Fatális familiáris inszomnia – az alvásképtelenség, amely halálhoz vezet

A fatális familiáris inszomnia egyike a legdrámaibb és legkegyetlenebb betegségeknek, amelyet az orvostudomány ismer. A neve mindent elárul: familiáris, vagyis családon belül öröklődik fatális, vagyis halálos kimenetelű, és az inszomnia, az alvásképtelenség a legfőbb tünete. Megértéséhez érdemes megismerni, mi is pontosan a prionbetegség.
A fatális familiáris inszomnia vége mindig ugyanaz
- A fatális familiáris inszomnia rendkívül ritka, örökletesen terjedő prionbetegség.
- A PRNP gén mutációja okozza, amely a talamuszt pusztítja el fokozatosan.
- A betegség általában 40–60 éves kor között kezdődik, és 7–36 hónapon belül halált okoz.
- A tünetek az alvászavartól a teljes alvásképtelenségen át a demenciáig terjednek.
- Jelenleg sem gyógyszer, sem hatékony kezelés nem áll rendelkezésre.
- A betegség szórványos, nem örökletesen terjedő formája is létezik.
Mi a fatális familiáris inszomnia, és hogyan pusztítja el az agyat?
A fatális familiáris inszomnia a prionbetegségek ritka csoportjába tartozik. A prionok rendellenes szerkezetű fehérjék, amelyek képesek arra, hogy az egészséges, normális fehérjéket is kóros alakra kényszerítsék – egyfajta láncreakció formájában. Ez a folyamat az agyban lassan, de megállíthatatlanul szivacsos szövetpusztulást okoz, ezért a prionbetegségeket összefoglalóan átvihető szivacsos agyvelőbántalmaknak is nevezik.
A fatális familiáris inszomniában a PRNP gén egy pontmutációja felelős a kóros prionok megjelenéséért. A kóros fehérjék elsősorban a talamuszt – az agy egyik mélyen fekvő, kulcsfontosságú területét – pusztítják el. A talamus számos alapvető funkciót irányít: az érzékelési ingerek közvetítését, a tudatosság szabályozását és különösen az alvás-ébrenlét ciklus fenntartását. Amikor a talamus sejtjei elpusztulnak, az érintett személy fokozatosan elveszíti a képességét arra, hogy elaludjon – és ez a folyamat visszafordíthatatlan.
A betegség a PRNP gén domináns öröklésmenetű mutációja révén terjed: ha az egyik szülőben jelen van a mutáció, gyermekei 50 százalékos valószínűséggel öröklik azt. Becslések szerint világszerte mindössze néhány száz família érintett, és a betegségben szenvedők száma rendkívül csekély – ez az egyik legritkább betegség, amelyet az orvostudomány ismer.
A betegség lefolyása és tünetei
A fatális familiáris inszomnia általában 40 és 60 éves kor között kezdődik, bár ettől eltérő életkorban is megjelenhet. A betegség négy szakaszra osztható, amelyek összesen 7–36 hónapig tartanak – ez az időtartam egyénenként változó, de a végkimenetel mindig halálos.
Az első szakaszban – amely néhány hónapig tart – fokozódó álmatlanság, pánikszerű epizódok és fóbiák jelennek meg. Az alvás egyre töredezettebbé válik, a normális alvási fázisok felbomlanak, és az érintett személy egyre kevesebbet és rosszabb minőségben alszik. A második szakaszban a hallucináció és az agitált, zavart viselkedés egyre hangsúlyosabbá válik – az érintett félig ébren, félig álomszerű állapotban lebeg, amelyet a szakirodalom oneirikus stupor névvel illet.
A harmadik szakaszban a teljes alvásképtelenség áll be: az érintett személy egyáltalán nem tud aludni, a szervezet fokozatosan összeomlik és gyors fizikai hanyatlás következik be. A negyedik, záró szakaszban demencia, teljes mozdulatlanság és a halál következik be. Az érintett személyek a betegség végén teljesen elveszítik éntudatukat, és a szervezet a totális kimerülés és idegrendszeri összeomlás következtében leáll.
Van-e kezelés, és mit tud ma az orvostudomány?
A fatális familiáris inszomniára jelenleg sem gyógyszer, sem hatékony kezelés nem áll rendelkezésre. Az altató- és altatószerek általában nem hoznak valódi alvást – a talamus pusztulása miatt az agy nem képes belépni a normális alvási fázisokba, ezért a szokásos altatók hatástalanok. A tüneti kezelés – fájdalomcsillapítás, szorongásoldás, gondozás – az egyetlen lehetőség, amely az érintett személy és családja számára rendelkezésre áll.
A kutatások élvonalában a prionbetegségek általános mechanizmusának megértése áll, amelyből a fatális familiáris inszomnia kezelése is profitálhat a jövőben. Génterápiás megközelítések, antiszensz oligonukleotidok és más molekuláris eljárások vizsgálata folyamatban van – ezek célja a kóros prionok termelődésének gátlása, mielőtt az agykárosodás visszafordíthatatlanná válik. Az eredmények egyelőre kísérleti fázisban vannak, de a kutatási irány ígéretes.
A betegség szórványos formája – a szórványos fatális inszomnia – is létezik, amely nem örökletesen, hanem spontán keletkező prionmutáció révén alakul ki. Ez még ritkább, mint az örökletes forma, és lefolyása hasonlóan súlyos. A PRNP gén mutációjának hordozói számára genetikai tanácsadás és pszichológiai támogatás áll rendelkezésre, különösen azok számára, akik tudják, hogy érintett família tagjaiként veszélyeztetettek.
