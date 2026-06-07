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világklasszis

Fekete fürdőruhás fotóval tarolta le a netet Cristiano Ronaldo párja: így pihennek a világbajnokság előtt

világklasszis Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo
Horváth Angéla
2026.06.07.
Cristiano Ronaldo és családja rákészül a 2026-os világbajnokságra: Georgina Rodriguez nyaralós, családi fotókkal jelentkezett az Instagramon.
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A világbajnokság közeledtével egyre nagyobb figyelem irányul a torna legnagyobb sztárjaira, köztük Cristiano Ronaldóra is. A portugál klasszis a hatodik világbajnokságára készül. Ronaldo karrierjéből egyetlen nagy trófea hiányzik: a világbajnoki cím. A portugál válogatottal újabb esélyt kaphat ennek megszerzésére, valószínűleg utoljára.

Cristiano Romaldo valószínűleg az utolsó világbajnokságára készül
Cristiano Romaldo valószínűleg az utolsó világbajnokságára készül
Forrás: WireImage

Cristiano Ronaldo pályán kívüli élete is érdekli a rajongókat. Georgina Rodriguezzel 2016 óta alkotnak egy párt, kapcsolatuk azóta is a futballvilág egyik legtöbbet emlegetett szerelme. A focista egy nagyjából 3 millió dollárra becsült gyűrűvel kérte meg Georgina kezét.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez: így telnek az utolsó napjaik a világbajnokság előtt

Georgina Rodriguez május 31-én több családi fotót is megosztott az Instagram-oldalán. Megmutatta, hogy telnek a család napjai a világbajnokság előtt. A képek a tengerparton és a medence mellett készültek, a poszthoz pedig mindössze egy kék szívet tett. Az első fotón Georgina fekete fürdőruhában látható, tökéletes alakjáért pedig gyorsan be is zsebelhetett jó pár dicséretet. A darab valószínűleg a saját kollekciójának egyik darabja. 

„Olyan gyönyörű vagy, Gio" - írta több kommentelő is. 

 

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