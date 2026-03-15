10 éves divattervező lopta el a show-t a párizsi divathéten − Max Alexander 15 darabos kollekcióját ováció fogadta

A ruhák többsége újrahasznosított anyagokból készült, a bemutató csúcspontja pedig egy különleges, ejtőernyőből átalakított uszályos ruha volt. Max Alexander kreativitása és merész ötletei annyira lenyűgözték a nézőket, hogy a bemutató végén állva tapsolták meg. A fiatal tervező széles mosollyal vonult végig a kifutón, és láthatóan élvezte, hogy a gyönyörű modellek is öleléssel gratulálnak neki.

Max Alexandert elkényeztették a 2026/27-es párizsi divathéten.

Forrás: AFP

Ruháit már Hollywood is felfedezte: Sharon Stone viselte egyik különleges alkotását.

Azt hitték, csak komolytalankodni jön a párizsi divathétre, aztán ledöbbentek

A 2026-os párizsi divathéten gyönyörű szettekben vonultak a sztárok, köztük Zendaya is, aki fehér esküvői szettben vonta magára a figyelmet. A rangos eseményen a kezdetektől olyan nagymúltú divatházak és a több évtizedes tapasztalattal rendelkező tervezők állnak a reflektorfényben mint például Karl Lagerfeld. Amikor azonban a programban a 10 éves fiú neve is megjelent, sokan csupán kedves pillanatokra, komolyan semmiképp nem vehető kreációkra számítottak.

Max Alexander azonban messze felülmúlta az elvárásokat, a közönség pedig úgy megdöbbent a csodaszép ruhák láttán, hogy néha még videózni is elfelejtettek a telefonjukkal.

Max Alexander a 2026/27-es párizsi divathéten, saját maga által készített szettben.

Max kisautók helyett textilekkel és szalagokkal játszik

A legtöbb fiatal divattervezővel ellentétben Max nem szülői nyomásra vagy unaloműzésként fedezte fel a divat világát. Négyéves korában egyszerűen közölte a szüleivel, hogy divattervező szeretne lenni. A szülők meglepődtek, de azt mondták, várható volt a dolog, hiszen édesanyja újrahasznosított anyagokkal dolgozik, ezért a családi otthonban mindig rengeteg szövetdarab, szalag és elhasznált textil volt kéznél. Max ezekkel játszott a hagyományos játékok helyett: különféle anyagmaradékokból apró ruhákat és fantáziadús formákat alkotott.

Amikor azt mondta, tervezéssel kíván foglalkozni, nem viccelt: 2023-ban saját show-t rendezett a Denver Fashion Week keretében, és ezzel rekordot állított fel – bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe mint a legfiatalabb személy, aki valaha divatbemutatót szervezett.

Sikerének titka talán az lehet, hogy egyáltalán nem akarja görcsösen. Tét nélkül alkot, szinte játszik a színekkel és az anyagokkal.