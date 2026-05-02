2 kérdés elég, hogy megjósold a válásod esélyét − A kutatók szerint

Egy házasság jövője ritkán dől el egyik napról a másikra, hiszen a dinamikája folyamatosan változik, ahogyan ti is benne. Mi lehet akkor a hosszú párkapcsolat titka? A kutatók egy több ezer pár bevonásával készült vizsgálat során meglepően egyszerű válaszra jutottak. Mindössze két kérdésre adott válasz alapján ugyanis kirajzolódhat, mekkora lesz a szétválás esélye.

Villámteszt a párkapcsolatodról Az együtt töltött évek alatt sok minden változhat körülöttetek és bennetek.

Érdemes időről időre a lehető legőszintébbnek lenned magaddal.

Van két egyszerű kérdés, amire nem is olyan könnyű válaszolni.

Nemcsak a válasz számít, hanem az is, mennyire látod reálisan a másik érzéseit.

A válás esélye komolyan megnő, ha félreértitek egymást.

A hosszú párkapcsolat titka talán egyidős az emberiséggel. Természetesen ez mást jelentett a barlanglakó ősembereknél, a külön hálószobát igénylő középkori házaspároknál, de még a nagyszüleinknél is. A házasság intézménye érzelmi és gazdasági kapcsolatot is jelöl, ráadásul ott vannak a folyton ismétlődő hétköznapok, az életkorból fakadó egyéni változások, nem beszélve a gyerekvállalással megváltozott elsődleges szerepekről. Mégis van valami, ami a rengeteg változás közepette állandó − és nem, ez nem a szerelem, hanem a kapcsolaton belül megélt kölcsönös boldogság.

Igen, épp a boldogság, ami mögött összetett érzések állhatnak. A Virginiai Egyetem kutatói több mint 3500 párt követtek nyomon éveken keresztül. A most következő két kérdésre adott válaszaik alapján pedig meglepő pontossággal tudták megjósolni, mekkora lesz esetükben a válás esélye.

A hosszú párkapcsolat titka, ha egymással és önmagatokkal is mindig őszinték vagytok.

A hosszú párkapcsolat titka: két kérdés, két őszinte válasz

Boldogabb lennél a párod nélkül?

A kérdés első része viszonylag egyértelmű. Ha valaki őszintén úgy gondolja, hogy boldogabb lenne egyedül, az már önmagában komoly figyelmeztető jel. Ez az érzés az esetek többségében nem hirtelen jelenik meg, a hosszabb ideje húzódó elégedetlenség eredménye.

A párod boldogabb lenne nélküled?

A második kérdés viszont még árulkodóbb lehet. Nem az a lényeg, hogy mit gondolsz a párod érzéseiről, hanem hogy mennyire látod azokat reálisan. A kutatás szerint azok a párok, akik rosszul ítélték meg a másik boldogságát, nagyobb eséllyel jutottak el a szakításig, válásig.