Újraalkotnád a világsztárok vizes hatású haját? Íme a tökéletes frizurarutin hozzá

Ki ne imádná a sztárok által diktált szépségtrendeket? Ám míg a legtöbbjük remekül mutat a vörös szőnyegen vagy a kamerák lencséjén keresztül, a hétköznapi rohanásban ritkán állják meg a helyüket. A wet look, azaz a vizes hatású haj azonban egy csodálatos kivétel! Olyan dívák is viselték már ezt a frizurát, mint J.Lo, Megan Fox, Kim Kardashian vagy Jenna Ortga. Itt az idő, hogy a te loknijaid is hollywoodi ikonként ragyogjanak!
A világsztárok által imádott vizes hatású haj titka
- Az elmúlt években szinte kötelező frizurává vált a vizes hatású haj, mind a vörös szőnyegen, mind a kifutókon.
- Olyan nagy dívák szokták viselni, mint Kim Kardashian, Kylie Jenner és Megan Fox.
- Mutatjuk a legjobb és legegyszerűbb rutint, amivel percek alatt sellővé varázsolhatod magad!
A vizes hatású stílus 2023 környéken került először a reflektorfénybe. Azóta Kim Kardashian és Kylie Jenner védjegyévé vált ez a frizura. Mint minden nagy sztártrendet ezt is felkapta a TikTok és az Isntagram, így már rengeteg tutorial videó készült a stílusra. „Van valami elképesztően sikkes és szexi ebben a lookban” – mondja Alysa Pace hajszobrász, és ezzel a kijelentéssel mi is egyetértünk. Mutatjuk a bombabiztos vizes hatású haj elkészítését!
Mielőtt belevágsz: a profik titka a felkészülés
Nincs idegesítőbb, mint a folyamat közepén rájönni, hogy hiányzik egy eszköz. Készíts össze mindent előre:
- Törölköző (lehetőleg mikroszálas a gyors nedvszívású a tincseid kímélése érdekében)
- Hajzselé
- Formázó krém
- Fésű
- Csatok
- Hajszárító diffúzorral
Lépésről lépésre a tökéletes vizes hatásért
1. A jelszó: legyen nedves, de ne vizes. Mosás után töröld meg a hajad, de ne dörzsöld, csak itasd fel a vizet! „Addig szárítsd törölközővel, amíg nagyjából 60%-ban megszárad” – tanácsolja Nunzio Saviano szakértő. Attól, hogy „vizesnek” hívjuk, a haj ne legyen csatakos.
2. A siker kulcsa a zselé és a krém keverése. Saviano szerint ha csak zselét használsz, a hajad „ropogós” és kemény lesz; ha csak krémet, akkor zsírosnak hathat. A kettő elegye viszont pont azt a rugalmas, fényes textúrát adja, amit keresünk, és ez a sellős hullámok titka.
3. Fontos a személyre szabott felvitel.
- Rövid haj esetén: a tövektől egészen a végekig vidd fel a keveréket.
- Hosszú haj esetén: csak a hajtövektől a középhosszig dolgozz. Vigyázat: Ne ess túlzásba, mert a túl sok terméktől a tincsek összetapadhatnak, és kilátszódhat a fejbőröd!
4. Fésüld át a stílusodnak megfelelően! Ha laza, tengerparti hullámokra vágysz, használj ritka fogú fésűt, ha viszont az ultra-elegáns, hátrafésült „slicked back” megjelenés a cél, válassz sűrű fogú fésűt.
5. Jöhet a diffúzor! Mielőtt szárítani kezdenél, tűzd fel a hajad szekciókra osztva. Ha túl sokat mozgatod a diffúzort, a hajad szöszösödni fog. A csatok segítenek, hogy egy-egy területre fókuszálj, és rögzítsék a hullámokat. A diffúzor nemcsak a frizura tartósságát adja meg, de extra ragyogást is kölcsönöz – ami elengedhetetlen a „frissen a sós vízből jöttem” hatáshoz.
További 2026-os frizuradivat cikkeink is érdekelhetnek: