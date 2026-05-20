Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt milliók kedvenc TikTok-sztárja

Gyászba borult a világ. Életének 84. életévében elhunyt a mindenki által imádott TikTok-sztár, Kenny Jary. Az amerikai veterán videóit milliók nézték az interneten. Az idős férfi inspiráló és vicces voolt, pozitivitásával pedig nem csak a követőit tette boldoggá, hanem egy fontos célért is küzdött: pénzt gyűjtött a rászoruló bajtársainak. Kenny Jary halála lesújtotta a milliós követőtáborát.

Május közepén érkezett a lesújtó hír: elhunyt a világ egyik legismertebb TikTokkere, Kenny Jary

Kenny Jary súlyos betegséggel küzdött

Családtagjai hétfő délután a veterán hivatalos TikTok-oldalán osztották meg a szívszorító hírt. Bejegyzésükben jelezték, hogy Kenny negyedik stádiumú tüdőrákkal küzdött, ennek ellenére soha nem hagyta abba a videózást, és az utolsó napjaiban is harcolt azért, hogy minél több pénzt gyűjthessen a rászorulóknak.

„A könnyeink talán sosem fogynak el. Leírhatatlan szomorúsággal tudatjuk mindenkivel, aki szerette és követte, hogy Patriotic Kenny elhunyt. A legmélyebb szeretet vette körül egész életében, és ő maga volt a Föld legfényesebb világossága. Szerettei körében, békében távozott az élők sorából" – olvasható a család közleményében. A gyászoló rokonok jelezték a rajongóknak, hogy virágok és koszorúk küldése helyett támogassák a Patriotic Kenny Alapítványt, amely segítségével Kenny hosszú évek óta mozgást segítő eszközök és elektromos mopedek beszerzésével segítette az amerikai veteránok mindennapjait.

