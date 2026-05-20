Scherer Péter megrendítő vallomása: egyetlen mondattal árulta el, mennyit jelentett neki Mucsi Zoltán barátsága

Life.hu
Scherer Péter halálhíre mélyen megrázta a magyar színházi és filmes világot. A 64 éves korában, hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Jászai Mari-díjas színművésztől pályatársak és rajongók búcsúznak, de talán senkiben sem akkor a fájdalom, mint Mucsi Zoltánban, akivel évtizedeken át elválaszthatatlan alkotótársak és barátok voltak.

Scherer Péter halála után előkerült egy másfél évvel ezelőtti, megrendítő beszélgetés. Kadarkai Endre A nagy mű című műsorában Scherer Péter és Mucsi Zoltán együtt vendégeskedtek. Scherer elérzékenyülve, őszintén beszélt a köztük lévő kapcsolatról.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán - Az elválaszthatatlan páros

„Ha meghalok, Zolit fogom elsőnek felhívni. Mert úgy érzem, ez rá tartozik” – mondta akkor Scherer Péter. A két színész barátsága nem attól volt erős, hogy minden nap találkoztak. Scherer Péter pontosan tudta, hogy Mucsi Zoltán mindig ott van neki. A kapocs, amely összekötötte őket, elszakíthatatlan volt. „Az utóbbi időben mi magánemberként nem töltünk sok időt együtt, de nekem ahhoz nem kell találkoznom a Zolival, hogy tudjam, ő van nekem” – fogalmazott „Úgy vesszük föl a fonalat, mintha tegnap tettük volna le. Nekünk ez történt a barátságunkkal.”

Mucsi Zoltán erre megsimogatta elérzékenyült barátja fejét, és csak ennyit mondott: „Ezt utálom benne. Ezt rühellem...”

A közönség Kapaként és Pepeként szerette meg Scherer Pétert és Mucsi Zoltánt, és a valóságban is így szólították egymást. 

Mucsi Zoltán így búcsúzott Scherer Pétertől

„Drága Barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol, fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében, drága Pepe!” írta Mucsi a közösségi oldalán.

 

