Scherer Péter legikonikusabb filmjei – Így nevettetett és ríkatott meg minket Pepe

Veszprém Megyei Napló - Fülöp Ildikó
Klusovszki Kíra
2026.05.19.
Pótolhatatlan veszteség érte a hazai művészvilágot, az egyik legmeghatározóbb és legszerethetőbb kulturális ikon örökre távozott. Scherer Péter kivételes színházi örökséget hagyott maga után, ikonikus filmszerepei pedig évtizedek óta meghatározó részei a magyar filmvilágnak.

Scherer Péter váratlan távozása mélyen megrázta a hazai kulturális életet és a művészetének rajongóit. A Jászai Mari-díjas színművész nem egyszerűen csak egy arc volt a képernyőn, az ő személye mára a mindennapjaink részévé vált, ugyanis a tipikus magyar karakterek legszerethetőbb, leghitelesebb megformálójaként emlékszünk rá.  

  • Scherer Péter színművész számos ikonikus színházi előadásban és közkedvelt magyar filmben is játszott.
  • Mucsi Zoltánnal együtt váltak emlékezetessé. 
  • A színész képes volt a legkisebb mellékszerepekkel is ellopni a show-t. 

Scherer Péter filmjei: 5 a megannyi ikonikus szereplése közül

Scherer Péter színművész nemcsak ikonikus színházi alakításai miatt vált ismertté, hanem olyan emlékezetes filmszerepek miatt is, amik mindmáig a magyar kultúra részét képezik. A színművész olyan karaktereket keltett életre, akik nélkül a modern magyar filmgyártás egyszerűen elképzelhetetlen lenne. Legyen szó akár a jámbor Pepe esendőségéről, akár a Kontroll vagy az Argo felejthetetlen karaktereiről, ő mindig képes volt közelebb hozni hozzánk a valóságot, egy kicsit görbe, de mindvégig végtelenül szerethető tükörben. Sokszínű alakításai máig a hazai filmipar szerves részét képezik, közel 102 filmes szerepével ugyanis örökre beírta magát az emlékezetünkbe.

Leghitelesebb alakításai közül mindannyian ismerhetünk párat: 

  • Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten

Scherer Péter legikonikusabb, legegyedibb karakterét a Nekem lámpást adott kezembe az Úr pesten című filmben alakította, ami egy kulturális mérföldkövet is jelentett a színész életében, ugyanis ezzel a karakterrel kezdődött Mucsi Zoltán (Kapa) és Scherer Péter (Pepe) párosa, ami kettejük között egy évtizedeket felölelő barátság indítása is volt. Pepe a jámbor, kicsi, örökké megalkuvó figura a szöges ellentéte volt a mindig ordibálós, hangos, agresszív Kapának. Az itt megteremtett figura annyira magávalragadóan jól előadott volt, hogy ezt követően a színészt a világban számos helyen már csak Pepeként tartották számon. 

  • Egy szoknya, egy nadrág 

Scherer Péter az Egy szoknya, egy nadrágban nyújtott parádés játékával – Mucsi Zoltán társával karöltve – egyszerűen megunhatatlanná vált a magyar filmiparban. Ezt semmi sem tükrözi jobban, mint az a tény, hogy a párosuk ekkorra már a legsikeresebb hazai közönségfilmek kötelező szereplőivé váltak. 

Bár ebben a modernizált vígjátékban alapvetően mint maffiózók, pénzbehajtók bukkannak fel, a készítők zseniális kikacsintásként mégis konkrétan Kapaként és Pepeként szerepeltették őket a stáblistán.

Ez a húzás elképesztő telitalálat volt, ugyanis a két színész szinte teljesen ellopta a show-t a főszereplőktől.

  • Egy bolond százat csinál 

Az Egy bolond század csinál című 2009-es film volt az, ami végleg bebetonozta a Mucsi-Scherer párost a köztudatba.

Gyöngyössy Bence rendező az előző film sikere után pontosan tudta, hogy mi kell az embereknek, így a Latabár-klasszikus újabb feldolgozásába is gondolkodás nélkül beemelte a párost. Scherer Péter itt Csumpi, míg állandó társa, Mucsi Zoltán Kuplung szerepében tűnik fel, és bár a karakterek nevei változtak, dinamikájuk nem. Itt Csumpi, mint a tipikus, reszkető kezű, paranoiás kisember jelent meg, aki folyamatosan próbált okosnak tűnni, de a végén mindig ő itta meg a levét Kuplung agresszív kirohanásainak.

  • Made in Hungária

Ha létezik olyan film, ami elé képtelenség úgy leülni, hogy közben ne rázzon ki minket a hideg a zsenialitásától, akkor az a 2009-es Made in Hungária. Scherer Péter színművész ebben a fergeteges rock and roll életérzéssel átitatott musicalben is feltűnt, ahol Bigali elvtárs karakterét formálta meg, egy merev, vaskalapos figurát, akinek a legfőbb céljai között szerepelt, hogy elfojtsa a fiatalok lázadását és szabadságvágyát. 

Scherer azonban még a papíron ellenszenvesnek tűnő karaktert is sikeresen közelebb hozta hozzánk, ezt a rideg férfit ugyanis olyan zseniális komikummal töltötte meg, hogy általa Bigali elvtársból a film egyik legszórakoztatóbb, legikonikusabb karaktere lett. 

  • Argo 

Árpa Attila akció-vígjátékában Scherer Péter valami olyan zseniálisan hozza a pitiáner, meglehetősen szerencsétlen és folyamatosan rettegő kisstílű bűnözőt, hogy az ember legszívesebben azonnal megölelné, miközben a könnyeit törölgeti a nevetéstől. Bodri karaktere ugyanis az a tipikus vesztes volt, aki mindig tudja, mikor kell a legrosszabbkor a legrosszabb helyen lenni, csak emlékezzünk vissza arra a jelenetre, amikor a börtönből szabaduló Balogh Tibiért sietve véletlenül elgázolja a Tejesembert. Scherer Péter ezzel az alakításával újfent ellopta a show-t tökéletesre fejlesztett kapkodásának, és parádés balfácánkodásának köszönhetően a keménykedő genszterkarakterek elől. 

A színésznek ugyanis egyetlen kétségbeesett arckifejezése is elég ahhoz, hogy egy nem túl közkedvelt karakterből is azonnal felejthetetlen ikont teremtsen. 

