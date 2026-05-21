Vilmos herceg életének legboldogabb napjai között fogja említeni 2026. május 20-át. Ezen a napon ugyanis kedvenc csapata, az Aston Villa 44 év után újra a magasba emelhette az UEFA Európa-Liga kupáját. A walesi herceg fiatal kora óta hűséges rajongója a csapatnak, nem volt kérdés, hogy részt vesz az isztambuli döntőn. A lefújás után Károly király idősebb fia könnyek között ünnepelte a győzelmet a barátaival és a többi szurkolóval.
Vilmos herceg Isztambul utcáin ünnepelt a szurkolókkal
A meccs után az Aston Villa-szurkolók a török főváros utcáin folytatták az ünneplést, Vilmos herceg pedig csatlakozott hozzájuk. Több olyan fotó is készült róla, ahogy egy-egy kocsmában vagy szórakozóhelyen fotózkodtak vele. Sőt, állítólag még néhány italra is meghívta az ünneplőket.
A walesi herceg kiskora óta rajong a fociért
Az Aston Villa különleges helyet foglal el Vilmos szívében. A DailyMail tájékoztatása szerint már középiskolás kora óta szurkol a birminghami csapatnak, amely utoljára a születése előtt 26 nappal nyerte meg az utolsó nagy európai kupáját. Így pedig érthető, hogy miért váltott ki ennyire heves érzelmeket belőle, hogy 44 év után újra a csúcsra jutott a csapata. Vilmos herceg elsírta magát, majd örömködve ölelte magához a körülötte állókat. Sőt, később a győztes serleget is a magasba emelhette, a csapat edzője, Unai Emery magához hívta a királyi család sarját, hogy együtt fotózkodjanak a kupával.
A legaranyosabb felvétel pedig akkor készült a hercegről, amikor a csapata az első gólját szerezte:
