Így változtatja meg egy férfi életét, ha lánya születik

Egy gyermek születése minden szülő életében fordulópont, de úgy tűnik, nem mindegy, hogy fiú vagy lány érkezik a családba. Itt pedig nem a közös foci vs. játékbabás teázás közti különbségekre gondolunk. A tapasztalatok és kutatások ugyanis azt mutatják, hogy egy lányos apa gondolkodása és viselkedése több területen is finoman, mégis érzékelhetően átalakul.
A modern kori apa-lánya kapcsolat lehet az igazi egyenlőség kulcsa
Amikor egy férfinak lánya születik, közelebb kerül a társadalmon belül megélt női szerepekhez, kihívásokhoz és élethelyzetekhez. A nemek közti egyenlőtlenség már nem elvont kérdések többé, hirtelen minden személyessé válik: a munkahelyi diszkrimináció, a fizetési különbségek vagy akár a társadalmi elvárások.
Egy lányos apa épp ezért kevésbé támogatja az erőltetett hagyományos női szerepeket, és nyitottabbá válik a nemi egyenlőség irányába. Sok esetben a házimunkával kapcsolatban is megváltozik a felfogása. Nem hálával járó segítségként tekint rá, inkább természetes és kölcsönös feladatként, amit a szülők felosztanak egymás közt. Kevésbé hisz továbbá abban, hogy a nők kizárólag otthon tudnak kiteljesedni.
A lányos apa érzelmi intelligenciája
A változás azonban itt még nem áll meg. Egy 2017-es kutatás szerint a jó apa-lánya kapcsolat a férfi lelkére is hatással lehet. A Behavioral Neuroscience folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók 52 apát vizsgáltak, és megállapították, hogy a fiúkat nevelőkkel szemben, a lányos apák többet beszélnek az érzelmekről, gyakrabban reagálnak érzékenyen a gyermekük szükségleteire, és nyitottabban kommunikálnak olyan témákról, mint a szomorúság vagy a félelem. Ez a fajta érzelmi jelenlét nemcsak a gyerek fejlődésére hat pozitívan, de az apák saját érzelmi intelligenciáját is fejleszti. Ez pedig a környezetükre is hatással van.
Hogyan változik meg egy lányos apa a munka világában?
Érdekes módon ez a szemléletváltás a munkahelyen is megjelenik. Több elemzés is bizonyítja, hogy a vezető pozícióban lévő lányos apák empatikusabbak, jobban figyelnek a női munkatársaik igényeire és tudatosabban törekednek az igazságosabb döntésekre. Gyakrabban hallgatják meg mások véleményét és nyitottabbak a különböző nézőpontokra. Ez a hozzáállás pedig nemcsak emberileg, hanem szakmailag is előnyt jelenthet számukra.
Olyan férfivá válik, amilyet a lányának is kíván
Egy lányos apa nem csupán az előbbi nagy kérdésekben változik. Amennyiben megérti, hogy ő lesz az első számú férfiminta a lánya életében, sok esetben érezhetően türelmesebbé válik, jobban figyel a kommunikációjára, és tudatosabban próbál példát mutatni. Hiszen a lányának a legjobb jár.
Miben változhat meg tehát egy férfi, ha lánya születik?
Egy lánygyermek érkezése remek lehetőség, hogy egy férfi új perspektívából kezdje szemlélni a világot. Kutatások is bizonyítják, hogy lányos apaként sokan válnak empatikusabbá, tudatosabbá és nyitottabbá, miközben a nemi egyenlőség kérdése is személyesebb jelentést nyer. Ezek a változások nemcsak a család életében, de a munkahelyi működésben és más szociális kapcsolatokban is érzékelhetőek.
