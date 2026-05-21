Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
érzelmi kitárulkozás örömkönny királyi család Vilmos herceg
Komáromi Bence
2026.05.21.
A trónörökös nem foglalkozott a kamerákkal, vagy az őt körülvevő tömeggel, utat engedett a könnyeinek. Vilmos herceg szerda este megmutatta a legemberibb oldalát, hagyta, hogy az érzelmei eluralkodjanak rajta.

Vilmos herceg életének legboldogabb napjai között fogja említeni 2026. május 20-át. Ezen a napon ugyanis kedvenc csapata, az Aston Villa 44 év után újra a magasba emelhette az UEFA Európa-Liga kupáját. A walesi herceg fiatal kora óta hűséges rajongója a csapatnak, nem volt kérdés, hogy részt vesz az isztambuli döntőn. A lefújás után Károly király idősebb fia könnyek között ünnepelte a győzelmet a barátaival és a többi szurkolóval.

Vilmos herceg zokogva ünnepelte az Aston Villa Európa-liga győzelmét Isztambulban
Vilmos herceg zokogva ünnepelte az Aston Villa Európa-liga győzelmét Isztambulban
Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg Isztambul utcáin ünnepelt a szurkolókkal

A meccs után az Aston Villa-szurkolók a török főváros utcáin folytatták az ünneplést, Vilmos herceg pedig csatlakozott hozzájuk. Több olyan fotó is készült róla, ahogy egy-egy kocsmában vagy szórakozóhelyen fotózkodtak vele. Sőt, állítólag még néhány italra is meghívta az ünneplőket.

A walesi herceg kiskora óta rajong a fociért

Az Aston Villa különleges helyet foglal el Vilmos szívében. A DailyMail tájékoztatása szerint már középiskolás kora óta szurkol a birminghami csapatnak, amely utoljára a születése előtt 26 nappal nyerte meg az utolsó nagy európai kupáját. Így pedig érthető, hogy miért váltott ki ennyire heves érzelmeket belőle, hogy 44 év után újra a csúcsra jutott a csapata. Vilmos herceg elsírta magát, majd örömködve ölelte magához a körülötte állókat. Sőt, később a győztes serleget is a magasba emelhette, a csapat edzője, Unai Emery magához hívta a királyi család sarját, hogy együtt fotózkodjanak a kupával.

 

A legaranyosabb felvétel pedig akkor készült a hercegről, amikor a csapata az első gólját szerezte:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Vilmos herceg ijesztő kijelentése: Meghan Markle véget fog vetni a házasságának Harryvel – VIDEÓ

Úgy tűnik, a királyi család kulisszái mögött még mindig nem csitul a feszültség. Egy bennfentes állítása szerint Vilmos herceg nyíltan megjósolta, hogy testvére hamarosan el fog válni.

Kiderült az igazság Vilmos herceg vagyonáról – ezért beszél most róla mindenki

Egy friss kimutatás új megvilágításba helyezi a walesi herceg mindennapjait. Vilmos herceg pénzügyeiről olyan részletek derültek ki, amelyek sokakat meglephetnek.

Ezt súgta Vilmos herceg Katalinnak az esküvőjükön – Szájról olvasó leplezte le az intim beszélgetést

Katalin és Vilmos esküvője emberek milliárdjait varázsolta el, egy szájról olvasónak hála már azt is tudjuk, mit mondott Vilmos herceg Katalin hercegnének az igenek kimondása után.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu