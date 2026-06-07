Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 7., vasárnap Róbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
sokk

Kiderült, miért kellett újraéleszteni a magyar énekesnőt

sokk szolnoki zsófia sára Budapest Park elefánt
Life.hu
2026.06.07.
Stabil állapotban van az énekesnő, aki péntek este lett rosszul a Budapest Park színpadán, és újra kellett éleszteni.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

A Loophia aznap este az Elefánt előzenekaraként lépett fel a Budapest Parkban. Szolnoki Zsófia Sára az első dal alatt lett rosszul, majd összeesett a színpadon. A Budapest Park egészségügyi személyzete azonnal közbelépett, majd a mentők kórházba vitték az énekesnőt. A történtek miatt a Loophia koncertje félbeszakadt, az Elefánt fellépését pedig későbbre halasztották.

Szolnoki Zsófia Sárát (középen lent) a Budapest Parkban kellett újraéleszteni
Szolnoki Zsófia Sárát (középen lent) a Budapest Parkban kellett újraéleszteni
Forrás: Facebook / Loophia

Ezért kellett újraéleszteni a Loophia énekesnőjét, Szolnoki Zsófi Sárát

Szolnoki Zsófia Sára édesanyja az RTL Híradónak nyilatkozott lánya állapotáról. Elmondása szerint az énekesnő stabil állapotban van. A kórházi vizsgálatok során derült ki, hogy olyan szívproblémája lehet, amelyről korábban sem ő, sem a családja nem tudott. A kórházban alkohol- és drogtesztet is végeztek az énekesnőn, és mindkét vizsgálat negatív eredményt hozott.

A Loophia 2024-ben indult budapesti kísérleti popprojekt. A zenekart Szolnoki Zsófia Sára énekes-dalszerző alapította, zenéjükben pedig az alternatív pop, a soul, a new wave és pszichedelikus hatások is megjelennek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Rihanna és A$AP Rocky képtelenek feldolgozni, hogy rájuk lőttek: "Semmi nem lesz már ugyanolyan"

A$AP Rocky először beszélt a családjukat ért támadásról. Rihanna válaszkat keres a történtekre.

Külföldön gyógyulhat Rubint Réka – Norbi szerint ez a két terápia a legígéretesebb

Schobert Norbi mindent megtesz, hogy felesége meggyógyuljon. Rubint Réka négy éve küzd a rákkal, túl van műtéteken, sugár- és kemoterápiás kezeléseken. Hiszi, hogy a betegsége nem győzi le, feladatként tekint rá.

James Handy kedvese összeomlott: az ő fia ölte meg a Top Gun színészét

A színész gyilkosa mentális betegséggel küzd. James Handy meggyilkolása előtt abbahagyta a gyógyszereit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu