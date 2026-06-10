Így szurkoltak anyukájuknak Serena Williams lányai a lelátón: cuki fotókon a gyerekek

Az olimpiai bajnok első hivatalos mérkőzését játszotta csaknem négy év kihagyás után, és rögtön győzni is tudott. Miközben Serena Williams a pályán küzdött, férjét és lányait a lelátón fotózták, amint megható családi pillanatokat élnek át együtt.

Serena Williams nyert, a családja pedig a lelátón drukkolt. Gyermekei láttán mindenki elolvad.

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Serena Williams közel 4 év kihagyás után lépett ismét pályára, és győztes mérkőzéssel tért vissza a tenisz világába.

Férje, Alexis Ohanian és két lányuk, Olympia és Adira a lelátóról szurkoltak neki

A teniszlegenda legfontosabb motivációja a visszatérésre az volt, hogy gyermekei is láthassák őt versenyezni.

Serena Williams 4 év kihagyás után jött, játszott, győzött

A 44 éves amerikai teniszlegenda ezúttal a 19 éves kanadai Victoria Mboko oldalán lépett újra pályára a londoni Queen’s Clubban rendezett HSBC Championships tornán. A páros magabiztos győzelmet aratott a nyolcaddöntőben, a legmeghatóbb pillanatokat azonban kétségkívül Williams családja szolgáltatta.

A család elképesztően büszke volt Serena Williams sikerére.

Forrás: gettyimages

A lesifotósok kiszúrták a lelátón férjét, Alexis Ohaniant, aki közös kislányaikkal, Olympiával és Adirával szurkolta végig a meccset. A kislányok ujjongva, tapsolva ünnepelték édesanyjuk pontjait. Williams korábban nyilatkozta, hogy a visszatérésének egyik fő motivációja az volt, hogy a gyermekei még láthassák őt a legmagasabb szinten versenyezni. A győzelem pillanatában a férje büszkén, felállva tapsolta a pályára sikeresen visszatérő teniszkirálynőt.

A lányok: Alexis Olympia and Adira Ohanian és Serena Williams férje, Alexis Ohanian

Forrás: gettyimages

Serena Williams a 2022-es US Open után döntött úgy, hogy visszavonul

A csaknem négyéves távollétének hátterében elsősorban a családalapítás állt. Férjével, a Reddit közösségi oldal milliárdos társalapítójával, Alexis Ohaniannal a sorsszerű és kissé komikus első találkozásuk 2015 májusában történt Rómában.

Egy luxushotel üres medence melletti teraszán Alexis közvetlenül Serena és barátai mellé ült le a laptopjával. A teniszezőnő – hogy elüldözze őt – azt hazudta neki, hogy egy patkány szaladgál az asztala alatt.

A férfi − aki később legyőzte a Lyme-kórt − azonban cseppet sem ijedt meg, a poénból beszélgetés alakult ki, aminek a végén Serena meghívta őt a Roland Garrosra. Szerelmüket végül 2017 novemberében pecsételték meg egy fényűző New Orleans-i esküvővel, minden idők legdrágább esküvői ruhájában. A házaspárnak két kislánya született: Alexis Olympia Ohanian Jr. 2017 szeptemberében jött a világra, Adira River Ohanian pedig 2023 augusztusában született.

A négyszeres olimpiai bajnok Williams tehát nemcsak győztesen tért vissza a teniszhez, hanem családja szeretetteljes támogatásával is emlékezetessé tette ezt a különleges napot.

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