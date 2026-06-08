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Pink megható duettet énekelt lányával: a 15 éves Willow hangja ilyen gyönyörű - VIDEÓ

Getty Images - Dimitrios Kambouris
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Nem esett messze az alma a fájától. Pink lánya gyönyörűen énekel – a tehetségét anyja oldalán mutatta meg. Ettől a megható produkciótól szem nem marad szárazon.
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Pink lánya énekel, és nem is akárhogy! A világsztár édesanya után jöhet a világsztár gyermek is! Willow Hart anyja oldalán mutatta meg tehetségét.

Pink lányával, Willow Harttal
Pink lányával lépett fel Kelly Clarkson show-jában.
Forrás: Getty Images

Pink lánya, a jövő tehetsége

  • Hollywoodban rengeteg nepo baby van.
  • Pink lánya, Willow Hart egy remek példa arra, hogy a sztárcsemeték között is vannak kiemelten tehetségesek, akik megérdemlik a figyelmet.
  • Pink és Willow Kelly Clarkson show-jában adtak elő egy megható duettet.

Nepo babyk Hollywoodban

Nepo babykkel manapság Hollywood bármelyik sarkán találkozhatunk. A nepo baby kifejezés a nepotizmusra utal, vagyis arra a jelenségre, amikor a sztárok gyermekei szabad verseny és egyenlő bánásmód helyett azért jutnak a rivaldafénybe, mert a szüleik (vagy más igen közeli hozzátartozójuk) híresek és befolyásosak. Néha viszont vannak olyan esetek, amikor ezek a nepo babyk valóban tehetségesek, és abszolút megérdemlik a reflektorfényt. Így van ez Willow Harttal is, Pink 15 éves lányával.

Willow Hart, a fiatal tehetség

Szép, tehetséges és szerény – csupán egyetlen produkciójából lejön, hogy Pink lányára ez mind jellemző. Ráadásul az anyjától örökölt vokális zsenialitását gyengéden és mindenek felett okosan kezeli. Willow anyjával jelent meg nemrégiben Kelly Clarkson show-jában, ahol együtt énekelték el a háborúellenességről szóló, felettébb megható Hopeless War című dalt a The Outsiders című musicalből.

A megható produkció

A duett nem csak az aktualitása miatt volt megható: az anya-lánya produkcióban egyetlen összenézés nélkül is érezhető volt a közöttük lévő szoros kapcsolat. A harmóniájuk tökéletes volt, hiszen hasonló a hangszínük, mégis más a jellegzetessége a két énekesnő hangjának. 

Pink a maga profizmusával és bölcs tehetségével hozta a tőle megszokott szintet, viszont egyáltalán nem énekelte le lányát. A két hang szinte úgy forrott össze, mintha Pink kézen fogná a lányát, és Szimbaként kiemelné a tömegből, hogy „nézzétek, ez az én tehetséges kislányom”. Az biztos, hogy ez után a produkció után szem nem maradt szárazon.

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