2 kérdés elég, hogy megjósold a válásod esélyét − A kutatók szerint

Egy házasság jövője ritkán dől el egyik napról a másikra, hiszen a dinamikája folyamatosan változik, ahogyan ti is benne. Mi lehet akkor a hosszú párkapcsolat titka? A kutatók egy több ezer pár bevonásával készült vizsgálat során meglepően egyszerű válaszra jutottak. Mindössze két kérdésre adott válasz alapján ugyanis kirajzolódhat, mekkora lesz a szétválás esélye.
Villámteszt a párkapcsolatodról
- Az együtt töltött évek alatt sok minden változhat körülöttetek és bennetek.
- Érdemes időről időre a lehető legőszintébbnek lenned magaddal.
- Van két egyszerű kérdés, amire nem is olyan könnyű válaszolni.
- Nemcsak a válasz számít, hanem az is, mennyire látod reálisan a másik érzéseit.
- A válás esélye komolyan megnő, ha félreértitek egymást.
A hosszú párkapcsolat titka talán egyidős az emberiséggel. Természetesen ez mást jelentett a barlanglakó ősembereknél, a külön hálószobát igénylő középkori házaspároknál, de még a nagyszüleinknél is. A házasság intézménye érzelmi és gazdasági kapcsolatot is jelöl, ráadásul ott vannak a folyton ismétlődő hétköznapok, az életkorból fakadó egyéni változások, nem beszélve a gyerekvállalással megváltozott elsődleges szerepekről. Mégis van valami, ami a rengeteg változás közepette állandó − és nem, ez nem a szerelem, hanem a kapcsolaton belül megélt kölcsönös boldogság.
Igen, épp a boldogság, ami mögött összetett érzések állhatnak. A Virginiai Egyetem kutatói több mint 3500 párt követtek nyomon éveken keresztül. A most következő két kérdésre adott válaszaik alapján pedig meglepő pontossággal tudták megjósolni, mekkora lesz esetükben a válás esélye.
A hosszú párkapcsolat titka: két kérdés, két őszinte válasz
Boldogabb lennél a párod nélkül?
A kérdés első része viszonylag egyértelmű. Ha valaki őszintén úgy gondolja, hogy boldogabb lenne egyedül, az már önmagában komoly figyelmeztető jel. Ez az érzés az esetek többségében nem hirtelen jelenik meg, a hosszabb ideje húzódó elégedetlenség eredménye.
A párod boldogabb lenne nélküled?
A második kérdés viszont még árulkodóbb lehet. Nem az a lényeg, hogy mit gondolsz a párod érzéseiről, hanem hogy mennyire látod azokat reálisan. A kutatás szerint azok a párok, akik rosszul ítélték meg a másik boldogságát, nagyobb eséllyel jutottak el a szakításig, válásig.
A vizsgálatot végző kutatók azt találták, hogy azok a kapcsolatok voltak stabilabbak, ahol mindkét fél úgy érezte: a másik nélkül rosszabb lenne az élete.
A kulcs tehát a második kérdésben rejlik. Ha nem látod tisztán, mit érez a másik, vagy teljesen mást feltételezel, mint ami a valóság, az könnyen az eltávolodás, a kommunikáció hiányának jele. A párkapcsolatok többsége ugyanis nem egyetlen nagy konfliktus miatt ér véget, hanem azért, mert a felek fokozatosan elveszítik egymás megértését.
Fontos azonban tisztázni, hogy ez a két kérdés nem jóslat, inkább iránytű. Abban segíthet, hogy meglásd, vannak-e töréspontok a párkapcsolatod, házasságod jelenlegi állapotában. Ha úgy döntesz, a párodnak is felteszed ezeket a kérdéseket, semmiképp se legyél vele szemben elváró vagy ítélkező. Ha a válaszok elgondolkodtatnak, az inkább lehetőség, mint végítélet. Hiszen, ha a nagybetűs boldogság most épp nincs is jelen a kapcsolatotokban, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is hozható vissza. Érdemes őszintén beszélgetni, és újrahangolni azt, ami már nem működik, akár szakember segítségével.
