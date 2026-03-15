10 éves divattervező lopta el a show-t a párizsi divathéten − Max Alexander 15 darabos kollekcióját ováció fogadta

Max Alexander 15 darabos új kollekciója a Párizsi Divathéten.
Jónás Ágnes
2026.03.15.
Nagy feltűnést keltett és álló ovációval ünnepelték a párizsi divathéten a mindössze 10 éves divattervező zsenit. Max Alexander 15 darabból álló új kollekcióját mutatta be a kifutón, és már most olyan erőteljes szakmai figyelmet élvezhet, amelyről sok felnőtt tervező csak álmodik. Tudj meg mindent a Guinness-világrekorder fiatalról!

A ruhák többsége újrahasznosított anyagokból készült, a bemutató csúcspontja pedig egy különleges, ejtőernyőből átalakított uszályos ruha volt. Max Alexander kreativitása és merész ötletei annyira lenyűgözték a nézőket, hogy a bemutató végén állva tapsolták meg. A fiatal tervező széles mosollyal vonult végig a kifutón, és láthatóan élvezte, hogy a gyönyörű modellek is öleléssel gratulálnak neki.

Max Alexandert elkényeztették a 2026/27-es párizsi divathéten.
Max Alexander karrierje

  • Mindössze négyéves volt, amikor kijelentette a szüleinek, hogy divattervező szeretne lenni, és a játékok helyett textildarabokból kezdett ruhákat készíteni.
  • 2023-ban saját bemutatót szervezett a Denver Fashion Weeken, amivel bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a legfiatalabb divatbemutató-szervező.
  • Ruháit már Hollywood is felfedezte: Sharon Stone viselte egyik különleges alkotását.

Azt hitték, csak komolytalankodni jön a párizsi divathétre, aztán ledöbbentek

A 2026-os párizsi divathéten gyönyörű szettekben vonultak a sztárok, köztük Zendaya is, aki fehér esküvői szettben vonta magára a figyelmet. A rangos eseményen a kezdetektől olyan nagymúltú divatházak és a több évtizedes tapasztalattal rendelkező tervezők állnak a reflektorfényben mint például Karl Lagerfeld. Amikor azonban a programban a 10 éves fiú neve is megjelent, sokan csupán kedves pillanatokra, komolyan semmiképp nem vehető kreációkra számítottak. 

Max Alexander azonban messze felülmúlta az elvárásokat, a közönség pedig úgy megdöbbent a csodaszép ruhák láttán, hogy néha még videózni is elfelejtettek a telefonjukkal. 

Max Alexander a 2026/27-es párizsi divathéten, saját maga által készített szettben.
Max kisautók helyett textilekkel és szalagokkal játszik

A legtöbb fiatal divattervezővel ellentétben Max nem szülői nyomásra vagy unaloműzésként fedezte fel a divat világát. Négyéves korában egyszerűen közölte a szüleivel, hogy divattervező szeretne lenni. A szülők meglepődtek, de azt mondták, várható volt a dolog, hiszen édesanyja újrahasznosított anyagokkal dolgozik, ezért a családi otthonban mindig rengeteg szövetdarab, szalag és elhasznált textil volt kéznél. Max ezekkel játszott a hagyományos játékok helyett: különféle anyagmaradékokból apró ruhákat és fantáziadús formákat alkotott.

Amikor azt mondta, tervezéssel kíván foglalkozni, nem viccelt: 2023-ban saját show-t rendezett a Denver Fashion Week keretében, és ezzel rekordot állított fel – bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe mint a legfiatalabb személy, aki valaha divatbemutatót szervezett.

Sikerének titka talán az lehet, hogy egyáltalán nem akarja görcsösen. Tét nélkül alkot, szinte játszik a színekkel és az anyagokkal.

Tervezési módszere finoman szólva is szokatlan

Nem rajzokkal vagy vázlatokkal kezdi a munkát, hanem közvetlenül a próbababára helyezi az anyagot, és hagyja, hogy az anyag esése inspirálja a végső formát. 

Talán ennek köszönhető, hogy alkotásai egyszerre játékosak és drámaiak: megdöbbentő sziluettek, élénk színek és olyan formák jelennek meg nála, amelyek már-már szobrokra emlékeztetnek.

Max Alexander az édesanyjával. 
Sharon Stone elsők között viselhette Max Alexander egyik ruháját

A fiatal tervező sikere Hollywood figyelmét is felkeltette. 

Sharon Stone színésznő például már viselte egyik ruháját, ami olyan ismertséget hozott számára, amiről a legtöbb kezdő divatmárka csak álmodhat.

A károgó kritikusokat Max szülei megnyugtatták: a kissrác mindennapjai nem csak a divat körül forognak. Imád teniszezni, főzni, történeteket írni, és persze tanul is. 

Nézd végig te is Max Alexander légies és szuperkreatív alkotásait a 2026-os párizsi divathétről!

Az újrahasznosított ejtőernyőből készült uszályos estélyi szinte betöltötte a bemutató helyszínéül szolgáló Palais Garnier színpadát. A közönség tapsa nem csupán egy tehetséges gyermeknek szólt, hanem egy olyan tervezőnek is, akinek kreativitása már most messze meghaladja az életkorából fakadó várakozásokat.

Max Alexander újrahasznosított ejtőernyőruhája volt a párizsi divathét fénypontja.
Vibráló narancssárga és pink árnyalatú, virágmintás, nosztalgikus A-vonalú ruha.

Max Alexander rózsaszínben játszó kreációja.
Ez a feltűnő narancssárga, aszimmetrikus aljú  kreáció egy újrahasznosított vintage száriból készült, amelynek jellegzetes zöld-sárga mintázata a szoknyarészen köszön vissza. 

Max Alexander kreációja légiesen könnyed muszlinból.
Ujjatlan világoskék felső, finom virágos hímzéssel, hozzá pedig egy drámai, fehér, buborék fazonú miniszoknya. 

A model presents a creation by Max Alexander for the Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027 collection fashion show as part of the Paris Women Fashion Week, at the Palais Garnier, in Paris, on March 3, 2026. (Photo by Blanca CRUZ / AFP)
A bézs, derékban övvel hangsúlyozott kabátruha alá Max egy légies tüllszoknyát rétegzett.

Max Alexander kreációja tüllszoknya és bézs blézer kombóval. 
A jövő divatja tízéves kézben – fenntarthatóság és varázslat a párizsi kifutón.

A finálé: Max Alexander 15 darabos új kollekciója. 
A siker pillanatai

Hát, igen, a tehetség néha egészen váratlanul tör felszínre, és a szenvedély akár a világ legnagyobb divatbemutatóinak kifutójáig vezethet.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Zendaya sokat sejtető ruhában jelent meg a párizsi divathéten: most már biztos, hogy összeházasodtak Tom Hollanddal

A színésznő hófehérben, csillogó karikagyűrűvel tűnt fel a Louis Vuitton divatbemutatóján, amely konkrét üzenet volt: a színésznő boldog, ifjú feleség!

Párizsi divathét 2026: Palvin Barbara, Chappell Roan és Brooke Shields is a divatbemutatók első soraiban tündökölt

Világsztárok lepték el Párizs utcáit! Többek között Palvin Barbara, Oprah Winfrey és Macaulay Culkin is részt vettek a párizsi divathét 2026-os divatbemutatóin. Nézd meg, milyen divatházak szettjeiben ragyogtak kedvenc hírességeink!

A színes bőrszoknya a 2026-os szezon legnagyobb meglepetése

Felsliccelt, mini, midi és maxi bőrszoknyák − Csak győzzünk választani!

 

 

