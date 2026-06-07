Azt suttogják, Palvin Barbi ikreket vár: nagyot nőtt a modell pocakja – Videó

A rajongók egymást lekörözve gyártják a vadabbnál vadabb teóriákat Palvin Barbi terhességéről. Bár a sztárpár nem adott ki hivatalos közlemény a szülés várható időpontjáról, a legfrissebb lesifotókon jól látszik, hogy a szupermodell hasa sokat nőtt, mióta Cannes-ban láthattuk. Ez pedig már elég is volt a rajongóknak, akik rögtön arra a következtetésre jutottak, hogy Barbi ikreket vár. További részletek a videóban!

Ezeket olvastad már?