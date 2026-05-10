Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
család

3 ok, amiért egy szülő megutálhatja a saját felnőtt gyermekét – Szakértő reagál a legfontosabb kérdésre

család konfliktus szülő-gyerek kapcsolat
A köztudatban úgy él, a szülői szeretet feltétel nélküli. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a felnőtt gyermek-szülő kapcsolat mindig harmonikus. Vannak helyzetek, amikor a szeretet megmarad ugyan, de elkezdődik egyfajta tisztánlátás, és a valódi kedvelés lassan eltűnik.

Az, amit egy szülő érez a gyermeke iránt, az egyik legerősebb kötelék az életben, mégis idővel jelentősen átalakulhat. Egy felnőtt gyermek-szülő kapcsolatban ugyanis már nemcsak szeretetre, hanem kölcsönös tiszteletre, felelősségre és határokra is szükség van – minkét oldalról. Előfordulhat, hogy egy szülő ugyan szereti a gyermekét, mégsem érzi jól magát a társaságában. Sőt, ha nem lenne köztük vérségi kapcsolat, talán nem is tartaná vele a kapcsolatot. Fontos látni, hogy egy-egy ilyen helyzetben nem mindig egyértelmű, ki a hibás, a cél pedig nem az ítélkezés, hanem a megértés.

mérgező felnőtt gyermek-szülő kapcsolat
A mérgező felnőtt gyermek-szülő kapcsolat hatalmas mentális terhet jelent az anyákra.
Forrás:  123rf.com

Amikor a felnőtt gyermek-szülő kapcsolatban már nem elég a szeretet

  • Vannak olyan attitűdök, amelyek hosszú távon kimeríthetik a szülői tartalékokat.
  • A határok hiánya fokozatosan rombolhatja a kölcsönös tiszteletet.
  • Az érzelmi terhek egyoldalúvá, a konfliktusok megoldhatatlanná válhatnak.
  • A szülőben kialakuló ambivalens érzelmek könnyen teremthetnek mérgező szülő-gyerek kapcsolatot. 

A felnőtt gyerek miatt megromlott szülő-gyermek kapcsolat háttérben több tényező is áll, hiszen a nevelés, az alapszemélyiség, a kortárs környezet és más külső hatások egyaránt formálják, ki milyenné válik. Bár a szülők szerepe meghatározó, nem minden rajtuk múlik, és felnőttként mindannyian felelősek vagyunk a viselkedésünkért, hozzáállásunkért.

Vannak persze szép számmal olyan nyomós okok – bántalmazás, elhanyagolás –, amelyek jogosan is vezethetnek akár a felnőtt gyermek-szülő kapcsolat megszakításához is. Ugyanakkor önámítás abban a hitben élnünk, hogy a mérgező családi dinamikáról minden esetben csak a szülők tehetnek.

megromlott szülő-gyermek kapcsolat
A megromlott szülő-gyermek kapcsolatban nem mindig a szülő a hibás.
Forrás:  123rf.com

A megromlott szülő-gyermek kapcsolat mögötti lehetséges okok

1. Érzelmi zsarolás

Az egyik legnehezebben kezelhető helyzet, amikor a kapcsolatban megjelenik az érzelmi manipuláció. Egyes felnőtt gyerekek tudatosan vagy tudattalanul használják fel a múltat, a bűntudatkeltést vagy akár a saját sérülékenységüket arra, hogy elérjék, amit szeretnének. Az ilyen dinamika hosszú távon kimeríti a szülőket, akik egy idő után úgy érezhetik, gyerekük kihasználja őket: bármennyit is adnak, sosem elég, ráadásul alig kapnak vissza valamit.

2. Hálátlanság

Kényes téma, hiszen egyetlen gyerek se kérte, hogy megszülessen, a szülőknek pedig morális kötelességük a lehetőségeikhez mérten a lehető legjobb és legbiztonságosabb környezetet megteremteni számukra. De valóban nem érdemelnek a szülők elismerést

Sokan éveken, évtizedeken át dolgoznak azért, hogy biztosítsák gyermekük számára a lehetőségeket, mégis azt tapasztalják, hogy mindez természetesnek van véve. Az értékelés hiánya nemcsak csalódottsághoz, hanem mély érzelmi távolsághoz is vezethet – különösen akkor, ha a felnőtt gyerek nem hajlandó ezt felismerni.

3. Támadásnak vett kritika

A konfliktuskezelés módja szintén kulcsszerepet játszik a felnőtt gyermek-szülő kapcsolatban. Ha egy felnőtt gyerek minden, tehát szó szerint minden szülői kritikára támadásként reagál, és indulatból válaszol, az gyorsan elmérgesítheti a kapcsolatot. Hiszen megszűnik a kommunikáció lehetősége, ami folyamatos feszültséghez, hangos és meddő vitákhoz, valamint sértő reakciókhoz vezethet. Ez a mérgező szülő-gyerek kapcsolat pedig idővel a szülők mentális és fizikai jóllétére is hatással lehet.

Hogyan hatnak az ilyen családi konfliktusok a szülőkre?

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus úgy véli, a vérségi kötelék, a szülői szeretet nem változik még egy ilyen mérgező szülő-gyerek kapcsolatban sem. A rokoni szál ellenére azonban a szeretet és a kedvelés szétválhat.

Az ilyen édesanya vagy édesapa egy igen megterhelő kettősséget él meg, hiszen a kötődés alapja a szeretet megmarad, mégis furcsa, kellemetlen érzés lesz úrrá rajta, amikor a gyerekéről van szó. Várja ugyan a vele való találkozást, de egy idő után azt veszi észre magán, hogy kényelmetlenné válik a helyzet: beszélgetnek, próbálnak kapcsolódni, de végig elárultnak érzi magát. Készenléti szorongást él meg, előre aggódik a következő konfliktus miatt, ami érzelmileg rendkívül megterheli.

A szakember azt is elmondta, hogy a szülőt elkezdi gyötörni a bűntudat – „Rossz anya/apa vagyok?” „Cserben hagyom a gyerekemet?” –, ráadásul a kialakult helyzet miatti dühét és haragját is el kell fojtania. Ebből pedig az következik, hogy a szülői szerepben fásulttá, kiüresedetté válik. Azt azonban fontos leszögezni, hogy még egy ilyen mérgező családi dinamikát megélve is bármikor megvédi a gyerekét, kiáll érte, sőt, büszkeséggel mesél róla a szomszédoknak.  

Ezek is érdekelhetnek:

Elejtett mondatok, amelyekből azonnal tudhatod, ha a felnőtt gyermeked hálátlan

Egyre többször érzed magad kényelmetlenül, ha a felnőtt gyerekeddel beszélsz? Ezek a rövid, de annál fájóbb mondatok azonnal elárulják, ha az oka a hálátlan gyereked.

Beperelte szüleit a 41 éves férfi, amiért már nem fizetik a kiadásait

Vajon megnyeri a pert?

Csak ezt ne: 7 mondat, amit minden felnőtt utál hallani a szüleitől

Hiába vagy felnőtt, egy-egy mondattal a szüleid pillanatok alatt visszarántanak a gyerekszerepbe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu