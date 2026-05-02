Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házasság

2 kérdés elég, hogy megjósold a válásod esélyét − A kutatók szerint

házasság párkapcsolat válás
Meglepően egyszerűnek tűnik ez a kétkérdéses teszt, mégis komoly összefüggésekre mutathat rá. A válaszaid pedig nem csupán a válás esélyét jelezhetik előre, de sokat elárulnak a párkapcsolatod valódi állapotáról is.

Egy házasság jövője ritkán dől el egyik napról a másikra, hiszen a dinamikája folyamatosan változik, ahogyan ti is benne. Mi lehet akkor a hosszú párkapcsolat titka? A kutatók egy több ezer pár bevonásával készült vizsgálat során meglepően egyszerű válaszra jutottak. Mindössze két kérdésre adott válasz alapján ugyanis kirajzolódhat, mekkora lesz a szétválás esélye.

párkapcsolat, házasság válás esélye
Mekkora egy párkapcsolatodban, házasságodban a szétválás esélye? Ezekkel a kérdésekkel könnyen kiderítheted!
Forrás:  123rf.com

Villámteszt a párkapcsolatodról

  • Az együtt töltött évek alatt sok minden változhat körülöttetek és bennetek.
  • Érdemes időről időre a lehető legőszintébbnek lenned magaddal.
  • Van két egyszerű kérdés, amire nem is olyan könnyű válaszolni.
  • Nemcsak a válasz számít, hanem az is, mennyire látod reálisan a másik érzéseit.
  • A válás esélye komolyan megnő, ha félreértitek egymást.

A hosszú párkapcsolat titka talán egyidős az emberiséggel. Természetesen ez mást jelentett a barlanglakó ősembereknél, a külön hálószobát igénylő középkori házaspároknál, de még a nagyszüleinknél is. A házasság intézménye érzelmi és gazdasági kapcsolatot is jelöl, ráadásul ott vannak a folyton ismétlődő hétköznapok, az életkorból fakadó egyéni változások, nem beszélve a gyerekvállalással megváltozott elsődleges szerepekről. Mégis van valami, ami a rengeteg változás közepette állandó − és nem, ez nem a szerelem, hanem a kapcsolaton belül megélt kölcsönös boldogság. 

Igen, épp a boldogság, ami mögött összetett érzések állhatnak. A Virginiai Egyetem kutatói több mint 3500 párt követtek nyomon éveken keresztül. A most következő két kérdésre adott válaszaik alapján pedig meglepő pontossággal tudták megjósolni, mekkora lesz esetükben a válás esélye.

hosszú párkapcsolat titka
A hosszú párkapcsolat titka, ha egymással és önmagatokkal is mindig őszinték vagytok.
Forrás:  123rf.com

A hosszú párkapcsolat titka: két kérdés, két őszinte válasz

Boldogabb lennél a párod nélkül?

A kérdés első része viszonylag egyértelmű. Ha valaki őszintén úgy gondolja, hogy boldogabb lenne egyedül, az már önmagában komoly figyelmeztető jel. Ez az érzés az esetek többségében nem hirtelen jelenik meg, a hosszabb ideje húzódó elégedetlenség eredménye. 

A párod boldogabb lenne nélküled?

A második kérdés viszont még árulkodóbb lehet. Nem az a lényeg, hogy mit gondolsz a párod érzéseiről, hanem hogy mennyire látod azokat reálisan. A kutatás szerint azok a párok, akik rosszul ítélték meg a másik boldogságát, nagyobb eséllyel jutottak el a szakításig, válásig. 

A vizsgálatot végző kutatók azt találták, hogy azok a kapcsolatok voltak stabilabbak, ahol mindkét fél úgy érezte: a másik nélkül rosszabb lenne az élete.

A kulcs tehát a második kérdésben rejlik. Ha nem látod tisztán, mit érez a másik, vagy teljesen mást feltételezel, mint ami a valóság, az könnyen az eltávolodás, a kommunikáció hiányának jele. A párkapcsolatok többsége ugyanis nem egyetlen nagy konfliktus miatt ér véget, hanem azért, mert a felek fokozatosan elveszítik egymás megértését.

Fontos azonban tisztázni, hogy ez a két kérdés nem jóslat, inkább iránytű. Abban segíthet, hogy meglásd, vannak-e töréspontok a párkapcsolatod, házasságod jelenlegi állapotában. Ha úgy döntesz, a párodnak is felteszed ezeket a kérdéseket, semmiképp se legyél vele szemben elváró vagy ítélkező. Ha a válaszok elgondolkodtatnak, az inkább lehetőség, mint végítélet. Hiszen, ha a nagybetűs boldogság most épp nincs is jelen a kapcsolatotokban, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is hozható vissza. Érdemes őszintén beszélgetni, és újrahangolni azt, ami már nem működik, akár szakember segítségével.

Párkapcsolat témában ezek is érdekelhetnek:

Nem akarod, hogy a házasságod válással végződjön? Akkor ezt az 5 dolgot kérd a párodtól

A hosszú házasság titka sok mindenben gyökerezhet, de vannak egyetemes dolgok, mint például az, hogy sose félj kifejezni az igényeidet.

A világ legidősebb házaspárja elárulta, mi a hosszú kapcsolat titka

Mitől működhet az a házasság, amivel még a Guinness Rekordok Könyvébe is be lehet kerülni? Szerencsére nem kell találgatnunk, hiszen felfedte titkát a legidősebb házaspár.

Mi a titka a hosszú párkapcsolatnak? Nem csak a szerelem a kulcs!

A hosszú párkapcsolat sokak számára tűnik elérhetetlen álomnak, különösen manapság, amikor a válási statisztikák ijesztőek, és a kapcsolatok gyakran nem állják ki az idő próbáját. Mégis vannak olyan párok, akik évtizedek óta boldogan élnek együtt. Mi a titkuk? A válasz nemcsak a szerelemben rejlik, hanem abban is, hogyan ápolják kapcsolatukat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu