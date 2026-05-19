Döbbenetes dolog derült ki Jennifer Lopezről és új pasijáról: ezt senki sem gondolta volna!

Virág Emília
2026.05.19.
Jennifer Lopez és Brett Goldstein az utóbbi hónapokban mindent megtettek azért, hogy róluk beszéljenek. Sokan azt hitték, hogy egymásra találtak, ám sajtóértesülések szerint a nagy románc inkább reklámfogás lehet.

Jennifer Lopez alig zárta le Ben Affleckkel kötött házasságát, máris új férfival hozták hírbe. Akkor kezdtek róluk pletykálni, amikor az énekesnő és Brett Goldstein együtt jelentek meg New Yorkban egy Broadway-előadáson, később pedig azt suttogták, hogy a Munkahelyi románc című film záróbuliján egy csók is elcsattant köztük. Lopez ráadásul nyilvánosan dicsérte a Ted Lasso sztárját, azt mondta, ő volt a legjobb csókpartner, akivel valaha is együtt dolgozott.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 13: (L-R) Jennifer Lopez and Brett Goldstein attend the 2026 Netflix Upfront at Sunset Pier 94 Studios on May 13, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Netflix)
Jennifer Lopez és Brett Goldstein
Forrás: GettyImages

A hónap elején a Netflix egyik esemnyén is nagyon bizalmasan viselkedtek egymással: a színész átkarolta Jennifer Lopez derekát, az pedig mosolyogva nézett vissza rá. A képek alapján sok rajongó kész tényként kezelte, hogy a kémia nem csak a vásznon működik közöttük.

Jennifer Lopez és Brett Goldstein: nincsenek is együtt

A Daily Mail bennfentesei szerint azonban szó sincs romantikus kapcsolatról. Egy forrás azt állította: „Jennifer és Brett nem járnak együtt, és nincs köztük semmi.” A lap informátora szerint a két sztár csak rájátszik a pletykákra, mert mindketten szeretnék, ha nagy figyelmet kapna közös romantikus vígjátékuk. A Munkahelyi románc június 5-én érkezik a Netflixre. Lopez egy munkamániás vezérigazgatót alakít a filmben, aki beleszeret egy új alkalmazottba, Goldstein karakterébe. 

A források szerint Jennifer Lopeznek nincs ellenére, hogy a közös siker Goldstein karrierjének is jót tesz. Egy bennfentes úgy fogalmazott, Brett Goldstein ismert név a szakmában, de még nem igazi hollywoodi sztár, aki tömegeket mozgat meg. A lap szerint Jennifer Lopeznek köszönhetően végre befuthat.

