20 évig büntette némasággal feleségét a férj: filmszerű volt a kibékülésük

A veszekedés egy párkapcsolatban teljesen természetes dolog. Csupán annyi a fontos, hogy a fellépő konfliktust hogyan kezeljük, vagyis hogyan kommunikáljuk a társunknak, hogy valami nem oké nekünk. Az viszont biztos, hogy a 20 évig tartó silent treatment nem a legjobb megoldás erre.
20 évig nem szólt a férfi a feleségéhez
- Szinte nincs olyan párkapcsolat, amelyben a felek ne vesznének össze.
- Otou Katayama 20 évig nem volt hajlandó beszélni a feleségével, de a válás szóba sem jött köztük, sőt, még a harmadik gyerekük is megfogant.
- Egy tévéműsorban békültek ki végül.
Veszekedés egy kapcsolatban
Tévedni emberi hiba – így tartja a mondás. Ezek a hibák pedig sokszor súrlódásokhoz vezetnek, hiszen legtöbbször nem a másik érzéseit tartjuk szem előtt, hanem a sajátunkét. Az ilyen helyzetek könnyen veszekedésbe torkollhatnak. Ez persze nemcsak egy párkapcsolatban vagy házasságban fordulhat elő, hanem családon belül, sőt barátok között is (főleg, ha egy toxikus baráti kapcsolatot ápolsz – ekkor viszont vedd észre a jeleket, és menekülj!).
Kibékülés veszekedés után
Ha már vitahelyzetben vagyunk, akkor gyakran megoldhatjuk a dolgokat – legalábbis párkapcsolat esetében – azzal, hogy a feszültséget vággyá alakítjuk, vagyis be lehet vetni a klasszikus békülős szex eszközeit is. Viszont ha a párod egyfolytában csak támad, nem figyel rád, vagy éppen nem lehet vele kommunikálni, akkor könnyen lehet, hogy ezek a súrlódások szép lassan megölik a szerelmeteket.
Ha viszont a problémamegoldásra törekednétek egy veszekedés után, és a kibékülés mellett döntenétek, akkor ne kövessétek ennek a japán házaspárnak a tanácsait, mert akkor nem biztos, hogy olyan harmonikus lesz a kapcsolatotok!
A házaspár, akik 20 évig nem szóltak egymáshoz
Egy Nara városában élő japán férfiról, Otou Katayamáról szól a történetünk, aki 20 évig néma leventeként maradt a felesége mellett. Igen, egymás mellett maradtak, még akkor is, ha a házaspár egy szót nem szólt egymáshoz, hanem csak bólintással vagy morgással oldották meg a szükséges „kommunikációt”. Természetesen közben megfogant a harmadik gyermekük is, szóval ebben a kérdésben nem jelentett problémát a némaság.
De hogy miért történt ez? A válasz megdöbbentőbb, mint gondolnád!
Kibékülés a nyilvánosság előtt
A három gyerekük, immár felnőttként, már nem bírta elviselni, hogy a szüleik nem beszélnek egymással, így egy helyi tévéműsorhoz fordultak, hogy a nyilvánosság segítségével oldják meg a helyzetet.
A műsor egy parkban hozta össze a szülőket – ott, ahol állítólag az első randevújuk volt. És ott csoda történt: a férfi hozzászólt a feleségéhez! Katayama bevallotta, hogy nem is veszekedés miatt részesítette a feleségét ilyen némasági fogadalomban, hanem azért, mert egyre inkább féltékenyebb lett a gyermekeire. Katayama ugyanis úgy érezte, hogy a felesége nem foglalkozik már vele annyit, mint régen, helyette a legtöbb időt a gyermekeik nevelésével tölti.
Emellett háláját is kifejezte feleségének, hiszen pontosan tudta, hogy nem lehetett könnyű neki így mellette maradnia. A vége tehát happy end lett, hiszen a nyilvánosság segítségével újra szóra bírták Otou Katayamát, aki végre mert sebezhető lenni a házastársa mellett – 20 év után.
Japán házassági történet
Bár a történet elsőre abszurdnak tűnik, a japán házaspár példáján is láthatjuk, hogy a kapcsolatok és a hibázás beismerése nem olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Sokszor a kommunikáció nem jön magától, hiszen nehéz beszélni arról, amit érzünk. Az viszont biztos, hogy nem érdemes 20 évet várni, hogy kellő bátorságot gyűjtsünk egy nagy beszélgetéshez.
