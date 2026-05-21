Fatális familiáris inszomnia – az alvásképtelenség, amely halálhoz vezet

A fatális familiáris inszomnia egyike a legdrámaibb és legkegyetlenebb betegségeknek, amelyet az orvostudomány ismer. A neve mindent elárul: familiáris, vagyis családon belül öröklődik fatális, vagyis halálos kimenetelű, és az inszomnia, az alvásképtelenség a legfőbb tünete. Megértéséhez érdemes megismerni, mi is pontosan a prionbetegség.

A fatális familiáris inszomnia rendkívül ritka, örökletesen terjedő prionbetegség.

A fatális familiáris inszomnia vége mindig ugyanaz

A PRNP gén mutációja okozza, amely a talamuszt pusztítja el fokozatosan.

A betegség általában 40–60 éves kor között kezdődik, és 7–36 hónapon belül halált okoz.

A tünetek az alvászavartól a teljes alvásképtelenségen át a demenciáig terjednek.

Jelenleg sem gyógyszer, sem hatékony kezelés nem áll rendelkezésre.

A betegség szórványos, nem örökletesen terjedő formája is létezik.

Mi a fatális familiáris inszomnia, és hogyan pusztítja el az agyat?

A fatális familiáris inszomnia a prionbetegségek ritka csoportjába tartozik. A prionok rendellenes szerkezetű fehérjék, amelyek képesek arra, hogy az egészséges, normális fehérjéket is kóros alakra kényszerítsék – egyfajta láncreakció formájában. Ez a folyamat az agyban lassan, de megállíthatatlanul szivacsos szövetpusztulást okoz, ezért a prionbetegségeket összefoglalóan átvihető szivacsos agyvelőbántalmaknak is nevezik.

A fatális familiáris inszomniában a PRNP gén egy pontmutációja felelős a kóros prionok megjelenéséért. A kóros fehérjék elsősorban a talamuszt – az agy egyik mélyen fekvő, kulcsfontosságú területét – pusztítják el. A talamus számos alapvető funkciót irányít: az érzékelési ingerek közvetítését, a tudatosság szabályozását és különösen az alvás-ébrenlét ciklus fenntartását. Amikor a talamus sejtjei elpusztulnak, az érintett személy fokozatosan elveszíti a képességét arra, hogy elaludjon – és ez a folyamat visszafordíthatatlan.

A betegség a PRNP gén domináns öröklésmenetű mutációja révén terjed: ha az egyik szülőben jelen van a mutáció, gyermekei 50 százalékos valószínűséggel öröklik azt. Becslések szerint világszerte mindössze néhány száz família érintett, és a betegségben szenvedők száma rendkívül csekély – ez az egyik legritkább betegség, amelyet az orvostudomány ismer.