem elég se a tudatos, se a selymes szülőség, a közösségi médiának és a társadalmi elvárásoknak hála mind tökéletes anyák akarunk lenni. Tesszük mindezt úgy, hogy a szuperanya nem létezik! Az elérhetetlen ideál hajszolása pedig szinte determinálja az elégedetlenkedést, a szorongást és a bűntudatot. Nem véletlen hát, hogy egyre több nő érzi úgy, bármit is tesz, valahogy sosem elég. Mi azonban most elhoztuk azt a három hazugságot, ami az elég jó anya szereped megélésében akadályoz.

Elég jó anyaként tudsz igazán felszabadult és hiteles szülő lenni.

A nem létező szuperanyák legkárosabb hazugságai

1. hazugság: egy jó anya egyedül is képes mindent megoldani

Az egyik legkárosabb elképzelés, hogy a szuperanya segítség nélkül is képes működtetni az élet minden területét. A valóság ezzel szemben az, hogy senki sem tud hosszú távon mindent egyedül megcsinálni. A folyamatos készenlét és a láthatatlan mentális teher – időpontok, otthoni és munkahelyi feladatok, érzelmi munka – könnyen vezethet teljes kimerültséghez, állandósult stresszhez, vagy akár testi tünetekhez. Jegyezzük meg egyszer és mindenkorra, hogy a segítségkérés nem kudarc, hanem működési alapfeltétel.

2. hazugság: a nagybetűs anya mindent egyszerre, és tökéletesen csinál

A multitasking gyakran a szuperanyaság egyik fő ismérve, pedig valójában ez a hozzáállás csökkenti a hatékonyságot és növeli a stresszt. Az az elképzelés, hogy minden szerepben egyszerre kell toppon lenni – munka, gyereknevelés, párkapcsolat, háztartás –, irreális elvárás. A tökéletesség hajszolása helyett sokkal fenntarthatóbb, ha elfogadod, hogy bizony vannak időszakok, amikor valami előtérbe kerül, más pedig háttérbe szorul. Ezzel észrevétlenül megnövelheted a önbizalmadat, önértékelésedet is, ami az élet minden területén pozitív hatással lesz rád.