Újraalkotnád a világsztárok vizes hatású haját? Íme a tökéletes frizurarutin hozzá

Ki ne imádná a sztárok által diktált szépségtrendeket? Ám míg a legtöbbjük remekül mutat a vörös szőnyegen vagy a kamerák lencséjén keresztül, a hétköznapi rohanásban ritkán állják meg a helyüket. A wet look, azaz a vizes hatású haj azonban egy csodálatos kivétel! Olyan dívák is viselték már ezt a frizurát, mint J.Lo, Megan Fox, Kim Kardashian vagy Jenna Ortga. Itt az idő, hogy a te loknijaid is hollywoodi ikonként ragyogjanak!

Így készítsd el a vizes hatású hajat!

A világsztárok által imádott vizes hatású haj titka Az elmúlt években szinte kötelező frizurává vált a vizes hatású haj, mind a vörös szőnyegen, mind a kifutókon.

Olyan nagy dívák szokták viselni, mint Kim Kardashian, Kylie Jenner és Megan Fox.

Mutatjuk a legjobb és legegyszerűbb rutint, amivel percek alatt sellővé varázsolhatod magad!

A vizes hatású stílus 2023 környéken került először a reflektorfénybe. Azóta Kim Kardashian és Kylie Jenner védjegyévé vált ez a frizura. Mint minden nagy sztártrendet ezt is felkapta a TikTok és az Isntagram, így már rengeteg tutorial videó készült a stílusra. „Van valami elképesztően sikkes és szexi ebben a lookban” – mondja Alysa Pace hajszobrász, és ezzel a kijelentéssel mi is egyetértünk. Mutatjuk a bombabiztos vizes hatású haj elkészítését!

Mielőtt belevágsz: a profik titka a felkészülés

Nincs idegesítőbb, mint a folyamat közepén rájönni, hogy hiányzik egy eszköz. Készíts össze mindent előre:

Törölköző (lehetőleg mikroszálas a gyors nedvszívású a tincseid kímélése érdekében)

Hajzselé

Formázó krém

Fésű

Csatok

Hajszárító diffúzorral

Kim Kardashian vizes hatású hajjal.

Lépésről lépésre a tökéletes vizes hatásért

1. A jelszó: legyen nedves, de ne vizes. Mosás után töröld meg a hajad, de ne dörzsöld, csak itasd fel a vizet! „Addig szárítsd törölközővel, amíg nagyjából 60%-ban megszárad” – tanácsolja Nunzio Saviano szakértő. Attól, hogy „vizesnek” hívjuk, a haj ne legyen csatakos.

2. A siker kulcsa a zselé és a krém keverése. Saviano szerint ha csak zselét használsz, a hajad „ropogós” és kemény lesz; ha csak krémet, akkor zsírosnak hathat. A kettő elegye viszont pont azt a rugalmas, fényes textúrát adja, amit keresünk, és ez a sellős hullámok titka.