10 éves divattervező lopta el a show-t a párizsi divathéten − Max Alexander 15 darabos kollekcióját ováció fogadta

A ruhák többsége újrahasznosított anyagokból készült, a bemutató csúcspontja pedig egy különleges, ejtőernyőből átalakított uszályos ruha volt. Max Alexander kreativitása és merész ötletei annyira lenyűgözték a nézőket, hogy a bemutató végén állva tapsolták meg. A fiatal tervező széles mosollyal vonult végig a kifutón, és láthatóan élvezte, hogy a gyönyörű modellek is öleléssel gratulálnak neki.
Max Alexander karrierje
- Mindössze négyéves volt, amikor kijelentette a szüleinek, hogy divattervező szeretne lenni, és a játékok helyett textildarabokból kezdett ruhákat készíteni.
- 2023-ban saját bemutatót szervezett a Denver Fashion Weeken, amivel bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a legfiatalabb divatbemutató-szervező.
- Ruháit már Hollywood is felfedezte: Sharon Stone viselte egyik különleges alkotását.
Azt hitték, csak komolytalankodni jön a párizsi divathétre, aztán ledöbbentek
A 2026-os párizsi divathéten gyönyörű szettekben vonultak a sztárok, köztük Zendaya is, aki fehér esküvői szettben vonta magára a figyelmet. A rangos eseményen a kezdetektől olyan nagymúltú divatházak és a több évtizedes tapasztalattal rendelkező tervezők állnak a reflektorfényben mint például Karl Lagerfeld. Amikor azonban a programban a 10 éves fiú neve is megjelent, sokan csupán kedves pillanatokra, komolyan semmiképp nem vehető kreációkra számítottak.
Max Alexander azonban messze felülmúlta az elvárásokat, a közönség pedig úgy megdöbbent a csodaszép ruhák láttán, hogy néha még videózni is elfelejtettek a telefonjukkal.
Max kisautók helyett textilekkel és szalagokkal játszik
A legtöbb fiatal divattervezővel ellentétben Max nem szülői nyomásra vagy unaloműzésként fedezte fel a divat világát. Négyéves korában egyszerűen közölte a szüleivel, hogy divattervező szeretne lenni. A szülők meglepődtek, de azt mondták, várható volt a dolog, hiszen édesanyja újrahasznosított anyagokkal dolgozik, ezért a családi otthonban mindig rengeteg szövetdarab, szalag és elhasznált textil volt kéznél. Max ezekkel játszott a hagyományos játékok helyett: különféle anyagmaradékokból apró ruhákat és fantáziadús formákat alkotott.
Amikor azt mondta, tervezéssel kíván foglalkozni, nem viccelt: 2023-ban saját show-t rendezett a Denver Fashion Week keretében, és ezzel rekordot állított fel – bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe mint a legfiatalabb személy, aki valaha divatbemutatót szervezett.
Sikerének titka talán az lehet, hogy egyáltalán nem akarja görcsösen. Tét nélkül alkot, szinte játszik a színekkel és az anyagokkal.
Tervezési módszere finoman szólva is szokatlan
Nem rajzokkal vagy vázlatokkal kezdi a munkát, hanem közvetlenül a próbababára helyezi az anyagot, és hagyja, hogy az anyag esése inspirálja a végső formát.
Talán ennek köszönhető, hogy alkotásai egyszerre játékosak és drámaiak: megdöbbentő sziluettek, élénk színek és olyan formák jelennek meg nála, amelyek már-már szobrokra emlékeztetnek.
Sharon Stone elsők között viselhette Max Alexander egyik ruháját
A fiatal tervező sikere Hollywood figyelmét is felkeltette.
Sharon Stone színésznő például már viselte egyik ruháját, ami olyan ismertséget hozott számára, amiről a legtöbb kezdő divatmárka csak álmodhat.
A károgó kritikusokat Max szülei megnyugtatták: a kissrác mindennapjai nem csak a divat körül forognak. Imád teniszezni, főzni, történeteket írni, és persze tanul is.
Nézd végig te is Max Alexander légies és szuperkreatív alkotásait a 2026-os párizsi divathétről!
Az újrahasznosított ejtőernyőből készült uszályos estélyi szinte betöltötte a bemutató helyszínéül szolgáló Palais Garnier színpadát. A közönség tapsa nem csupán egy tehetséges gyermeknek szólt, hanem egy olyan tervezőnek is, akinek kreativitása már most messze meghaladja az életkorából fakadó várakozásokat.
Vibráló narancssárga és pink árnyalatú, virágmintás, nosztalgikus A-vonalú ruha.
Ez a feltűnő narancssárga, aszimmetrikus aljú kreáció egy újrahasznosított vintage száriból készült, amelynek jellegzetes zöld-sárga mintázata a szoknyarészen köszön vissza.
Ujjatlan világoskék felső, finom virágos hímzéssel, hozzá pedig egy drámai, fehér, buborék fazonú miniszoknya.
A bézs, derékban övvel hangsúlyozott kabátruha alá Max egy légies tüllszoknyát rétegzett.
A jövő divatja tízéves kézben – fenntarthatóság és varázslat a párizsi kifutón.
A siker pillanatai
Hát, igen, a tehetség néha egészen váratlanul tör felszínre, és a szenvedély akár a világ legnagyobb divatbemutatóinak kifutójáig vezethet.
