Azt suttogják, Palvin Barbi ikreket vár: nagyot nőtt a modell pocakja – Videó

Alig telt el pár hét, hogy Palvin Barbi bejelentette, kisbabát vár, a pocakja mégis hatalmasra nőtt azóta. Friss lesifotók indítottak el újabb találgatásokat.
A rajongók egymást lekörözve gyártják a vadabbnál vadabb teóriákat Palvin Barbi terhességéről. Bár a sztárpár nem adott ki hivatalos közlemény a szülés várható időpontjáról, a legfrissebb lesifotókon jól látszik, hogy a szupermodell hasa sokat nőtt, mióta Cannes-ban láthattuk. Ez pedig már elég is volt a rajongóknak, akik rögtön arra a következtetésre jutottak, hogy Barbi ikreket vár. További részletek a videóban!
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