Palvin Barbara titokban elárulhatta a születendő gyermeke nemét

Felrobbantotta az internetet a hír, hogy Palvin Barbi terhes! Bár korábban sokszor pletykálták már róla, hogy gyermeket vár, most a modell hivatalosan is megerősítette a hírt egy Instagram-bejegyzésben. Emellett a cannes-i filmfesztiválon is nyilvánvalóvá tette a várandósság tényét, mivel a vörös szőnyegre gömbölyödő pocakkal érkezett, és nem is titkolta, hogy szándékosan olyan ruhát választott, amely nem takarta el a hasát. Azonban nem ez volt az egyetlen érdekesség, amit Palvin Barbara a ruhájával szeretett volna jelezni a rajongói számára. Lehet, hogy a születendő gyermeke nemét is így hozta nyilvánosságra?

Gyermeket vár Palvin Barbara: a kismama ebben a gyönyörű babakék ruhában hozta nyilvánosságra a hírt

Forrás: GC Images

Véletlenül derülhetett ki Palvin Barbara születendő gyermekének neme

Több külföldi hírportál is a címlapján számolt be Palvin Barbi várandósságáról. Az angolszász hírordalak arról írtak, hogy nem véletlen a modell ruhaválasztása. Nyugaton ugyanis megszokott dolog — hazánkban pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvend — az úgynevezett gender reveal party. Ilyenkor a szülők a barátaik és családtagjaik körében tudják meg a születendő gyermekük nemét. Ha a kék szín lesz a parti tematikája, akkor kisfiút hord a kismama a szíve alatt, ha rózsaszín, akkor kislányt. Na már most, Palvin Barbara a Cannes-i Filmfesztiválon tetőtől talpig babakékbe öltözött, semmilyen más színt nem viselt magán. A rajongók és az újságírók számára így egyértelmű, hogy azt szerette volna titokban jelezni, hogy egy kisfiú növekszik a pocakjában.

Bár ezt a hírt a modell egyelőre nem erősítette meg, sokatmondó, hogy az Instagram-oldalán több kék ruhás képet és egy titokzatos bejegyzést is megosztott. A 24 óráig elérhető sztorijában ugyanis még egyszer kirakta a ruháját, azonban ő már nem szerepelt a képen, csak a felakasztott kék ruha és Dylan Sprouse neve. Mintha csak jelezni szeretett volna valamit a kék színű ruhakölteménnyel. Nekünk van egy sejtésünk arról, hogy mit.

