Egy dolog, amit anyaként sosem tehetsz meg, ha a gyerekedről van szó

A mindennapok rohanásában könnyű elveszni a teendők között, és néha észre sem vesszük azokat az apró pillanatokat, amelyek igazán számítanak. Egy ölelés, egy érintés vagy egy pillantás sokszor többet mond minden szónál. Az anyasággal foglalkozó közösségimédia-posztokban időről időre felbukkannak olyan szülői tanácsok, amelyek egyszerűségük miatt válnak népszerűvé, mégis mélyebb jelentést hordoznak, mint elsőre gondolnánk. Most az egyik ilyet hoztuk el az anyai ölelésről.
Egy egészen apró dolog, ami mégis meghatározhatja az anyaságodat
A TikTokon számos anyasággal kapcsolatos tippet találunk, ott jelent nemrég meg egy újabb gondolat, ami egyetlen mondatban összefoglalható: anyaként ne te legyél az, aki először elengedi a gyerek ölelését. Ez az egyszerű gyereknevelési tanács villámgyorsan elkezdett terjedni a közösségi médiában, és rengeteg anyukát gondolkodtatott el.
Sokan számoltak be arról, hogy korábban ösztönösen ők szakították meg az ölelést – mert siettek, mert úgy érezték, „ennyi elég”, vagy mert egyszerűen így szokták meg. Amikor azonban tudatosan hagyták, hogy a gyerekük döntse el, mikor érjen véget az ölelés, meglepő változást tapasztaltak. A gyerekek hosszabban, intenzívebben bújtak hozzájuk, mint korábban. Ez pedig nem véletlen.
Miért ad ennyit az ölelés?
A fizikai közelség, az érintés kulcsszerepet játszik a biztonságos kötődés kialakulásában. Egy ölelés így nemcsak szeretetet közvetít, hanem megnyugtat, biztonságot ad, és segít feldolgozni az érzelmeket is. Különösen igaz ez akkor, amikor a gyereknek nehéz napja volt, csalódás érte, vagy egyszerűen csak több figyelemre van szüksége.
Mint mondanak az anyaság-szakértők?
A pszichológusok is támogatják a szülő-gyerek kapcsolat fizikai megélését, de a TikTok-bölcsességgel kapcsolatban óvatosságra intenek. Bár az alapgondolat szép és működőképes lehet, nem érdemes kőbe vésett szabályként kezelni. Minden gyerek más, ahogyan minden helyzet is. Előfordulhat, hogy a szülőnek épp dolga van, feszültebb, vagy egyszerűen valamilyen egészségügyi probléma miatt nem tudja hosszan kitartani az ölelést. Ez pedig teljesen rendben van.
Fontos az is, hogy a gyerekek megtanulják, a szeretet nem önfeláldozás árán működik. Ha egy szülő mindig háttérbe szorítja a saját szükségleteit, azzal akaratlanul is azt üzeni, hogy ez az elvárható működés. Ez pedig hosszú távon nem egészséges minta. Különösen érzékeny lehet ez a kérdés olyan gyerekeknél, akik már eleve bizonytalanabb érzelmi háttérrel rendelkeznek. Ők könnyen érezhetik úgy, hogy kötelességük benne maradni egy helyzetben, csak hogy a másik fél jól érezze magát.
A gyereknevelés kulcsa ebben az esetben is az egyensúly. Egy ölelés lehet hosszabb, tudatosabb, figyelmesebb, de nem kell mindig tökéletesnek lennie.
Meddig tartson egy anyai ölelés?
Az ölelés sokkal többet jelent egyszerű gesztusnál: biztonságot és szeretetet közvetít. Bár érdemes lehet hagyni, hogy a gyerek határozza meg az ilyen pillanatok hosszát, a szakemberek szerint nem szabad merev szabályként kezelni ezt az elvet. Az anyaság ugyanis nem a tökéletességről, hanem a kapcsolódásról és a hitelességről szól. Néha pedig akkor is lehetsz elég jó anya, ha egy ölelést megszakítasz, de a gyereked érzi, számíthat rád.
