Semmit sem eszik meg a gyereked? Így érd el, hogy ne legyen finnyás

„Anya, én ezt nem szeretem” – ismerős ez a mondat? Sok szülő számára okoz komoly kihívást, ha a válogatós gyerek miatt már nem tudja, mégis mi legyen az ebéd vagy a vacsora, és kétségbeesetten teszi fel magának a nagy kérdést: „Mégis mit tegyek, ha a gyerek nem akar enni?”
- Több oka van annak, hogy a gyerekek válogatóssá válnak, részben ez evolúciós védekezésből fakad.
- A válogatósságnak megvannak a maga hátrányai, mert a gyerek nem biztos, hogy a számára legmegfelelőbb tápanyagokat juttatja a szervezetébe.
- Számos trükk létezik arra, hogy a finnyás gyerek jobb evővé váljon.
Így lesz válogatós gyereked
Kutatások is bizonyítják, hogy a kisgyerekek körében sokkal jellemzőbb, hogy nehezen esznek, nem nyitottak az új ízekre, csak kevés fajta ételt fogyasztanak, ha pedig nem az kerül a tányérra, amire ők vágynak, egyből komoly hisztirohamba törnek ki. Nagyjából hétéves kornál csúcsosodik ki, amikor a gyerek válogatóssá válik, derítették ki a Stanford University School of Medicine kutatói, azonban ahogy beindul a kamaszodás, szerencsére a legtöbb kinövi a finnyás korszakot. A válogatósságnak megvannak a maga hátrányai, hiszen így nem biztos, hogy a gyerek olyan tápanyagokat juttat a szervezetébe, amelyekre tényleg szüksége lenne.
Több oka van annak, hogy egy kisgyerek válogatóssá válik, és ezt nem mindig a rossz nevelés okozza: egyrészt ez evolúciós védekezésből fakad, ugyanis a kicsik ösztönösen tartanak az új ízektől, a régi időkben ennek fontos szerepe volt, mert az emberek így védték ki, hogy valami mérgezőt egyenek meg. Még egy külön kifejezés is létezik erre, étel-neofóbiának nevezik. A kisebbeknek sokkal érzékenyebbek az ízlelőbimbóik, mint a felnőtteknek, például jobban érzik a keserű ízt is. Ebben a korban még jellemző, hogy jobban ragaszkodnak a napi rutinhoz, mert ez nyújt nekik biztonságot, pont ez az oka annak, hogy mindig ugyanazokra az ételekre vágynak.
Mit tegyek, ha a gyerek nem akar enni?
Jól tudjuk, hogy egy finnyás gyerek sok szülő számára okoz nehézséget, így összegyűjtöttünk néhány tanácsot a Kids Eat In Color és a CNN anyaga alapján, amelyek alkalmazásával újra könnyedebbé válhat az étkezés és a gyereknevelés.
Ne élje meg a gyerek nyomásnak az étkezést! „Csak még egy falatot”, „ha ezt nem eszed meg, nem mehetsz játszani”, „anya kedvéért ezt edd még meg” – ha ismerősek ezek a mondatok, akkor felejtsd is el ezeket. Nem érdemes presszionálnod a gyereked, mert ezzel pont az ellenkezőjét éred el. Helyette inkább vedd lazábbra, és add meg a lehetőséget, hogy a gyereked döntse el, miből mennyit akar enni. Ezzel egy olyan biztonságos környezetet teremtesz, amelyben a gyereknek is a későbbiekben több kedve lesz kísérletezni.
Alakíts ki rutint a gyerek étkezésében! Sok esetben az okozza a főétkezésekkor a problémát, hogy a gyerek nem elég éhes, ugyanis lehet az ebéd vagy vacsora előtt pont evett egy túró rudit vagy csokit, így persze, hogy nem akar enni. A túlzásba vitt nassolás alapból sem javasolt. Helyette alakíts ki egy étkezési rutint, a fő étkezések mellett, egy-két nassolnivalónál többet ne engedj a gyereknek. Emellett teljen el több óra két étkezés között, hogy kialakuljon az éhségérzet.
Ne a kedvenc ételével jutalmazz! Bár sokan alkalmazzák azt a trükköt, hogy például a gyerek megeheti a kedvenc csokiját, ha megette előtte a zöldséget, de ezzel kialakulhat egy negatív asszociáció a fejében.
Ne add fel elsőre az új étel bevezetését! Kutatások kimutatták, hogy egy új ételt akár 10-15 alkalommal is meg kell kóstoltatni a gyerekkel, mire szívesen elfogadja azt.
Adj neki választási lehetőséget! Ahogy a gyerekek növekednek, annál jobban szeretik feszegetni a határaikat és átvenni a kontrollt a saját testük felett. Pont ezért jó trükk, ha többféle opciót is felsorolsz neki, ezzel megadva neki a választás lehetőségét, mint például: „Almát szeretnél enni vagy banánt?”
Vond be a készítésbe! Ha a gyereked is nyitott rá, akkor vond be az étel készítésébe valahogy, mert így nagyobb az esélye, hogy megeszi az elkészült ennivalót. Ha már nagyobb, akár komolyabb feladatokat is rábízhatsz, például kérd meg, hogy szeletelje fel a zöldségeket. Ha még kicsi, akkor hagyd, hogy végignézhesse, mégis mit ügyködsz a konyhában. Ha nincs ötleted, mi is legyen az ebéd vagy a vacsora, van néhány tippünk.
Tálalj játékosan és kreatívan! Akár ebbe a folyamatba is bevonhatod a gyereked, például készítsetek együtt valamelyik mesefigurára emlékeztető szendvicset.
Mi az az étel, amit szívesen megeszik a gyereked?
