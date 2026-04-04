Egy dolog, amit anyaként sosem tehetsz meg, ha a gyerekedről van szó

A mindennapok rohanásában könnyű elveszni a teendők között, és néha észre sem vesszük azokat az apró pillanatokat, amelyek igazán számítanak. Egy ölelés, egy érintés vagy egy pillantás sokszor többet mond minden szónál. Az anyasággal foglalkozó közösségimédia-posztokban időről időre felbukkannak olyan szülői tanácsok, amelyek egyszerűségük miatt válnak népszerűvé, mégis mélyebb jelentést hordoznak, mint elsőre gondolnánk. Most az egyik ilyet hoztuk el az anyai ölelésről.

Az anyai ölelés biztonságot és érzelmi támaszt is nyújt.

Egy egészen apró dolog, ami mégis meghatározhatja az anyaságodat

A TikTokon számos anyasággal kapcsolatos tippet találunk, ott jelent nemrég meg egy újabb gondolat, ami egyetlen mondatban összefoglalható: anyaként ne te legyél az, aki először elengedi a gyerek ölelését. Ez az egyszerű gyereknevelési tanács villámgyorsan elkezdett terjedni a közösségi médiában, és rengeteg anyukát gondolkodtatott el.

Sokan számoltak be arról, hogy korábban ösztönösen ők szakították meg az ölelést – mert siettek, mert úgy érezték, „ennyi elég”, vagy mert egyszerűen így szokták meg. Amikor azonban tudatosan hagyták, hogy a gyerekük döntse el, mikor érjen véget az ölelés, meglepő változást tapasztaltak. A gyerekek hosszabban, intenzívebben bújtak hozzájuk, mint korábban. Ez pedig nem véletlen.

Miért ad ennyit az ölelés?

A fizikai közelség, az érintés kulcsszerepet játszik a biztonságos kötődés kialakulásában. Egy ölelés így nemcsak szeretetet közvetít, hanem megnyugtat, biztonságot ad, és segít feldolgozni az érzelmeket is. Különösen igaz ez akkor, amikor a gyereknek nehéz napja volt, csalódás érte, vagy egyszerűen csak több figyelemre van szüksége.

Mint mondanak az anyaság-szakértők?

A pszichológusok is támogatják a szülő-gyerek kapcsolat fizikai megélését, de a TikTok-bölcsességgel kapcsolatban óvatosságra intenek. Bár az alapgondolat szép és működőképes lehet, nem érdemes kőbe vésett szabályként kezelni. Minden gyerek más, ahogyan minden helyzet is. Előfordulhat, hogy a szülőnek épp dolga van, feszültebb, vagy egyszerűen valamilyen egészségügyi probléma miatt nem tudja hosszan kitartani az ölelést. Ez pedig teljesen rendben van.