„Kíváncsi vagyok, hogy fogok kinézni 50-60 évesen” – a két éve elhunyt Tompos Kátyára emlékezünk

Két évvel ezelőtt, 2024. május 31-én érkezett a szomorú hír: 41 éves korában, súlyos betegség után elhunyt Tompos Kátya. A Jászai Mari-díjas színésznő és énekesnő hiánya ma is fáj sokaknak, művészete és személyisége azonban tovább él azok emlékezetében, akik ismerték vagy szerették a munkásságát. A Life.hu évekkel ezelőtt beszélgetett vele, akkori szavait felidézve emlékezünk rá.

Tompos Kátya családra, biztonságra és sokszínű életre vágyott

Tompos Kátya mindig óvta a magánéletét a nyilvánosságtól. Ritkán beszélt a személyes dolgairól, és tudatosan húzta meg a határt a színpadon látható művész és a civil ember között.

„Ez magánügy. Fontos számomra, hogy így is maradjon. Tulajdonképpen abból is kapnak az emberek, csak abban a formában, ahogy rájuk tartozik. A színházon és a zenén keresztül, hisz abban én vagyok benne” – fogalmazott egy korábbi interjúban. Bár a magánéletéről keveset árult el, arról szívesen mesélt, milyen jövőt képzel el magának. Sokszínű szakmai életre, szerető családra és biztonságot nyújtó otthonra vágyott, de nem hitt a görcsös tervezgetésben vagy az önmaga elé állított határidőkben.

„Egyelőre még nem foglalkozom a határidőkkel. Szép sorjában mindennek el szokott jönni az ideje az életemben”

– mondta akkor.

Kíváncsian tekintett a jövőbe

A színésznő mindig hosszú távon gondolkodott, és kíváncsian tekintett az élet következő állomásaira. Érdekelte, hogyan változik majd az évek során, milyen ember lesz idősebb korában, és hogyan őrizheti meg azt a belső frissességet, amely egész pályáját jellemezte.

„Most még arra is kíváncsi vagyok, hogy fogok kinézni 50-60 évesen. Érdekelnek az élet egymást követő szakaszai, és jó lenne lélekben megtartani azt a frissességet, ami most van”

– fogalmazott. Egy másik gondolatában arról beszélt, hogy nem hisz a mindenáron való megfelelésben és a társadalmi elvárások hajszolásában.

„Nem tudom, mi a jobb: ha 30 éves koromra mindennel rendelkezzem, amit a reklámokban, újságokban, tévében tukmálnak rám, vagy ha szépen végigjárom a nekem kiszabott személyes utat, lehetőségeket.” Kátya úgy vélte, az élet nem versenyfutás, hanem egy olyan út, amelyet mindenkinek a saját tempójában kell bejárnia. Talán ezért is maradt olyan sokak számára szerethető és hiteles személyiség.