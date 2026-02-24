Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kékvérűek és ellenállhatatlanok: megtaláltuk a világ legvonzóbb hercegeit

Getty Images Europe - Michael Campanella
királyi vonzó herceg
Jónás Ágnes
2026.02.24.
Talán neked is karót nyelt, merev protokoll szerint élő férfiak jutnak eszedbe, amikor azt a szót hallod: herceg? Pedig a modern hercegek sportosak, műveltek, sőt, sokszor meglepően sármosak és bevállalósak. Összegyűjtöttük azokat az arisztokrata pasikat, akik nemcsak rangjukkal, hanem kisugárzásukkal is hódítanak. Vajon köztük van a te titkos favoritod is?

Van, aki a motorsportban találja meg önmagát, más a jótékonykodásban vagy épp az üzleti világban érvényesül, de egy dolog közös bennük: nehéz levenni róluk a szemünket. Következzen a hercegi TOP5! Neked melyikükre esne a választásod?

Károly Fülöp svéd herceg , királyi férfiak
Károly Fülöp svéd herceg vonzza a tekintetet.
Forrás: Getty Images Europe

A világ legvonzóbb hercegei

  • A hercegek manapság már nem csupán protokolláris szereplők. Haladnak a korral és némelyikük vagányabb, mint gondolnád. 
  • Arisztokraták, milliárdosok mégis fontosnak tartják az önképzést és a klasszikus értékeket.
  • Az alábbi 5 herceg közül legalább kettő biztosan megdobogtatja a szíved.

Borghese Lőrinc olasz herceg

Borghese Lőrinc az olasz arisztokrácia egyik legismertebb alakja, akinek még a szeme sem áll jól. Nincsenek botrányai, bár már első pillantásra nőcsábásznak tűnik. Az olasz Borghese család leszármazottjaként televíziós karrierbe kezdett, feltűnt többek között a The Bachelor (A nagy Ő) című műsorban is. Vállalkozóként a kozmetikai iparban tevékenykedik, emellett aktív állatvédő. 

Borgese Lőrinc herceg, királyi férfiak
Lorenzo Borghese, avagy Borghese Lőrinc herceg
Forrás: Getty Images North America

Félix luxemburgi herceg

Félix herceg a luxemburgi nagyhercegi pár második fia. Először Svájcban, majd az Egyesült Államokban tanult, ezt követően nemzetközi projekteken dolgozott, és rendszeresen jótékonykodik. Sajnos már házas, feleségével több fenntarthatósággal kapcsolatos ügyet támogatnak. Sportos, közvetlen, modern felfogású, ugyanakkor hű a klasszikus értékekhez is. 

Félix luxemburgi herceg
Félix luxemburgi herceg: sportos és szívügye a fenntarthatóság.
Forrás: Getty Images Europe

Henry Charles Albert David, azaz Harry herceg

Be kell őt egyáltalán bárkinek is mutatni? Diana két gyermeke közül természetesen mindig is ő volt a jóképűbb. Az utóbbi években feleségével, Meghan Markle-lel úgy döntött, függetlenednek a királyi családtól és úgy élnek, mint a hétköznapi emberek. Bármennyire is megviselik a nézeteltérések édesapjával, III. Károllyal és testvérével, Vilmos herceggel, a csibész mosoly még mindig ott van az arcán és mi a mai napig ellágyulunk tőle. 

 

Harry herceg, királyi férfiak
Harry herceg csibész mosolya még mindig ellenállhatatlan.
Forrás: WireImage

Károly Fülöp svéd herceg

A svéd Károly Fülöp herceg a monarchia egyik legismertebb szereplője – nem csoda, hogy bolondulnak érte a nők. Egyaránt kedveli a sportos öltözéket és az elegáns szetteket, szenvedélyes autóversenyző és fontosnak tartja a folyamatos önfejlesztést. Tanulmányai során a grafikai design és a gazdaság iránt is komoly érdeklődést mutatott, majd pár évvel később létrehozta saját vállalkozását.

Károly Fülöp svéd herceg, királyi férfiak
Károly Fülöp svéd herceg az egyi legfőbb favorit, aki nem mellesleg pont úgy néz ki mint a szexi színész, Henry Cavill.
Forrás: Getty Images Europe

Amadeo belga herceg

Amadeo herceg a belga király unokája. Közgazdasági diplomát szerzett, majd a pénzügyi szektorban helyezkedett el. Elismert és ismert szakember Londonban és New Yorkban. És hogy miért imádják a hölgyek az egyébként már foglalt herceget? Mert mindig ápolt és elegáns, kerüli a botrányokat (nem úgy, mint öccse, Joachim), és mivel semmi takargatni valója, azt sem bánja, ha a paparazzik lencsevégre kapják. 



 

Amadeo belga herceg, királyi férfiak
Amadeo belga herceg intelligens, vagyonos és szívesen beszélget bárkivel.
Forrás: Photonews

