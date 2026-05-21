Öt óvodás került kórházba mérgezéssel Várpalotán: nárciszhagymát ettek

Mérgezéses tünetek miatt riasztották a mentőket egy várpalotai óvodához, miután több gyerek valószínűleg nárciszhagymát evett. Az eset úgy derült ki, hogy az egyik óvodás hányingerre panaszkodott, később pedig megmutatta, hogy a kerítés mellől húztak ki egy nárciszt, amelyből ettek is.

A nárcisz mérgező növény

Nárciszmérgezés: az ovisokat kórházba szállították

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője az RTL Híradónak elmondta, hogy négy kisfiút és egy kislányt vittek kórházba.

„Négy kisfiút és egy kislány szállítottak kórházba megfigyelésre, szerencsére mindannyian stabil állapotban voltak. Jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk” – közölte Győrfi Pál.

A nárcisz hagymája mérgező, már kisebb mennyiségben is okozhat panaszokat. A növény mérge a központi idegrendszerre is hat, emellett gyomorirritációt, hányingert és más toxikus tüneteket válthat ki. A gyerekeket éjszakára a kórházban tartották megfigyelésen. Várpalota polgármesetere azonnali vizsgálatot rendelt el. Az eset körülményeit a rendőrség is vizsgálja.

