Kékvérűek és ellenállhatatlanok: megtaláltuk a világ legvonzóbb hercegeit

Van, aki a motorsportban találja meg önmagát, más a jótékonykodásban vagy épp az üzleti világban érvényesül, de egy dolog közös bennük: nehéz levenni róluk a szemünket. Következzen a hercegi TOP5! Neked melyikükre esne a választásod?

Károly Fülöp svéd herceg vonzza a tekintetet.

Forrás: Getty Images Europe

A világ legvonzóbb hercegei A hercegek manapság már nem csupán protokolláris szereplők. Haladnak a korral és némelyikük vagányabb, mint gondolnád.

Arisztokraták, milliárdosok mégis fontosnak tartják az önképzést és a klasszikus értékeket.

Az alábbi 5 herceg közül legalább kettő biztosan megdobogtatja a szíved.

Borghese Lőrinc olasz herceg

Borghese Lőrinc az olasz arisztokrácia egyik legismertebb alakja, akinek még a szeme sem áll jól. Nincsenek botrányai, bár már első pillantásra nőcsábásznak tűnik. Az olasz Borghese család leszármazottjaként televíziós karrierbe kezdett, feltűnt többek között a The Bachelor (A nagy Ő) című műsorban is. Vállalkozóként a kozmetikai iparban tevékenykedik, emellett aktív állatvédő.

Lorenzo Borghese, avagy Borghese Lőrinc herceg

Forrás: Getty Images North America

Félix luxemburgi herceg

Félix herceg a luxemburgi nagyhercegi pár második fia. Először Svájcban, majd az Egyesült Államokban tanult, ezt követően nemzetközi projekteken dolgozott, és rendszeresen jótékonykodik. Sajnos már házas, feleségével több fenntarthatósággal kapcsolatos ügyet támogatnak. Sportos, közvetlen, modern felfogású, ugyanakkor hű a klasszikus értékekhez is.

Félix luxemburgi herceg: sportos és szívügye a fenntarthatóság.

Forrás: Getty Images Europe

Henry Charles Albert David, azaz Harry herceg

Be kell őt egyáltalán bárkinek is mutatni? Diana két gyermeke közül természetesen mindig is ő volt a jóképűbb. Az utóbbi években feleségével, Meghan Markle-lel úgy döntött, függetlenednek a királyi családtól és úgy élnek, mint a hétköznapi emberek. Bármennyire is megviselik a nézeteltérések édesapjával, III. Károllyal és testvérével, Vilmos herceggel, a csibész mosoly még mindig ott van az arcán és mi a mai napig ellágyulunk tőle.

Harry herceg csibész mosolya még mindig ellenállhatatlan.

Forrás: WireImage

Károly Fülöp svéd herceg

A svéd Károly Fülöp herceg a monarchia egyik legismertebb szereplője – nem csoda, hogy bolondulnak érte a nők. Egyaránt kedveli a sportos öltözéket és az elegáns szetteket, szenvedélyes autóversenyző és fontosnak tartja a folyamatos önfejlesztést. Tanulmányai során a grafikai design és a gazdaság iránt is komoly érdeklődést mutatott, majd pár évvel később létrehozta saját vállalkozását.