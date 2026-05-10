3 ok, amiért egy szülő megutálhatja a saját felnőtt gyermekét – Szakértő reagál a legfontosabb kérdésre

Az, amit egy szülő érez a gyermeke iránt, az egyik legerősebb kötelék az életben, mégis idővel jelentősen átalakulhat. Egy felnőtt gyermek-szülő kapcsolatban ugyanis már nemcsak szeretetre, hanem kölcsönös tiszteletre, felelősségre és határokra is szükség van – minkét oldalról. Előfordulhat, hogy egy szülő ugyan szereti a gyermekét, mégsem érzi jól magát a társaságában. Sőt, ha nem lenne köztük vérségi kapcsolat, talán nem is tartaná vele a kapcsolatot. Fontos látni, hogy egy-egy ilyen helyzetben nem mindig egyértelmű, ki a hibás, a cél pedig nem az ítélkezés, hanem a megértés.

A mérgező felnőtt gyermek-szülő kapcsolat hatalmas mentális terhet jelent az anyákra.

Forrás: 123rf.com

Amikor a felnőtt gyermek-szülő kapcsolatban már nem elég a szeretet Vannak olyan attitűdök, amelyek hosszú távon kimeríthetik a szülői tartalékokat.

A határok hiánya fokozatosan rombolhatja a kölcsönös tiszteletet.

Az érzelmi terhek egyoldalúvá, a konfliktusok megoldhatatlanná válhatnak.

A szülőben kialakuló ambivalens érzelmek könnyen teremthetnek mérgező szülő-gyerek kapcsolatot.

A felnőtt gyerek miatt megromlott szülő-gyermek kapcsolat háttérben több tényező is áll, hiszen a nevelés, az alapszemélyiség, a kortárs környezet és más külső hatások egyaránt formálják, ki milyenné válik. Bár a szülők szerepe meghatározó, nem minden rajtuk múlik, és felnőttként mindannyian felelősek vagyunk a viselkedésünkért, hozzáállásunkért.

Vannak persze szép számmal olyan nyomós okok – bántalmazás, elhanyagolás –, amelyek jogosan is vezethetnek akár a felnőtt gyermek-szülő kapcsolat megszakításához is. Ugyanakkor önámítás abban a hitben élnünk, hogy a mérgező családi dinamikáról minden esetben csak a szülők tehetnek.

A megromlott szülő-gyermek kapcsolatban nem mindig a szülő a hibás.

Forrás: 123rf.com

A megromlott szülő-gyermek kapcsolat mögötti lehetséges okok

1. Érzelmi zsarolás

Az egyik legnehezebben kezelhető helyzet, amikor a kapcsolatban megjelenik az érzelmi manipuláció. Egyes felnőtt gyerekek tudatosan vagy tudattalanul használják fel a múltat, a bűntudatkeltést vagy akár a saját sérülékenységüket arra, hogy elérjék, amit szeretnének. Az ilyen dinamika hosszú távon kimeríti a szülőket, akik egy idő után úgy érezhetik, gyerekük kihasználja őket: bármennyit is adnak, sosem elég, ráadásul alig kapnak vissza valamit.

2. Hálátlanság

Kényes téma, hiszen egyetlen gyerek se kérte, hogy megszülessen, a szülőknek pedig morális kötelességük a lehetőségeikhez mérten a lehető legjobb és legbiztonságosabb környezetet megteremteni számukra. De valóban nem érdemelnek a szülők elismerést?