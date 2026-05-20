Brad Pitt 29 évvel fiatalabb szerelmével pózolt - Így ölelte párját a 62 éves színész

Brad Pitt ismét a címlapokra került, miután Los Angelesben nyilvánosan mutatkozott 33 éves párjával, Ines de Ramonnal. A 62 éves Oscar-díjas színész egy autómárka exkluzív eseményén jelent meg, ahol a páros gyakorlatilag végig kéz a kézben, egymást ölelve vonult a vörös szőnyegen.

Brad Pitt és Ines de Ramon a Mercedes-AMG világbemutatóján.

A pár 2022 vége óta van együtt.

Ines de Ramon ékszertervező, nem hollywoodi színésznő, és eddig emiatt is jóval kevesebbet szerepelt a nyilvánosságban.

Brad Pitt ritkán mutatkozik új párjával

A hollywoodi sztár és új párja 2022 vége óta szerelmesek, de kapcsolatukat eddig viszonylag keveset mutatkoztak együtt nyilvános eseményeken. Ezúttal azonban elengedték magukat, és a Mercedes-AMG világpremierjén a Sixth Street Bridge-en együtt jelentek meg. Kézfogás, ölelés, közös pózolás – minden belefért az este során. A szerelmeseket a jelek szerint egyáltalán nem zavarja a köztük lévő közel 30 év korkülönbség. Ines de Ramon egyébként nem színésznő, hanem ékszertervező, tehát nem Hollywoodban szocializálódott, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy Brad Pitt új szerelme eddig kevesebbszer mutatkozott a színész oldalán – írja a Daily Mail.

Ines de Ramon ilyen dögös.

A megjelenés különösen nagy figyelmet kapott, mivel Brad Pitt magánéletében továbbra is érzékeny időszak zajlik az Angelina Jolie-val való hosszú válási procedúra és a gyerekeivel való feszült kapcsolata miatt. Lányuk, Zahara például nemrég diplomázott a Spelman College-on, ahol a beszámolók szerint már „Zahara Marley Jolie” néven szerepelt, nem pedig Jolie-Pittként. Ez sokak szerint egyértelmű jelzés volt az apa és lánya közti távolságra. Pitt más gyerekei is hasonlóan jártak el: Shiloh és Vivienne is elhagyták a Pitt vezetéknevet.

„Nem számít, mi volt a hiba, az ember megtanulja, és továbblép” – mondta korábban Brad Pitt Angelina Jolie-val való szakításáról és a továbblépésről.

Hozzátette azt is, hogy az évek előrehaladtával más prioritások kerülnek előtérbe: „Barátok, család és ennyi… onnantól kezdve tudunk alkotni.”. A színész szerint az élet végső soron egyszerűbbé válik az idő előrehaladtával, és a család jelenti a legfontosabb alapot.