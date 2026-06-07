Kiderült, miért kellett újraéleszteni a magyar énekesnőt

A Loophia aznap este az Elefánt előzenekaraként lépett fel a Budapest Parkban. Szolnoki Zsófia Sára az első dal alatt lett rosszul, majd összeesett a színpadon. A Budapest Park egészségügyi személyzete azonnal közbelépett, majd a mentők kórházba vitték az énekesnőt. A történtek miatt a Loophia koncertje félbeszakadt, az Elefánt fellépését pedig későbbre halasztották.

Szolnoki Zsófia Sárát (középen lent) a Budapest Parkban kellett újraéleszteni

Forrás: Facebook / Loophia

Ezért kellett újraéleszteni a Loophia énekesnőjét, Szolnoki Zsófi Sárát

Szolnoki Zsófia Sára édesanyja az RTL Híradónak nyilatkozott lánya állapotáról. Elmondása szerint az énekesnő stabil állapotban van. A kórházi vizsgálatok során derült ki, hogy olyan szívproblémája lehet, amelyről korábban sem ő, sem a családja nem tudott. A kórházban alkohol- és drogtesztet is végeztek az énekesnőn, és mindkét vizsgálat negatív eredményt hozott.

A Loophia 2024-ben indult budapesti kísérleti popprojekt. A zenekart Szolnoki Zsófia Sára énekes-dalszerző alapította, zenéjükben pedig az alternatív pop, a soul, a new wave és pszichedelikus hatások is megjelennek.

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