Vilmos herceg életének legboldogabb napjai között fogja említeni 2026. május 20-át. Ezen a napon ugyanis kedvenc csapata, az Aston Villa 44 év után újra a magasba emelhette az UEFA Európa-Liga kupáját. A walesi herceg fiatal kora óta hűséges rajongója a csapatnak, nem volt kérdés, hogy részt vesz az isztambuli döntőn. A lefújás után Károly király idősebb fia könnyek között ünnepelte a győzelmet a barátaival és a többi szurkolóval.

Vilmos herceg zokogva ünnepelte az Aston Villa Európa-liga győzelmét Isztambulban

Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg Isztambul utcáin ünnepelt a szurkolókkal

A meccs után az Aston Villa-szurkolók a török főváros utcáin folytatták az ünneplést, Vilmos herceg pedig csatlakozott hozzájuk. Több olyan fotó is készült róla, ahogy egy-egy kocsmában vagy szórakozóhelyen fotózkodtak vele. Sőt, állítólag még néhány italra is meghívta az ünneplőket.

A walesi herceg kiskora óta rajong a fociért

Az Aston Villa különleges helyet foglal el Vilmos szívében. A DailyMail tájékoztatása szerint már középiskolás kora óta szurkol a birminghami csapatnak, amely utoljára a születése előtt 26 nappal nyerte meg az utolsó nagy európai kupáját. Így pedig érthető, hogy miért váltott ki ennyire heves érzelmeket belőle, hogy 44 év után újra a csúcsra jutott a csapata. Vilmos herceg elsírta magát, majd örömködve ölelte magához a körülötte állókat. Sőt, később a győztes serleget is a magasba emelhette, a csapat edzője, Unai Emery magához hívta a királyi család sarját, hogy együtt fotózkodjanak a kupával.

Inside Prince William's Aston Villa celebrations after tears of joy and dressing room beershttps://t.co/CZCfvuvkF6 pic.twitter.com/DY0iX9hynU — Mirror Football (@MirrorFootball) May 21, 2026

A legaranyosabb felvétel pedig akkor készült a hercegről, amikor a csapata az első gólját szerezte:

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: