Semmit sem eszik meg a gyereked? Így érd el, hogy ne legyen finnyás

„Anya, én ezt nem szeretem” – ismerős ez a mondat? Sok szülő számára okoz komoly kihívást, ha a válogatós gyerek miatt már nem tudja, mégis mi legyen az ebéd vagy a vacsora, és kétségbeesetten teszi fel magának a nagy kérdést: „Mégis mit tegyek, ha a gyerek nem akar enni?”

A válogatós gyerek komoly kihívást okozhat egy szülő számára.

Több oka van annak, hogy a gyerekek válogatóssá válnak, részben ez evolúciós védekezésből fakad.

A válogatósságnak megvannak a maga hátrányai, mert a gyerek nem biztos, hogy a számára legmegfelelőbb tápanyagokat juttatja a szervezetébe.

Számos trükk létezik arra, hogy a finnyás gyerek jobb evővé váljon.

Így lesz válogatós gyereked

Kutatások is bizonyítják, hogy a kisgyerekek körében sokkal jellemzőbb, hogy nehezen esznek, nem nyitottak az új ízekre, csak kevés fajta ételt fogyasztanak, ha pedig nem az kerül a tányérra, amire ők vágynak, egyből komoly hisztirohamba törnek ki. Nagyjából hétéves kornál csúcsosodik ki, amikor a gyerek válogatóssá válik, derítették ki a Stanford University School of Medicine kutatói, azonban ahogy beindul a kamaszodás, szerencsére a legtöbb kinövi a finnyás korszakot. A válogatósságnak megvannak a maga hátrányai, hiszen így nem biztos, hogy a gyerek olyan tápanyagokat juttat a szervezetébe, amelyekre tényleg szüksége lenne.

Több oka van annak, hogy egy kisgyerek válogatóssá válik, és ezt nem mindig a rossz nevelés okozza: egyrészt ez evolúciós védekezésből fakad, ugyanis a kicsik ösztönösen tartanak az új ízektől, a régi időkben ennek fontos szerepe volt, mert az emberek így védték ki, hogy valami mérgezőt egyenek meg. Még egy külön kifejezés is létezik erre, étel-neofóbiának nevezik. A kisebbeknek sokkal érzékenyebbek az ízlelőbimbóik, mint a felnőtteknek, például jobban érzik a keserű ízt is. Ebben a korban még jellemző, hogy jobban ragaszkodnak a napi rutinhoz, mert ez nyújt nekik biztonságot, pont ez az oka annak, hogy mindig ugyanazokra az ételekre vágynak.

Mit tegyek, ha a gyerek nem akar enni?

Jól tudjuk, hogy egy finnyás gyerek sok szülő számára okoz nehézséget, így összegyűjtöttünk néhány tanácsot a Kids Eat In Color és a CNN anyaga alapján, amelyek alkalmazásával újra könnyedebbé válhat az étkezés és a gyereknevelés.