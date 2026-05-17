Exférje elperelte a házat váláskor, a nő „bosszúházat" építtetett az előkertbe – VIDEÓ

A turisták sorra járnak egy apró, sajtszelet formájú ház csodájára. Az extrém otthont 1925-ben, válás után építette egy nő exférje előkertjébe bosszúból, hogy kitakarja előle a kilátást. A mára látványossággá vált bosszúház Seattle-ben található, örök emlékként tanúsítva a női büszkeség erejét.

Ha a női bosszú egyetlen házban ölthetne formát, akkor az minden bizonnyal a seattle-i bosszúház lenne, ami egy válás örök emlékeként magasodik az utcára. A ház sajtszeletszerű alakja és keskenyedő beltere miatt is ikonikus, de a legizgalmasabb benne a története, ami bizonyítja, hogy a női büszkeségnek semmi sem szabhat határt. 

a Montlake Spite House, amit válás után épített egy nő az exférje udvarába
A válás után bosszúházat épített exférje kertjébe a nő. 
Forrás: Youtube/ Kirsten Dirksen

Egy 1925-ös durva válás miatt épült fel a híres „seattle-i bosszúház"

A seattle-i bosszúház története régre nyúlik vissza, de igazából mai sztroi is lehetne. A női rafinéria és büszkeség ugyanis az idő múlásával mit sem változik, csak épp nem minden korban vannak ugyanolyan eszközeink hozzá. Míg ma már nem törvényszerű, hogy válás esetén a nő jár rosszabbul, ez 1925-ben még nem így volt. A „bosszúház" története pedig éppen így indul: a helyiek szerint ugyanis a különleges formájú és méretű ház nem volt mindig itt és oka van annak, miért áll ilyen közel a mellette lévő nagy kertesházhoz.

Építője ugyanis egy nő volt, aki egykor férjével együtt a nagy házban élt. Amikor azonban kenyértörésre került a sor, akkor a bíróság úgy ítélte meg, hogy a nagy ház a férjé marad, a nőnek pedig csupán az előkert jutott a válás után. Az előkert természetesen túl kicsi volt ahhoz, hogy egy igazi, kényelmes méretű otthont fel lehessen rá építeni, a feleség bosszúból mégis emellett döntött. 

a Montlake Spite House, belülről
Bár a ház bizonyos részei nagyon szűkösek, nem élhetetlen méretű a seattle-i "bosszúház". 
Forrás: Youtube/ Kirsten Dirksen

Hiszen ha már kisemmizte őt az exférje, akkor nehogy már élvezze a kilátást az otthonból, amit elperelt tőle. A nő úgy döntött, hogy bosszúból csak azért is épít egy házat exférje otthona elé, hogy kitakarja előle a kilátást. 

A ház egyébként annak ellenére, hogy szűkös, meglepően helytakarékos és kényelmes. Az ominózus építkezés óta már többször is tulajdonost cserélt, nem kevés pénzért, az ikonikus épületet pedig azóta is sokan látogatják. Montlake Spite House néven vált ismertté, jelenlegi tulajdonosa pedig Emily Cangie, aki férjével él a különleges otthonban, de a YouTube-on már videóban is körbevezette a nézőket. A Zillow ingatlanoldal szerint 2023-ban 748 900 dollárra becsülték a ház értékét (217 millió forint), így akárhogy is nézzük, 1925-ben nagy bizniszt csinált a ház építője. Az épület pedig bizonyítja az utókornak: nincs olyasmi, amire ne lenne képes egy nő a válás után.

