Szoptatás közben mobilozol? A szakértők elárulták, milyen hatással lehet ez a babára

A szoptatás alatti telefonozás ma már szinte mindennapos dolog az anyukák életében, mégis sokan bűntudatot éreznek miatta. Miközben egyes szakértők a kötődésre figyelmeztetnek, mások szerint a kimerült anyáktól nem lehet tökéletességet elvárni.

A szoptatás alatti mobilozás nem tilos, de a mérték és a figyelem fontos.

Forrás: Shutterstock

A túl sok mobilozás csökkentheti a szemkontaktust a babával.

A szoptatás közbeni telefonozás önmagában nem tesz rossz anyává.

A szakértők szerint a tudatos egyensúly a legfontosabb.

Szoptatás és mobilozás: tényleg sérülhet miatta a kötődés?

Van az a pillanat minden újdonsült anya életében, amikor hajnali fél négykor, félig csukott szemmel ül az ágy szélén, egyik kezében a baba, a másikban pedig a mobiltelefon. Pörög az Instagram, jönnek a videók, közben pedig ott motoszkál a fejben a kérdés: „Most akkor ettől rossz anya vagyok?”

A szoptatás alatti mobilozásból mára akkora vita lett, hogy külön neve is van: brexting.

És míg egyes szakértők szerint a túl sok telefonozás megzavarhatja az anya-baba közötti kapcsolódást, kötődést, mások úgy vélik, nem lehet elvárni egy kimerült anyukától, hogy minden egyes, akár órákig tartó etetés alatt folyamatosan csak a babára figyeljen.

Tényleg árthat a kötődésnek?

A babák etetés közben nemcsak esznek, hanem kapcsolatot is építenek. Figyelik az arcodat, a tekintetedet, a mosolyodat, a hangodat, ezekből tanulják meg, hogy biztonságban vannak.

Éppen ezért sok pszichológus és gyermekorvos szerint nem ideális, ha a szoptatás teljes ideje alatt a képernyőre tapadsz.



Kutatások azt is kimutatták, hogy mobilozás közben az anyák kevésbé figyelnek a baba apró jelzéseire. Könnyebb lemaradni arról, ha a kicsi már jóllakott, elfáradt vagy egyszerűen csak kontaktust keresne.

A túl sok kijelzőidő ráadásul a későbbi mintákat is befolyásolhatja: amit a gyerek lát, azt később természetesnek veheti.

Persze attól még senkiből nem lesz rossz vagy figyelmetlen anya, ha szoptatás közben néha ránéz a telefonjára vagy válaszol egy üzenetre.

Az anyák nem robotok

Az internet tele van tökéletes pillanatokat mutató anyukákkal, akik kisimultan mosolyognak a babájukra minden etetésnél. A valóság viszont gyakran egészen más.

Egy újszülött mellett sok nő örül, ha egyáltalán ébren tud maradni az éjszakai etetéseknél. Ilyenkor a telefon sokszor nem luxus, hanem menekülőút. Segít ébren maradni, kapcsolatban maradni a külvilággal, vagy egyszerűen túlélni az egyhangú, kimerítő órákat.

És valljuk be, néha minden anyának szüksége van arra az öt percre, amikor nemcsak anyuka, hanem egyszerűen ember is lehet, saját igényekkel és egy kis énidővel.



A szakértők többsége ezért ma már nem tiltja kategorikusan a mobilozást, inkább tudatosságot javasol.

Például érdemes a szoptatás elején és végén teljes figyelmet adni a babának: ilyenkor fontos a szemkontaktus, az érintés és a megnyugtató jelenlét. Ha pedig közben pár percig átfutsz egy cikket vagy megnézel egy üzenetet, attól még nem sérül a kötődés.

A lényeg nem az, hogy soha ne vedd elő a telefonodat. Hanem az, hogy a baba ne érezze azt, hogy a kijelző fontosabb nála. Mert a kötődés nem attól épül, hogy órákig mozdulatlanul nézed őt, hanem attól, hogy reagálsz rá, kapcsolódsz hozzá, és ott vagy neki igazán, amikor szüksége van rád.

Olvass tovább!