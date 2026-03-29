Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 29., vasárnap Auguszta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
család

Divat vagy hagyomány? Miért adunk mostanában két keresztnevet a babáknak?

Shutterstock - Svetlana Satsiuk
család keresztnév baba névadás
Tóth Hédi
2026.03.29.
Egyre több kisbaba kap különleges, párosított neveket napjainkban. A két keresztnév mögött azonban sokkal több áll, mint egyszerű divat.

A névadás mindig is tükrözte a kor szellemiségét és a család értékeit. Ma a két keresztnév választása egyszerre jelent hagyományőrzést és modern szemléletet, miközben a szülők egyensúlyt keresnek az egyediség és a praktikum között.

két keresztnév, illusztráció és anyuka a kisbabájával
A két keresztnév ma már egyszerre trendi és személyes választás a szülők körében.
Forrás: Shutterstock
  • A két keresztnév egyszerre hagyomány és modern névadási trend.
  • Segít egyediséget adni, mégis biztonságos választás marad.
  • A második név akár későbbi identitásválasztást is segíthet.

Miért lett ennyire népszerű a két keresztnév a mai szülők körében?

Az utóbbi években egyre gyakrabban találkozunk olyan nevekkel, mint a Anna Léna, Szófia Mira vagy éppen Noel Dominik. Mintha hirtelen minden második baba dupla identitással érkezne a világra. De vajon ez csak egy múló divathullám, vagy mélyebb, kulturális gyökerei vannak annak, hogy a szülők két keresztnevet választanak gyermeküknek?

Egy kis történelem: nem is olyan új jelenség

Bár sokan modern jelenségként tekintenek rá, a két keresztnév adása egyáltalán nem újkeletű. Régen gyakran vallási okokból kapott több nevet a gyermek: például egyet a családi hagyomány miatt, egyet pedig egy szent tiszteletére. A nemesi családokban pedig kifejezetten státuszszimbólumnak számított a több név.
A különbség inkább az, hogy míg korábban ezek a nevek ritkán kerültek használatba egyszerre, ma sok szülő kifejezetten együtt, egyben használható névpárosokat keres.

Identitás és egyediség: a modern szülők dilemmája

A mai világban az egyediség kulcsszó. A szülők szeretnék, ha gyermekük neve különleges lenne, mégsem túl hivalkodó. A két keresztnév erre tökéletes megoldás:

  • különlegesebb, mint egyetlen név
  • de biztonságosabb, mint egy teljesen ritka választás.

Egy klasszikus és egy modernebb név kombinációja egyszerre ad stabilitást és frissességet.

Nemzetközi hatások: Instagram és Netflix világa

Nem lehet elmenni amellett sem, hogy a globalizáció és a közösségi média mennyire formálja az ízlésünket. Külföldi influenszerek, sorozatszereplők vagy celebek gyerekei gyakran kapnak több nevet, ami inspirálóan hat a magyar szülőkre is.
A nemzetközileg jól hangzó név ma már fontos szempont. Egy dupla keresztnév pedig sokszor elegánsabbnak, nagyvilágibbnak hat.

Egy kis realitás: mennyi az annyi?

Bármennyire is elcsábítanak minket a gyönyörű nevek, Magyarországon van egy szabály: maximum két keresztnevet adhatunk a gyermekünknek. 
Így minden döntésnek súlya van, nincs végtelen lista, csak az a két név, ami igazán számít.

Praktikum vagy bonyodalom?

Persze nem mindenki rajong ezért a trendért. A kritikusok szerint:

  • hosszabb, bonyolultabb ügyintézést eredményezhet,
  • a gyerek később maga döntheti el, melyik nevet használja,
  • néha túl művinek hat.

Egy kis biztonság a jövőre

Talán furcsán hangzik, de a második keresztnév egyfajta B terv is lehet.
Mi van, ha a gyermekünk felnőve nem érzi magáénak az első nevét? Mi van, ha inkább valami mással tud azonosulni?
A második név ilyenkor egy alternatíva, egy lehetőség arra, hogy ő maga válasszon identitást.
A numerológia szerint a keresztnevek befolyásolhatják az ember életét, sorsot is kijelölnek, így jobb biztosra menni. A két név ebben is segít. 
Sokszor úgy érezzük, hogy a nevek eredeti jelentése, enigmaként, titkos üzenetként és titkos erőként is segíti gyermekünk életét, erejét, történetét. 

Érzelem és jelentés: két név, két történet

A legszebb oka talán mégis az, hogy a két keresztnév gyakran két fontos személyhez vagy történethez kötődik. Egy nagymama neve, egy kedvenc város, egy különleges élmény, mind helyet kaphat a gyermek nevében. Így a név nemcsak megszólítás, hanem egy apró családi örökség is.

Divat vagy hagyomány?

A válasz talán az, hogy mindkettő. A két keresztnév adása egyszerre gyökerezik a múltban és illeszkedik a jelen igényeihez. Egyszerre szól hagyományról, identitásról és arról a vágyról, hogy valami egyedit adjunk a gyermekünknek már az első pillanattól kezdve.
És hogy ez a trend meddig marad velünk? Valószínűleg addig, amíg a szülők keresik az egyensúlyt a különlegesség és a hagyomány között, vagyis még jó ideig.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
