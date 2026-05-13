Az 58 éves Jamie Foxx újra apa lesz: fiatal barátnője első közös gyermeküket várja

Jamie Foxx családja hamarosan új taggal bővül. Az Oscar-díjas színésznek már van két felnőtt lánya korábbi kapcsolataiból: a 32 éves Corinne és a 17 éves Anelise. Corinne édesanyja Foxx egykori párja, Connie Kline, Anelise pedig Kristin Grannisszel való kapcsolatából született. Foxx és Alyce Huckstepp kapcsolatáról 2023 augusztusában kezdtek cikkezni. Nem sokkal később azt pletykálták, hogy szakítottak, de úgy tűnik, ez nem volt igaz.

Jamie Foxx és barátnője, Alyce Huckstepp

2025 áprilisában aztán újra lefotózták őket, amint a malibui Nobuból távoztak. Októberében aztán Miamiban is együtt jelentek meg: egy nagyobb társasággal hajóztak a Miami-folyón, majd egy görög étteremben vacsoráztak - írja a People magazin.

Jamie Foxx mindene a család

Foxx korábban többször beszélt arról, mennyire fontos számára az apaság. Lányairól korábban így nyilatkozott: „Látni, ahogy felragyognak, amikor belépsz a szobába, vagy segíteni nekik megoldani egy problémát, amin te is valószínűleg már átmentél, felbecsülhetetlen” – fogalmazott.

Két felnőtt lánya a legnagyobb támogatói is. 2023 áprilisában Corinne Foxx egy Instagram-bejegyzésben tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy Jamie Foxx a Netflix Újra akcióban című filmjének atlantai forgatása alatt kórházba került. A színész csak több mint egy évvel később beszélt nyilvánosan arról, hogy stroke-ot kapott. Gyerekei végig támogatták a gyógyulásban, Foxx azt mondta, nélkülük nem élte volna túl.

