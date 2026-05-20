Scherer Péter megrendítő vallomása: egyetlen mondattal árulta el, mennyit jelentett neki Mucsi Zoltán barátsága

Scherer Péter halála után előkerült egy másfél évvel ezelőtti, megrendítő beszélgetés. Kadarkai Endre A nagy mű című műsorában Scherer Péter és Mucsi Zoltán együtt vendégeskedtek. Scherer elérzékenyülve, őszintén beszélt a köztük lévő kapcsolatról.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán - Az elválaszthatatlan páros

„Ha meghalok, Zolit fogom elsőnek felhívni. Mert úgy érzem, ez rá tartozik” – mondta akkor Scherer Péter. A két színész barátsága nem attól volt erős, hogy minden nap találkoztak. Scherer Péter pontosan tudta, hogy Mucsi Zoltán mindig ott van neki. A kapocs, amely összekötötte őket, elszakíthatatlan volt. „Az utóbbi időben mi magánemberként nem töltünk sok időt együtt, de nekem ahhoz nem kell találkoznom a Zolival, hogy tudjam, ő van nekem” – fogalmazott „Úgy vesszük föl a fonalat, mintha tegnap tettük volna le. Nekünk ez történt a barátságunkkal.”

Mucsi Zoltán erre megsimogatta elérzékenyült barátja fejét, és csak ennyit mondott: „Ezt utálom benne. Ezt rühellem...”

A közönség Kapaként és Pepeként szerette meg Scherer Pétert és Mucsi Zoltánt, és a valóságban is így szólították egymást.

Mucsi Zoltán így búcsúzott Scherer Pétertől

„Drága Barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol, fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében, drága Pepe!” – írta Mucsi a közösségi oldalán.

