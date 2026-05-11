20 évig büntette némasággal feleségét a férj: filmszerű volt a kibékülésük

A veszekedés egy párkapcsolatban teljesen természetes dolog. Csupán annyi a fontos, hogy a fellépő konfliktust hogyan kezeljük, vagyis hogyan kommunikáljuk a társunknak, hogy valami nem oké nekünk. Az viszont biztos, hogy a 20 évig tartó silent treatment nem a legjobb megoldás erre.

Ez a japán házaspár kimaxolta a veszekedés utáni sértődést.

20 évig nem szólt a férfi a feleségéhez Szinte nincs olyan párkapcsolat, amelyben a felek ne vesznének össze.

Otou Katayama 20 évig nem volt hajlandó beszélni a feleségével, de a válás szóba sem jött köztük, sőt, még a harmadik gyerekük is megfogant.

Egy tévéműsorban békültek ki végül.

Veszekedés egy kapcsolatban

Tévedni emberi hiba – így tartja a mondás. Ezek a hibák pedig sokszor súrlódásokhoz vezetnek, hiszen legtöbbször nem a másik érzéseit tartjuk szem előtt, hanem a sajátunkét. Az ilyen helyzetek könnyen veszekedésbe torkollhatnak. Ez persze nemcsak egy párkapcsolatban vagy házasságban fordulhat elő, hanem családon belül, sőt barátok között is (főleg, ha egy toxikus baráti kapcsolatot ápolsz – ekkor viszont vedd észre a jeleket, és menekülj!).

Kibékülés veszekedés után Ha már vitahelyzetben vagyunk, akkor gyakran megoldhatjuk a dolgokat – legalábbis párkapcsolat esetében – azzal, hogy a feszültséget vággyá alakítjuk, vagyis be lehet vetni a klasszikus békülős szex eszközeit is. Viszont ha a párod egyfolytában csak támad, nem figyel rád, vagy éppen nem lehet vele kommunikálni, akkor könnyen lehet, hogy ezek a súrlódások szép lassan megölik a szerelmeteket.

Ha viszont a problémamegoldásra törekednétek egy veszekedés után, és a kibékülés mellett döntenétek, akkor ne kövessétek ennek a japán házaspárnak a tanácsait, mert akkor nem biztos, hogy olyan harmonikus lesz a kapcsolatotok!

A házaspár, akik 20 évig nem szóltak egymáshoz

Egy Nara városában élő japán férfiról, Otou Katayamáról szól a történetünk, aki 20 évig néma leventeként maradt a felesége mellett. Igen, egymás mellett maradtak, még akkor is, ha a házaspár egy szót nem szólt egymáshoz, hanem csak bólintással vagy morgással oldották meg a szükséges „kommunikációt”. Természetesen közben megfogant a harmadik gyermekük is, szóval ebben a kérdésben nem jelentett problémát a némaság.