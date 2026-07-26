Heti karrier- és pénzhoroszkóp július 27-augusztus 2.: a Vízöntőre hatalmas balhé, a Skorpióra hatalmi harc várhat

A hét asztrológiai szempontból mozgalmasnak ígérkezik: több erőteljes bolygószembenállás is próbára teszi a kommunikációt, a munkahelyi kapcsolatokat és a pénzügyi döntéseket. Bár a feszültségek sokakat érinthetnek, lesznek olyan jegyek is, amelyek éppen békítő szerepben találhatják magukat, vagy a hét második felében végre fellélegezhetnek. Mutatjuk, neked mit üzennek a csillagok. Heti karrier- és pénzhoroszkóp következik.

Neked mit tartogat a heti karrier- és pénzhoroszkópod?

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp július 27-augusztus 2.

Konfliktusok, váratlan fordulatok és reménykeltő lehetőségek egyaránt szerepelnek a hét horoszkópjában. Nézd meg, mit tartogat számodra a heti karrier- és pénzhoroszkópod.

KOS

A hét elején, július végén többször lesz lehetőséged békítően beleavatkozni olyan vitába, ami kollégáid között pattan ki. Csak akkor tedd ezt, ha képes vagy pártatlan maradni! Az égi folyamatok szerint csak ebben az esetben fogsz sikerrel járni.

BIKA

Kedvezőtlen fényszögek szerint most képtelen vagy prioritást állítani, eldönteni, hogy mi a fontosabb, és mi az, ami várhat. Ha nem akarsz kiborulni, akkor kezdd azzal, amivel a leggyorsabban végzel!

IKREK

A hétfői és a szerdai bolygószembenállások veszélyre hívják fel a figyelmedet. Könnyen előfordulhat, hogy a munkában a másik fél nem tartja be a szabályokat, és csak a te gyors reakciódnak köszönhetően kerülhető el a nagyobb probléma.

RÁK

A hónap végén a pénz beosztása fejfájást okozhat neked brutális bolygószembenállásoknak köszönhetően. Nagy a tét: ha most mínuszba mész, nehezen fogsz kimászni. Okosabb lenne, ha ezen a héten szigorúan a kötelező dolgokra költenél. Augusztus első hétvégéjén hátad mögött tudhatod ezt a nyomasztást, és átadhatod magadat a nyár örömeinek. Tedd ezt!

OROSZLÁN

Hétfőn és szerdán 2 nap alatt 3 durva bolygószembenállás lesz az égen, ami nálad durva szóváltást szimbolizál. Talán enyhíti a helyzetet az, hogy hétfőn is, és szerdán is lesznek békés fényszögek. Sok múlik azon, hogy hogyan reagálsz, ha „támadás” ér.

SZŰZ

Július nem búcsúzik szépen: több összetűzést jeleznek a bolygók. Ezekből tudatosan ki kell maradnod. Szerencsére ez könnyen fog menni. Az már nehezebbnek látszik, hogy ne vedd a lelkedre a munkahelyi feszültséget.

MÉRLEG

Elborzadva nézed, hogy milyen súlyos konfliktus alakul ki emberek között. Az égi folyamatok szerint most jobb, ha kimaradsz ezekből. Nem sok esélyt mutatnak a bolygók arra, hogy te kibékítsd a feleket.

SKORPIÓ

Ha dolgozol a héten, vagy fontos megbeszélésed lesz, akkor ne várj túl sokat magadtól és a másiktól se! Hétfőn és szerdán olyan súlyos bolygószembenállások lesznek az égen, amelyek hatalmi harcból fakadnak. Amennyiben passzív maradsz, ki tudod várni a megegyezésre alkalmasabb időt.

NYILAS

Te hiába képviseled az igazságot, nem mindig győz az igazság. Legalábbis átmenetileg alulmaradhat. Ezzel szembesítenek téged fájdalmas bolygószembenállások. A hétfő és a szerda látszik a legnehezebbnek. Utána egyre jobban érzed magad a bőrödben.

BAK

Nem könnyítik meg a dolgodat a hétfői és a szerdai bolygószembenállások. Nem vagy rózsás helyzetben anyagi értelemben. Mégis van fény az alagút végén a hétfői, a szerdai és a csütörtöki reménykeltő fényszögek szerint. Jönnek a jó hírek.

VÍZÖNTŐ

Ezen a héten muszáj visszafognod magadat. Olyan kegyetlen bolygószembenállások lesznek az égen, amelyek kegyetlen konfliktusokat hoznak a munkahelyen is. Neked kell bölcsen, elnézően reagálnod, mert a bolygók szerint tőled függ, hogy hatalmas balhé lesz, vagy csak egy kis duzzogás. A szerdai telihold ennek a csúcs-, illetve mélypontja.

HALAK

Július utolsó napjait megmérgezik zaklatott bolygószembenállások. Te, az intuitív Halak lehetsz az, aki a kedélyeket lecsillapítja, mint egy jégkocka a forró teát. Dupla ajándék, hogy neked is jobb, ha béke van körülötted.