Így változtatja meg egy férfi életét, ha lánya születik

Egy gyermek születése minden szülő életében fordulópont, de úgy tűnik, nem mindegy, hogy fiú vagy lány érkezik a családba. Itt pedig nem a közös foci vs. játékbabás teázás közti különbségekre gondolunk. A tapasztalatok és kutatások ugyanis azt mutatják, hogy egy lányos apa gondolkodása és viselkedése több területen is finoman, mégis érzékelhetően átalakul.

Nem csupán a viselkedése, de a gondolkodása is megváltozik: így formálódik egy lányos apa.

A modern kori apa-lánya kapcsolat lehet az igazi egyenlőség kulcsa

Amikor egy férfinak lánya születik, közelebb kerül a társadalmon belül megélt női szerepekhez, kihívásokhoz és élethelyzetekhez. A nemek közti egyenlőtlenség már nem elvont kérdések többé, hirtelen minden személyessé válik: a munkahelyi diszkrimináció, a fizetési különbségek vagy akár a társadalmi elvárások.

Egy lányos apa épp ezért kevésbé támogatja az erőltetett hagyományos női szerepeket, és nyitottabbá válik a nemi egyenlőség irányába. Sok esetben a házimunkával kapcsolatban is megváltozik a felfogása. Nem hálával járó segítségként tekint rá, inkább természetes és kölcsönös feladatként, amit a szülők felosztanak egymás közt. Kevésbé hisz továbbá abban, hogy a nők kizárólag otthon tudnak kiteljesedni.

A lányos apa érzelmi intelligenciája

A változás azonban itt még nem áll meg. Egy 2017-es kutatás szerint a jó apa-lánya kapcsolat a férfi lelkére is hatással lehet. A Behavioral Neuroscience folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók 52 apát vizsgáltak, és megállapították, hogy a fiúkat nevelőkkel szemben, a lányos apák többet beszélnek az érzelmekről, gyakrabban reagálnak érzékenyen a gyermekük szükségleteire, és nyitottabban kommunikálnak olyan témákról, mint a szomorúság vagy a félelem. Ez a fajta érzelmi jelenlét nemcsak a gyerek fejlődésére hat pozitívan, de az apák saját érzelmi intelligenciáját is fejleszti. Ez pedig a környezetükre is hatással van.

Hogyan változik meg egy lányos apa a munka világában?

Érdekes módon ez a szemléletváltás a munkahelyen is megjelenik. Több elemzés is bizonyítja, hogy a vezető pozícióban lévő lányos apák empatikusabbak, jobban figyelnek a női munkatársaik igényeire és tudatosabban törekednek az igazságosabb döntésekre. Gyakrabban hallgatják meg mások véleményét és nyitottabbak a különböző nézőpontokra. Ez a hozzáállás pedig nemcsak emberileg, hanem szakmailag is előnyt jelenthet számukra.