2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Palvin Barbara titokban elárulhatta a születendő gyermeke nemét

várandósság Palvin Barbara Dylan Sprouse kismama
Komáromi Bence
2026.05.15.
Mindössze néhány órája derült ki, hogy hamarosan anyai örömök elé néz a magyar modell. Palvin Barbara titokban azt is elárulhatta, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Mutatjuk az árulkodó jeleket!

Felrobbantotta az internetet a hír, hogy Palvin Barbi terhes! Bár korábban sokszor pletykálták már róla, hogy gyermeket vár, most a modell hivatalosan is megerősítette a hírt egy Instagram-bejegyzésben. Emellett a cannes-i filmfesztiválon is nyilvánvalóvá tette a várandósság tényét, mivel a vörös szőnyegre gömbölyödő pocakkal érkezett, és nem is titkolta, hogy szándékosan olyan ruhát választott, amely nem takarta el a hasát. Azonban nem ez volt az egyetlen érdekesség, amit Palvin Barbara a ruhájával szeretett volna jelezni a rajongói számára. Lehet, hogy a születendő gyermeke nemét is így hozta nyilvánosságra?

Gyermeket vár Palvin Barbara: a kismama ebben a gyönyörű babakék ruhában hozta nyilvánosságra a hírt
Forrás: GC Images

Véletlenül derülhetett ki Palvin Barbara születendő gyermekének neme

Több külföldi hírportál is a címlapján számolt be Palvin Barbi várandósságáról. Az angolszász hírordalak arról írtak, hogy nem véletlen a modell ruhaválasztása. Nyugaton ugyanis megszokott dolog — hazánkban pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvend — az úgynevezett gender reveal party. Ilyenkor a szülők a barátaik és családtagjaik körében tudják meg a születendő gyermekük nemét. Ha a kék szín lesz a parti tematikája, akkor kisfiút hord a kismama a szíve alatt, ha rózsaszín, akkor kislányt. Na már most, Palvin Barbara a Cannes-i Filmfesztiválon tetőtől talpig babakékbe öltözött, semmilyen más színt nem viselt magán. A rajongók és az újságírók számára így egyértelmű, hogy azt szerette volna titokban jelezni, hogy egy kisfiú növekszik a pocakjában.

Bár ezt a hírt a modell egyelőre nem erősítette meg, sokatmondó, hogy az Instagram-oldalán több kék ruhás képet és egy titokzatos bejegyzést is megosztott. A 24 óráig elérhető sztorijában ugyanis még egyszer kirakta a ruháját, azonban ő már nem szerepelt a képen, csak a felakasztott kék ruha és Dylan Sprouse neve. Mintha csak jelezni szeretett volna valamit a kék színű ruhakölteménnyel. Nekünk van egy sejtésünk arról, hogy mit.

Palvin Barbara terhes fotóját itt tudjátok megtekinteni:

Hivatalos: Palvin Barbi gyermeket vár – Fotó

Igazak voltak a pletykák! Palvin Barbi gyermeket vár. A modell és kedvese, Dylan Sprouse egy gömbölyödő pocakos képpel jelentették be, hogy hamarosan szülők lesznek.

Palvin Barbi sokatmondó fotókkal reagált a terhességéről szóló pletykákra

Az elmúlt napokban egymást érik a találgatások a szupermodell magánéletéről. Palvin Barbi a közösségi médiában reagált a pocakja körüli pletykákra, de a rajongók továbbra is kételkednek.

Palvin Barbi elszólta magát: jöhet a baba?

A gyönyörű modell és szerelme, Dylan Sprouse 2023-ban házasodtak össze, ám mindeddig nem beszéltek gyerekvállalásról. Most azonban Palvin Barbi megszólalt a témával kapcsolatban.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
