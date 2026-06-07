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Elballagott a középiskolából Jason Momoa 18 éves lánya: így néz ki most Lola – Fotó

WireImage - Dominique Charriau
sztárcsemete Lisa Bonet Jason Momoa
Horváth Angéla
2026.06.07.
Lola Momoa befejezte a középiskolát, a ballagásán pedig együtt ünnepeltek elvált szülei, Jason Momoa és Lisa Bonet is.
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Jason Momoa lánya, Lola Momoa elballagott a középiskolából. A jeles napon édesapja, a 46 éves Jason Momoa és édesanyja, az 58 éves Lisa Bonet is mellette voltak. 

Lola Momoa a szüleivel ünnepelte a ballagását
Lola Momoa a szüleivel ünnepelte a ballagását
Forrás: Profimedia

 

Jason Momoának és Lisa Bonet-nek két közös gyermeke született: Lola, és a fiuk, Nakoa-Wolf. Lisa Bonet első gyermeke a 38 éves Zoë Kravitz, akinek édesapja a híres zenész, Lenny Kravitz.

Jason Momoa és Lisa Bonet 2005-ben egy jazzklubban ismerkedtek meg. Két évvel később megszületett Lola, majd egy évvel később a fiuk is. 2017 októberében titokban házasodtak össze, majd 2022-ben bejelentették, hogy külön folytatják az életüket. Jason Momoa azóta Adria Arjonával alkot egy párt. A 34 éves színésznővel a 2021-es Édes kislányom című film forgatásán találkoztak, kapcsolatukat pedig 2024 májusában vállalták fel nyilvánosan. 

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