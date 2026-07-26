Egy tengerimalac méretével vetekedett a valaha élt legkisebb kutyafajta – a Mexikói öleb

Jelenleg a csivava a világ legkisebb kutyafajtája, amiről joggal gondolnák az avatatlan elmék, hogy ennél kisebb ebet már nem lehet (túl)tenyészteni. A tudomány azonban rájuk cáfolt, ugyanis a valaha élt legkisebb kutyafajta mellett, még a csivava is góliátnak tűnik. Ez a parányi kutya valamikor 19. században élt, szintén Mexikó volt az őshazája, méreteit elnézve mi is alig akarjuk elhinni, hogy ősei farkasok voltak. A Mexikói öleb hatalmas kuriózum volt a viktoriánus korban, de irreális méretei okán sokan már akkor is szemfényvesztésnek hitték. Ismerd meg ezt a bámulatos kutyafajtát, melynek bemutatásához az egyetlen kitömött példánynak otthont adó Natural History Museum of Tring archívumának munkatársai voltak segítségünkre!

A Mexikói öleb a valaha élt legkisebb kutyafajta.

Forrás: Getty Images

Parányi öleb Mexikóból A valaha élt legkisebb kutyafajta a mexikói öleb volt.

Felnőtt példányainak mérete egy tengerimalacéval vetekedett.

Sokan hoaxnak hitték, ám kitömött példányai bizonyítják létezését.

Melyik a legkisebb kutyafajta? NEM a csivava

Amikor az első kacsacsőrű emlősök megérkeztek Angliába, az emberek azonnal csalást kiáltottak. Egy állat, aminek vidra teste, kacsa csőre és hódfarka van? Ez lehetetlen. Ilyesmi érzések kerítették hatalmába azokat, akik egy adott vitrin mellett elsétáltak a British Museumban, valamikor a 19. század második felében. Az üvegbúra alatt egy miniatűr négylábú volt, melyet sokan – tegyük hozzá jogosan – plüssnek hittek. Csakhogy egy nagyon is élő állatfajról, a Mexikói ölebről van szó, a valaha élt legkisebb kutyafajtáról, ami még az ölebek és kistestű kutyák között is liliputi méretű.

Az apró eb méretei önmagukért beszélnek: 8 cm marmagasságával és 18 cm hosszával akkora volt, hogy kényelmesen elfért egy ember tenyerében.

Hoax vagy tudományos csoda? Vita a Mexikói öleb eredetéről

Korabeli beszámolók szerint méretük a tengerimalacokéval vetekedett, a kölykök pedig akkorák voltak, mint egy hörcsög, így talán nem meglepő, hogy a kortársak sem akarták elhinni létezését. Már abban sincs konszenzus, hogy milyen fajták voltak az eb ősei: míg Hugh Craig 1897-es könyve, a The Animal Kingdom szerint a Ytzcuinte potzotli névre is hallgató állat az amerikai indiánok két őshonos kutyafajtájának egyike, addig St. George Mivart európai fajtákat jelölt meg ősnek a Dogs, jackals, wolves, and foxes: a monograph of the Canidae c. művében. Mivel a kutya másik elnevezése a Perui öleb, illetve a Mexikói mopsey, valószínűsíthető a dél-amerikai eredet.