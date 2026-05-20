Így él most a kislány, aki 12 évesen szülte meg első gyermekét: Tressa Middleton története 20 éve sokkolta a világot

Tressa Middleton most 32 éves, négy gyermeket nevel, mégis azt mondja, sokkal idősebbnek érzi magát a koránál. A legkisebb gyermeke, Keiren januárban született, három lánya pedig nyolc-, négy- és kétévesek. A mindennapjai álmatlan éjszakákról, úszásoktatásról, a játékokról szólnak – mint minden más édesanyának is. Csakhogy Tressának a múltja miatt az anyaság valami egészen mást jelent.

Tressa Middleton 12 éves korában, első gyermekével.

Forrás: Northfoto

Tressa Middleton megrázó története

A nyilvánosság sokáig úgy tudta, hogy Tressa Middleton 11 évesen, egy buli után esett teherbe. Később azonban kiderült, hogy a valóság ennél jóval súlyosabb volt: gyerekkora óta bántalmazta Jason, a nála öt évvel idősebb testvére. A DNS-vizsgálat igazolta, hogy a fiú volt Annie apja. Jasont 2009-ben négy év börtönre ítélték. Tressa gyerekkora szegénységben, erőszak, alkohol- és drogproblémákkal telt. Később ő maga is függő lett, párjával, Darren Younggal bolti lopásokból próbálták fenntartani magukat. Ma már így beszél erről az időszakról: „Meglepő, hogy nem haltunk meg.” Azt is mondja, inkább meghalna, mint hogy visszatérjen ahhoz az életmódhoz.

A fordulat 2016-ban jött el, amikor kiderült, hogy várandós Arihannával. Tressa akkor végleg letette a drogokat. „Mindig is csak anya akartam lenni” – mondta. Azt is tudta, hogy nem adhat okot a hatóságoknak arra, hogy megint elvegyenek tőle egy gyermeket. A múltját azonban nem tudja teljesen maga mögött hagyni. Azt mondja, mindent megtesz azért, hogy az, ami vele és a családjában történt, soha ne ismétlődhessen meg az ő otthonában.

Annie-ről sem feledkezett meg. Megőrizte a kislány régi ruháit és holmijait, és bár tudja, hogy az örökbe fogadott lánya jó családban nőtt fel, számára mindig az első kisbabája marad. „Még mindig szeretem. Állandóan rá gondolok” – mondta.

Tressa több gyermeket már nem szeretne: Keiren születése után sterilizálást kért. Most azt tervezi, hogy drogfüggőkkel foglalkozik, kitanul tanácsadónak. A legfontosabb célja azonban az, hogy a gyerekei egészen más életet tapasztaljanak, mint amilyen neki jutott.