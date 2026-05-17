Újraalkotnád a világsztárok vizes hatású haját? Íme a tökéletes frizurarutin hozzá

Szeretnél úgy festeni, mint Megan Fox vagy Jenna Ortega, de nincs melletted egy egész fodrászcsapat? Felejtsd el a bonyolult kontyokat, és tanuld meg velünk a vizes hatású haj titkát, amivel bármilyen hétköznapi szettet dívásabbá tehetsz!

Ki ne imádná a sztárok által diktált szépségtrendeket? Ám míg a legtöbbjük remekül mutat a vörös szőnyegen vagy a kamerák lencséjén keresztül, a hétköznapi rohanásban ritkán állják meg a helyüket. A wet look, azaz a vizes hatású haj azonban egy csodálatos kivétel! Olyan dívák is viselték már ezt a frizurát, mint J.Lo, Megan Fox, Kim Kardashian vagy Jenna Ortga. Itt az idő, hogy a te loknijaid is hollywoodi ikonként ragyogjanak! 

Így készítsd el a vizes hatású hajat!
A világsztárok által imádott vizes hatású haj titka

  • Az elmúlt években szinte kötelező frizurává vált a vizes hatású haj, mind a vörös szőnyegen, mind a kifutókon.
  • Olyan nagy dívák szokták viselni, mint Kim Kardashian, Kylie Jenner és Megan Fox.
  • Mutatjuk a legjobb és legegyszerűbb rutint, amivel percek alatt sellővé varázsolhatod magad!

A vizes hatású stílus 2023 környéken került először a reflektorfénybe. Azóta Kim Kardashian és Kylie Jenner védjegyévé vált ez a frizura. Mint minden nagy sztártrendet ezt is felkapta a TikTok és az Isntagram, így már rengeteg tutorial videó készült a stílusra. „Van valami elképesztően sikkes és szexi ebben a lookban” – mondja Alysa Pace hajszobrász, és ezzel a kijelentéssel mi is egyetértünk. Mutatjuk a bombabiztos vizes hatású haj elkészítését! 

Mielőtt belevágsz: a profik titka a felkészülés 

Nincs idegesítőbb, mint a folyamat közepén rájönni, hogy hiányzik egy eszköz. Készíts össze mindent előre: 

  • Törölköző (lehetőleg mikroszálas a gyors nedvszívású a tincseid kímélése érdekében) 
  • Hajzselé 
  • Formázó krém 
  • Fésű 
  • Csatok 
  • Hajszárító diffúzorral 
Lépésről lépésre a tökéletes vizes hatásért 

1. A jelszó: legyen nedves, de ne vizes. Mosás után töröld meg a hajad, de ne dörzsöld, csak itasd fel a vizet! „Addig szárítsd törölközővel, amíg nagyjából 60%-ban megszárad” – tanácsolja Nunzio Saviano szakértő. Attól, hogy „vizesnek” hívjuk, a haj ne legyen csatakos. 

2. A siker kulcsa a zselé és a krém keverése. Saviano szerint ha csak zselét használsz, a hajad „ropogós” és kemény lesz; ha csak krémet, akkor zsírosnak hathat. A kettő elegye viszont pont azt a rugalmas, fényes textúrát adja, amit keresünk, és ez a sellős hullámok titka. 

3. Fontos a személyre szabott felvitel. 

  • Rövid haj esetén: a tövektől egészen a végekig vidd fel a keveréket. 
  • Hosszú haj esetén: csak a hajtövektől a középhosszig dolgozz. Vigyázat: Ne ess túlzásba, mert a túl sok terméktől a tincsek összetapadhatnak, és kilátszódhat a fejbőröd! 

4. Fésüld át a stílusodnak megfelelően! Ha laza, tengerparti hullámokra vágysz, használj ritka fogú fésűt, ha viszont az ultra-elegáns, hátrafésült „slicked back” megjelenés a cél, válassz sűrű fogú fésűt. 

5. Jöhet a diffúzor! Mielőtt szárítani kezdenél, tűzd fel a hajad szekciókra osztva. Ha túl sokat mozgatod a diffúzort, a hajad szöszösödni fog. A csatok segítenek, hogy egy-egy területre fókuszálj, és rögzítsék a hullámokat. A diffúzor nemcsak a frizura tartósságát adja meg, de extra ragyogást is kölcsönöz – ami elengedhetetlen a „frissen a sós vízből jöttem” hatáshoz. 

