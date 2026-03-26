Kvíz: meg tudod mondani melyik a fiú név és melyik, ami lánynak adható?

Tóth Hédi
2026.03.26.
A névadás izgalmas, érzelmekkel teli döntés, amely mögött hagyomány, divat, családi történetek és nyelvi szabályok egyaránt állnak. Bár Magyarországon az utónevek nemi besorolása hivatalosan egyértelmű, sok név első hallásra mégis elbizonytalanít. Kvízünkben ezekre a becsapós nevekre fókuszálunk.

Fiú vagy lány? Egy név alapján sokszor rávágjuk a választ, aztán kiderül, hogy tévedtünk. A magyar utónevek világa tele van meglepetésekkel, különösen akkor, ha ritkább, régies vagy éppen modern hangzású nevekről van szó. Most itt az alkalom, hogy próbára tedd magad: vajon felismered, melyik név fiú-, és melyik lánynév? Íme egy jó kis kvíz!

kvíz, fiú vagy lány név.
Oly sok név adható, oly sok név van utónévtárunkban, hogy sokszor nem könnyű eldönteni milyen nemű a viselője. Ezzel a kvízzel próbára teheted magad!
A név árulkodik? Fiú vagy lány? 

A magyar utónévtár rendkívül gazdag: az ősi magyar, török, szláv eredetű nevektől kezdve a bibliai, görög, latin vagy germán gyökerű keresztnevekig hatalmas a választék. A történelem, az irodalom és a névdivat mind nyomot hagytak rajta, miközben a hivatalos szabályozás ma is szigorúan meghatározza, mely nevek adhatók fiúnak, és melyek lánynak. Ennek ellenére számos olyan név létezik, amely hangzásában megtévesztő, vagy amelyről sokan rosszul tudják, melyik nemhez tartozik.
Ebben a kvízben pontosan ezekkel találkozhatsz. Vajon hány névről tudod elsőre biztosan megmondani, hogy fiúk vagy lányok viselhetik? Teszteld a megérzéseidet, frissítsd fel a tudásodat, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a magyar keresztnevek világában! Készen állsz a kihívásra?

Mennyire ismered keresztneveinket? 

1/10 Az ADORJÁN név az Adrián név régi magyar alakváltozata. Lány vagy fiú név?
2/10 A NYESTE magyar eredetű név, jelentése: nyest (állat). Vajon fiú vagy lány név?
3/10 A GYÖNGYVÉR név Honfoglalás előtti türk-magyar eredetű személynév, jelentése: gyöngy testvér. Vajon fiú vagy lány név?
4/10 Ismeretlen eredetű és jelentésű, igen ritka név az ABIÁTA. Vajon fiú vagy lány név?
5/10 A FLORENTIN név a latin Florentinus név rövidülése. Jelentése Florentia (ma Firenze) városából való. Fiúk vagy lányok viselik?
6/10 Régi magyar személynév. A magyar kaba közszóból származik, egy ragadozó madár neve volt. A KABA fiú vagy lány név?
7/10 Egy híres színészünk viselte a JÁCINT nevet. Férfi vagy női színész volt? Lány vagy fiú név?
8/10 Nem sok VASZÍLIA van hazánkban, így nem könnyű megmondani, hogy fiú vagy lány név-e. Szerinted?
9/10 Igen ritka név az ÉCSKA is. Szerinted fiúk vagy lányok kaphatják?
10/10 Érdekes hangzású nevünk az ABAGTA. Vajon fiú vagy lány név?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
