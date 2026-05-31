Titokban összeházasodott Dua Lipa és Callum Turner – itt vannak az első fotók

Rideg Léna
2026.05.31.
Az énekesnő és Callum Turner Londonban mondta ki a boldogító igent. Dua Lipa egy különleges kosztümruhában érkezett a meghitt ceremóniára, amelyen csak a legközelebbi családtagok és barátok voltak jelen.

Kimondta a boldogító igent Dua Lipa és Callum Turner. A világhírű énekesnő és a brit színész május 31-én, vasárnap házasodtak össze egy meghitt londoni ceremónián. Mutatjuk a részleteket!

Dua Lipa és Callum Turner már férj és feleség.
Különleges szettet választott a nagy napra Dua Lipa

Az énekesnő egy Schiaparelli couture kosztümruhát viselt, amelyet Daniel Roseberry tervezett. Megjelenését hozzá illő kesztyűkkel, Christian Louboutin cipővel, valamint egy feltűnő, széles karimájú fehér kalappal tette teljessé, amely Stephen Jones munkája. Callum Turner elegáns sötétkék öltönyben és nyakkendőben érkezett az eseményre.

Két éve alkotnak egy párt

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolatáról először 2024 januárjában kezdtek pletykálni, amikor együtt jelentek meg a Masters of Air című sorozat londoni afterpartiján. Kapcsolatukat hivatalosan ugyanazon év júliusában vállalták fel a közösségi médiában. Az eljegyzés hírét az énekesnő 2025 júniusában erősítette meg a British Vogue-nak adott interjújában, miután hetek óta találgatták a rajongók, hogy valóban menyasszony lett-e. Akkor arról beszélt, hogy szeretné megvárni világkörüli turnéjának végét, mielőtt férjhez megy. Ekkor az énekesnő arról is beszélt, hogy korábban soha nem álmodozott az esküvőjéről, és nem is gondolkodott azon, milyen menyasszony lenne.

A People magazin egyik forrása korábban azt nyilatkozta, hogy a pár nem siet az esküvő szervezésével, mert még mindig az eljegyzés örömében élnek.

„Dua mindig nagyon tudatosan hozza meg a döntéseit, jelenleg pedig teljes mértékben a turnéjára koncentrál, miközben élvezi életének ezt a különösen izgalmas időszakát. Úgy érzi, hogy most minden összeállt körülötte, mind a magánéletében, mind a karrierjében, ezért nem akarja elsietni ezt a fontos mérföldkövet” – fogalmazott a bennfentes.

Így képzeli el a közös életet Callum Turnerrel

Mint mondta, az eljegyzés után teljesen új perspektívából kezdett tekinteni a jövőre. „Korábban nem igazán értettem ennek a súlyát. Az a döntés, hogy együtt öregszünk meg valakivel, közös életet építünk, és örökre a legjobb barátok maradunk, igazán különleges érzés” – nyilatkozta.

Az énekesnő azt sem titkolta, hogy a jövőben szívesen alapítana családot férjével. Ugyanakkor úgy érzi, nehéz előre megtervezni, mikor lenne ideális időszak a gyermekvállalásra a karrierje mellett. „Egyszer mindenképpen szeretnék gyerekeket. De állandóan ott van a kérdés, hogy mikor lenne rá megfelelő idő, hogyan férne össze a munkámmal, a turnékkal, és mennyi időt tudnék kivenni” – mondta.

Hozzátette: szerinte vannak dolgok, amelyeknek egyszerűen eljön a maguk ideje. „Azt hiszem, ez is olyan dolog, ami akkor fog megtörténni, amikor meg kell történnie.”

